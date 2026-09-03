Salud

Publicaron una nueva guía clínica para la prevención de la migraña: qué cambios propone para las consultas y el control del dolor

Un documento presentado en la revista Neurology reúne 17 recomendaciones. El consenso elaborado por especialistas de Estados Unidos situó la voz del paciente en el centro del tratamiento y estableció que la elección terapéutica requiere analizar diversos indicadores

Primer plano de un hombre con el pelo oscuro y camisa azul, con las dos manos sobre las sienes, ojos cerrados y expresión de dolor en el rostro.
La nueva guía clínica sobre migraña en adultos recomienda decisiones compartidas entre médicos y pacientes para elegir el tratamiento preventivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una nueva guía clínica sobre prevención de la migraña en adultos puso el foco en la toma de decisiones compartida entre médicos y pacientes. Se trata de un enfoque que propone cuándo iniciar tratamiento, cómo elegirlo y qué factores personales deben pesar en esa elección.

Publicada en la revista Neurology, la recomendación fue elaborada por un panel convocado por la Academia Estadounidense de Neurología (AAN), al que luego se sumó la Sociedad Estadounidense del Dolor de Cabeza (AHS). El documento reúne 17 recomendaciones sobre tratamientos preventivos para adultos, propone decisiones compartidas entre médicos y pacientes, ordena cuándo iniciar tratamiento y qué factores personales considerar, y parte de una idea central: no hay un único medicamento ideal para todos los casos de migraña.

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La nueva guía pone la voz del paciente en el centro de la elección del tratamiento

Un médico con estetoscopio y un paciente sentados frente a un escritorio con fichas, bolígrafos, tableta digital y un estante al fondo.
La guía de la Academia Estadounidense de Neurología y la Sociedad Estadounidense del Dolor de Cabeza reúne 17 recomendaciones sobre prevención farmacológica de la migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los postulados del documento es que la elección del tratamiento preventivo deja de aparecer como una decisión guiada solo por el médico o por la potencia de un fármaco. La guía plantea que, una vez resuelto que corresponde iniciar prevención, la selección debe surgir de una conversación informada con el paciente.

Ese intercambio, según la publicación, debe incluir antecedentes médicos y psiquiátricos, medicación actual, posibles contraindicaciones, modalidad de administración y tolerancia a efectos adversos. También debe contemplar cuánto pesa para cada persona el costo del tratamiento, la experiencia de uso a largo plazo o la preferencia por pastillas, inyecciones o aplicaciones periódicas.

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La guía sostiene además que los ensayos comparativos directos no han aportado prueba suficiente para afirmar que un preventivo sea claramente superior a otro. Por eso, el criterio clínico se desplaza hacia una estrategia más individualizada, en la que importan tanto la respuesta esperada como las prioridades del paciente.

Cuándo se recomienda la prevención farmacológica

cápsula de remedio - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La prevención farmacológica de la migraña debe ofrecerse a pacientes con cuatro o más días de migraña al mes o con dolor de cabeza moderado a intenso con esa frecuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento señala que los médicos deben informar a todos los pacientes con migraña que existen tratamientos preventivos eficaces para las crisis frecuentes. A partir de allí, establece que se debe ofrecer prevención farmacológica a quienes presenten cuatro o más días de migraña al mes, o cuatro o más días mensuales de dolor de cabeza moderado a intenso.

La recomendación también alcanza a quienes tienen una discapacidad importante asociada a la enfermedad, aun cuando no alcancen ese umbral mensual. En esos casos, el objetivo de la prevención no es frenar una crisis ya iniciada, sino bajar su frecuencia y reducir el impacto sobre la vida diaria.

Ese criterio ordena una práctica que muchas veces dependía de decisiones más dispersas o del momento en que el paciente llegaba a la consulta especializada. La guía recuerda que los tratamientos preventivos pueden disminuir días de dolor y discapacidad, y que también podrían evitar el paso de una migraña episódica a una forma crónica.

Opciones clásicas, nuevas terapias y elección individual

Una mujer cansada con dolor de cabeza (Magnific)
La evaluación del tratamiento preventivo de la migraña debe hacerse entre 8 y 12 semanas, o a las 24 semanas con onabotulinumtoxinA, y medir también calidad de vida y discapacidad. (Magnific)

Entre los tratamientos con mayor o moderado respaldo para migraña episódica, el documento menciona atogepant, eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galcanezumab, propranolol, topiramato y valproato. Para la migraña crónica incorpora además onabotulinumtoxinA.

La elección, sin embargo, no se organiza con una tabla única de “mejores” y “peores” medicamentos. La guía propone ordenar las opciones según lo que más valore cada paciente. Si la prioridad es la eficacia, deben ofrecerse los fármacos con mayor confianza en la prueba disponible. Si lo central es la tolerabilidad, la selección cambia. Si preocupa la seguridad a largo plazo, el costo o la vía de administración, la recomendación vuelve a modificarse.

En ese marco, el documento reúne en un mismo esquema a fármacos de uso tradicional, como propranolol, topiramato y valproato, y a terapias más recientes dirigidas al CGRP, disponibles en comprimidos o inyecciones. La idea rectora es que el plan terapéutico se ajuste a cada paciente y no al revés, siempre de acuerdo con la publicación.

Cómo cambia la indicación según el paciente

Mujer embarazada de perfil en un interior, lleva una píldora a la boca y sujeta un frasco marrón con una mano
La guía de migraña recomienda extremar precauciones en embarazo, lactancia, obesidad, fibromialgia, hipertensión y en pacientes con abuso de medicación para las crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía no se limita a una recomendación general. El panel incluyó escenarios frecuentes en la práctica y poblaciones que suelen requerir decisiones más cuidadosas.

En personas con posibilidad de embarazo, los médicos deben advertir sobre riesgos fetales potenciales y evitar, cuando sea posible, agentes con efectos teratogénicos conocidos, como valproato y topiramato. Durante el embarazo, proponen maximizar primero estrategias no farmacológicas y reservar el uso de medicamentos para situaciones en las que, tras una discusión detallada, los beneficios posibles superen los riesgos.

La guía también dedica apartados a la lactancia, a los adultos mayores y a pacientes con fibromialgia, hipertensión, obesidad o abuso de medicación para las crisis. En obesidad, por ejemplo, recomienda ofrecer topiramato cuando se evalúa un preventivo oral. En fibromialgia concomitante, propone amitriptilina. En hipertensión no tratada, abre la posibilidad de monoterapia con enalapril, nifedipino o telmisartán.

Además, incorpora factores relacionados con el sexo. Entre ellos, advierte que el ácido valproico puede aumentar el riesgo de síndrome de ovario poliquístico y que dosis altas de topiramato pueden reducir la eficacia de anticonceptivos hormonales.

Cuánto esperar antes de evaluar resultados

Un hombre se toca la sien frente a una doctora que escribe en una carpeta sobre un escritorio con un ordenador.
Especialistas recomiendan esperar entre ocho y 12 semanas antes de evaluar la eficacia de la mayoría de los preventivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento también intenta corregir otro problema frecuente en la práctica: la interrupción temprana de tratamientos que todavía no tuvieron tiempo suficiente para mostrar efecto.

Para la mayoría de los preventivos, recomienda esperar entre 8 y 12 semanas con dosis toleradas antes de evaluar eficacia.

La eficacia, además, no debe medirse solo con el recuento de crisis. La guía plantea una evaluación centrada en el paciente, con frecuencia, gravedad, síntomas asociados, uso de medicación aguda y calidad de vida. Entre las herramientas mencionadas figuran diarios de cefalea y escalas como HIT-6 o MIDAS.

El contexto de una enfermedad subdiagnosticada

Mujer con expresión de dolor de cabeza, mano en la sien y fondo con ilustraciones de neuronas azules.
No existe un único tratamiento preventivo que resulte adecuado para todas las personas con migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de esta guía excede el plano técnico. En Argentina, la migraña afecta a 4 millones de personas, según una nota previa de Infobae con especialistas de la Asociación Migrañas y Cefaleas Argentina (AMYCA). En muchos casos, los pacientes conviven durante años con síntomas compatibles con la enfermedad sin acceder a un diagnóstico ni a un tratamiento adecuados.

Ese contexto ayuda a entender por qué una recomendación centrada en la elección informada puede tener impacto más allá del consultorio. La enfermedad suele normalizarse, se confunde con “un dolor de cabeza fuerte” y con frecuencia se posterga la consulta hasta que las crisis ya alteran de manera marcada el trabajo, el estudio o la vida familiar.

Según esa misma nota, tres de cada cuatro casos ocurren en mujeres, sobre todo en edad laboral activa, lo que amplía su efecto sobre la vida cotidiana y la productividad. También persisten la automedicación, las demoras en la derivación al neurólogo y la falta de comprensión social sobre la carga real de una crisis.

Un enfoque más personalizado de la prevención

Un médico mide la presión arterial de una paciente en un consultorio. Hay una tableta, documentos, un tensiómetro, un estetoscopio y un cuadro anatómico.
Especialistas recomiendan esperar entre ocho y 12 semanas antes de evaluar la eficacia de la mayoría de los preventivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva guía parte de una premisa que dialoga con ese escenario: la migraña es una enfermedad neurológica con formas de presentación diversas y con impacto desigual entre pacientes. Por eso, recomienda evitar decisiones automáticas y reforzar conversaciones clínicas que contemplen contexto, preferencias y expectativas.

En ese marco, el tratamiento preventivo aparece menos como una receta uniforme y más como un proceso de ajuste entre prueba científica, riesgos, costos y vida cotidiana. La recomendación, aclara el documento, busca orientar la práctica médica y su aplicación es voluntaria.

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