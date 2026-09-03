Receta de ñoquis de queso con crema, rápida y fácil

Esta versión de ñoquis es tan rápida que se convierte en la solución perfecta para cualquier día de semana. Los ñoquis de queso con crema son una variante de la pasta italiana que se instaló con fuerza en la cocina argentina gracias a la herencia inmigrante. Sin papa, sin horno largo: solo queso, harina y una salsa que se hace en minutos.
Receta de ñoquis de queso con crema
Se trata de pequeñas piezas de masa blanda elaboradas con queso crema y harina, cocidas en agua hirviendo y bañadas en una salsa de crema de leche con queso rallado fundido. La masa no necesita reposo y la salsa se prepara mientras los ñoquis se cocinan, lo que hace de este plato una minuta ágil y muy rendidora.
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Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
- Preparación de la masa: 10 minutos
- Cocción (ñoquis + salsa): 20 minutos
Ingredientes
Para los ñoquis:
- 500 gr de queso crema (tipo Casancrem o similar)
- 1 huevo
- 200 gr de harina 0000, más extra para amasar
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta a gusto
Para la salsa:
- 200 cc de crema de leche
- 100 gr de queso rallado (parmesano o sardo)
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de manteca
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Hojas de albahaca fresca (opcional, para servir)
Cómo hacer ñoquis de queso con crema, paso a paso
- En un bol grande, mezclar el queso crema con el huevo, la nuez moscada, sal y pimienta hasta obtener una pasta homogénea.
- Incorporar la harina de a poco, integrando con una espátula o con las manos hasta formar una masa blanda que no se pegue demasiado. No amasar en exceso para que los ñoquis no queden duros.
- Enharinar ligeramente la mesada. Tomar porciones de masa y hacer rollitos de unos 2 cm de diámetro. Cortar en trozos de 2 cm y reservar sobre una placa enharinada.
- Poner a hervir una olla grande con abundante agua y sal.
- Mientras el agua calienta, preparar la salsa: en una sartén a fuego medio, derretir la manteca y dorar el ajo picado durante 1 minuto. Agregar la crema de leche y llevar a hervor suave. Incorporar el queso rallado y revolver hasta que se funda. Salpimentar y reservar a fuego mínimo.
- Cocinar los ñoquis en el agua hirviendo en tandas. Retirarlos con espumadera apenas suban a la superficie, señal de que están listos (tarda unos 2 a 3 minutos por tanda).
- Volcar los ñoquis directamente en la sartén con la salsa y mezclar suavemente para que se impregnen bien.
- Servir de inmediato con más queso rallado por encima y hojas de albahaca si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como plato principal o 6 porciones como entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aprox. 480 kcal
- Grasas: 28 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 16 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los ñoquis ya cocidos y con salsa se pueden guardar en la heladera hasta 2 días, en un recipiente hermético. Para recalentar, agregar un chorrito de crema o agua y calentar a fuego suave en sartén.
La masa cruda sin cocinar se puede conservar en la heladera hasta 24 horas, bien cubierta con film.
No se recomienda freezar los ñoquis de queso crema ya cocidos, ya que la textura se vuelve granulosa al descongelar.
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