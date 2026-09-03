Terapia de luz roja para piel y cabello: qué dice la evidencia sobre sus resultados

La terapia de luz roja gana espacio en redes, consultorios y el mercado hogareño, aunque los médicos piden cautela con sus resultados (Crédito: Freepik)

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La expansión de los dispositivos de terapia de luz roja en redes sociales, consultorios y ventas para uso doméstico volvió a poner en primer plano un tratamiento no invasivo que se ofrece para mejorar la piel y favorecer el crecimiento del cabello, aunque los especialistas advierten que su alcance varía según el problema a tratar y el tipo de equipo utilizado.

La fotobiomodulación, conocida como luz roja de baja intensidad, emplea longitudes de onda rojas o cercanas al infrarrojo para actuar sobre procesos biológicos. Según la Cleveland Clinic, este recurso puede intervenir en mecanismos relacionados con el crecimiento celular, la reducción de la inflamación, la cicatrización y la producción de colágeno.

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Por su parte, la dermatóloga Jennifer Lucas, médica de esa institución, explicó que este procedimiento puede aplicarse en consultorio o mediante aparatos autorizados para el hogar. De acuerdo con sus declaraciones, algunas investigaciones sugieren que puede contribuir a reducir arrugas y enrojecimiento. También indicó que, en ciertos cuadros de caída leve, puede ayudar a prolongar la fase activa del folículo.

Especialistas de la Cleveland Clinic señalaron que la terapia de luz roja puede aportar mejoras acotadas en la piel y el pelo, sin cambios inmediatos ni profundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucas advirtió que no deben esperarse cambios inmediatos ni modificaciones profundas. Esa advertencia coincide con evaluaciones médicas que distinguen entre mejoras acotadas y las promesas de la publicidad digital.

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Los estudios sobre la piel muestran señales favorables, aunque todavía sin consenso pleno

La American Academy of Dermatology Association (AAD) señaló que la luz roja se utiliza cada vez más frente a signos del envejecimiento cutáneo, entre ellos líneas finas, manchas, flacidez, irritaciones visibles y textura irregular. La entidad indicó que algunos dermatólogos la suman como terapia complementaria dentro de esquemas que también incluyen cremas medicadas, microagujas o peelings químicos.

Entre los datos citados por la AAD aparece un estudio en el que 90 pacientes recibieron ocho sesiones en cuatro semanas, y más del 90% afirmó haber percibido alguna mejoría, con piel más suave, menor enrojecimiento y aclaramiento de áreas oscuras. La asociación aclaró, de todos modos, que comparar investigaciones sigue siendo difícil porque los ensayos utilizan aparatos distintos, períodos de aplicación desiguales y objetivos diferentes.

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La fotobiomodulación usa luz roja de baja intensidad para actuar sobre procesos biológicos ligados al crecimiento celular, la inflamación, la cicatrización y el colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados recientes mostraron señales favorables, aunque no uniformes. Un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado, publicado en 2025 en Lasers in Medical Science, evaluó a 95 mujeres de 45 a 60 años que usaron una máscara LED roja de 660 nanómetros durante cuatro semanas. El análisis digital mostró reducción significativa en la longitud de algunas arrugas del entrecejo y ojos frente al control.

Sin embargo, una escala clínica general no halló diferencias significativas, lo que refuerza la necesidad de cautela al interpretar los beneficios.

La organización señaló que faltan respuestas sobre la duración segura del tratamiento, la cantidad de sesiones para cada afección y la intensidad adecuada en dispositivos domésticos. Los resultados disponibles son alentadores, pero no permiten una conclusión uniforme para todos los equipos a la venta.

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En alopecia androgenética se concentran las pruebas más sólidas sobre crecimiento capilar

En el área capilar, la información disponible es algo más consistente, aunque no alcanza a todas las formas de caída. La AAD sostuvo que varios ensayos controlados y aleatorizados observaron recrecimiento, mayor grosor y más longitud del pelo en personas con alopecia androgenética, la variante hereditaria y hormonal que suele describirse como patrón masculino o femenino.

Las pruebas más sólidas sobre crecimiento capilar con terapia de luz roja se concentran en la alopecia androgenética, con resultados comparables al minoxidil en algunos estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad médica destacó que, en una investigación, la terapia con láser de baja potencia obtuvo resultados comparables a los del minoxidil (medicamento utilizado para estimular el crecimiento del cabello). Además, los mejores efectos se observaron cuando ambos abordajes se combinaron. A partir de trabajos de ese tipo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó distintos peines, cascos y gorras para uso en casa.

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La AAD aclaró que estos equipos no permiten recuperar una cabellera completa y que su utilidad depende del origen de la caída. Si el folículo ya no responde, el margen de acción puede ser escaso. También precisó que se trata de un abordaje que requiere continuidad para sostener sus efectos.

Stanford señala que la potencia y la frecuencia de uso modifican el efecto final

La profesora clínica de dermatología de Stanford Medicine, Zakia Rahman, explicó que la luz roja puede actuar mediante vasodilatación, un mecanismo que amplía los vasos sanguíneos y facilita el aporte de sangre y nutrientes a los folículos. En esa línea, señaló que el uso durante varios meses se ha asociado con la recuperación de cabello fino, aunque ese efecto puede desaparecer cuando la persona abandona el tratamiento.

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Stanford Medicine advirtió que la potencia de los dispositivos y la frecuencia de uso modifican el efecto final de la luz roja en piel y cabello (Crédito: Freepik)

Rahman añadió que un proceso similar podría intervenir en ciertas mejoras observadas en la piel, incluida la estimulación de proteínas vinculadas con el colágeno. También remarcó que los aparatos empleados en clínicas suelen ser más potentes que los disponibles para uso personal, por lo que sus efectos no siempre son comparables.

Hay condiciones y tratamientos que pueden volverla desaconsejable

No todas las personas deberían utilizarla sin una consulta previa. La dermatóloga Jennifer Lucas sostuvo que quienes padecen trastornos de fotosensibilidad, o se ampollan y queman con facilidad al exponerse al sol, deben evitar este recurso. Lo mismo ocurre con pacientes que toman fármacos que aumentan la sensibilidad a la luz, entre ellos ciertos antibióticos y medicamentos para la presión arterial.

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La American Academy of Dermatology Association sumó otra advertencia para personas con tonos de piel más oscuros. Según la asociación, la mayor sensibilidad a la luz visible podría elevar el riesgo de hiperpigmentación, con manchas que en algunos casos resultan más intensas y duraderas.

Los dermatólogos recomiendan elegir equipos autorizados y consultar antes de comenzar

Tanto la Cleveland Clinic como la AAD y Stanford Medicine coinciden en una recomendación central: consultar con un dermatólogo antes de iniciar el tratamiento, sobre todo si se planea comprar un aparato para el hogar. El especialista puede determinar si el cuadro es compatible con esta alternativa, si existe alguna contraindicación y si conviene integrarla con otras terapias.

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Los dermatólogos recomiendan consultar antes de iniciar la terapia de luz roja, evitarla en casos de fotosensibilidad y elegir equipos autorizados por la FDA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades también subrayan la importancia de elegir dispositivos autorizados por la FDA, respetar las instrucciones de uso y emplear protección ocular cuando el fabricante lo indique. Esa autorización regulatoria, de todos modos, se refiere a estándares de seguridad y no implica por sí sola una garantía de eficacia.

En un mercado donde abundan máscaras faciales, paneles, peines y cascos luminosos, el actual consenso médico indica que la terapia de luz roja puede aportar beneficios parciales en piel y cabello, aunque persisten interrogantes sobre sus efectos a largo plazo y sobre el rendimiento concreto de muchos equipos de uso doméstico.