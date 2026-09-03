Se accidentó en el campo, perdió la memoria y se volvió viral: “Me pegó un caño y quedé seco”

Guardar

Mariano estaba trabajando en un campo de La Pampa cuando un caño se zafó mientras intentaba ajustar una tuerca y le pegó en el mentón. El golpe lo dejó inconsciente y, cuando recuperó el conocimiento, estaba despierto pero desorientado. No podía recordar qué había sucedido y tampoco conseguía retener las explicaciones que recibía.

Su esposa, Jacky, registró parte del traslado en ambulancia hacia General Acha. En el video, que después fue publicado en TikTok por la hermana de Mariano, se lo ve intentando reconstruir el episodio mientras vuelve a hacer las mismas preguntas. La escena rápidamente comenzó a circular en redes, aunque él todavía no sabía qué había ocurrido.

PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae al Mediodía, Mariano contó que el accidente ocurrió mientras trabajaba con Juan en una rastra. Cada uno estaba de un lado de la maquinaria cuando el caño que él utilizaba para hacer fuerza se zafó.

“Me pegó en la pera y se apagó el tele”, recordó. El impacto hizo que perdiera el conocimiento y, después, permaneciera desorientado. La ambulancia tuvo que recorrer más de 100 kilómetros hasta General Acha y, durante buena parte del trayecto, Jacky intentó explicarle qué había pasado.

PUBLICIDAD

Mariano sufrió un accidente en un campo de La Pampa cuando un caño se zafó y le pegó en el mentón mientras trabajaba con una rastra (Infobae en Vivo)

“Yo hacía dos horas que le estaba preguntando, ¿me entendés? Estaba re podrida, pobre, de contarme siempre lo mismo y aparte no lo retenía ni siquiera un minuto y le volvía a preguntar lo mismo”, relató.

En las imágenes, Mariano reconoce que estaba trabajando con Juan y recuerda incluso su nombre, pero no logra reconstruir el momento del accidente. “No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Contame lo que hice una vez. ¿Qué me pasó?”, le pregunta a su esposa.

PUBLICIDAD

La grabación que circuló en redes era apenas un fragmento de un video de unos cinco minutos. El traslado completo fue mucho más extenso y, según Mariano, su esposa tuvo que repetirle innumerables veces la misma explicación hasta llegar al hospital.

En General Acha le realizaron una tomografía y otros estudios. Pasó la noche allí acompañado por Jacky y fue al día siguiente cuando comenzó a recuperar los recuerdos. “Cuando me despierto a la mañana, abro los ojos y digo: ‘¿Dónde estoy?’. Y bueno, tenía suero puesto. Digo: ‘Acá estoy en un hospital’”, contó.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, su esposa volvió a relatarle lo sucedido y Mariano empezó a reconstruir la jornada. “Cuando mi señora empezó a contar, me empecé a acordar de la situación y de lo que había pasado el día anterior”, explicó.

La viralización del video llevó el caso de Mariano a General Campos, el pueblo del sur de La Pampa donde vive, y acumuló miles de interacciones en redes (Infobae en Vivo)

El momento exacto del golpe, sin embargo, quedó fuera de su memoria. Algunas lagunas permanecieron, aunque pudo reconstruir prácticamente todo lo ocurrido antes y después del accidente. Según contó, nunca había atravesado algo similar: tiempo atrás había tenido un accidente en moto que había sido grave, pero en aquella oportunidad no había perdido el conocimiento y permaneció lúcido.

PUBLICIDAD

Mientras Mariano recuperaba los recuerdos en el hospital, su hermana Noelia recibía el video que Jacky había grabado durante el traslado. Noelia, que vive en Bahía Blanca, decidió publicarlo en TikTok.

Mariano inicialmente le pidió que no lo hiciera. “De arrancada le dije a mi hermana: ‘No podés subir eso’”, recordó. Pero la publicación comenzó a difundirse y alcanzó rápidamente miles de interacciones.

PUBLICIDAD

“Mi hermana lo sube y me pone: ‘Me voy viral, hermano’”, contó. Cuando revisó la publicación, tenía alrededor de 50 mil “me gusta” y 800 comentarios. La repercusión también llegó a General Campos, su pueblo del sur de La Pampa, donde viven unas 1.200 personas.

“De un día para otro te explota el teléfono y decís: ‘¿Qué onda?’”, relató Mariano, que agradeció los mensajes de quienes se comunicaron para preguntarle cómo estaba. Aunque al principio no había querido que el video se publicara, terminó tomándose la situación con humor.

PUBLICIDAD

Después del accidente permaneció algunos días en reposo, pero rápidamente retomó su rutina. Al momento de la entrevista ya había vuelto al campo y aseguró que se sentía bien. Solo continuaba con molestias en la zona del golpe y una herida en el mentón por la que tomaba medicación. “No, no tengo nada”, aseguró al ser consultado por posibles secuelas.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.