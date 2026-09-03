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Selena Gómez impuso su glamour en Venecia: la combinación de pollera larga y botas que atrajo todas las miradas

La actriz y empresaria fue fotografiada junto a Benny Blanco tras un paseo por la ciudad italiana. Optó por un conjunto monocromático en marrón café, estructurado alrededor de una falda de gamuza y calzado a juego

Selana Gomez
Selena Gomez incorpora la gamuza a su estilismo de transición entre temporadas (The Grosby Group)
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Selena Gómez volvió a confirmar por qué es una de las figuras que marca el pulso de la moda con un look de texturas cálidas y tonos chocolate, elegido en Venecia. La actriz y empresaria apostó por una pollera larga de gamuza y botas al tono, una elección que contrastó con las temperaturas de verano en la ciudad italiana y puso el foco en una de las fórmulas que empieza a ganar terreno en el cambio de temporada.

La artista fue vista junto a Benny Blanco a la salida de la estación Santa Lucia, después de un paseo. El contraste entre ambos estilismos fue inmediato: mientras él optó por un traje azul, más alineado con una estética estival, Gómez eligió una propuesta monocromática en marrón que remitió de lleno al próximo guardarropa de otoño.

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Su outfit combinó una polera marrón, botas de punta cuadrada y una falda maxi de gamuza con largo hasta los tobillos. La silueta, recta y depurada, sumó una de las texturas que cada septiembre y octubre vuelve a instalarse entre las apuestas de entretiempo: la gamuza.

Selana Gomez
La artista combina una falda maxi marrón con unas botas del mismo tono (Backgrid UK/The Grosby Group)

En esta ocasión, el material se impuso en una pollera larga de línea recta, acompañada por botas dentro del mismo registro cromático. El recurso de llevar prendas y accesorios en una gama unificada reforzó el efecto visual del conjunto y dejó a la vista una combinación que vuelve a circular con fuerza: pollera de gamuza y botas a juego.

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La prenda elegida por Gómez correspondió al modelo Edwina Skirt, de la firma londinense Rixo. El diseño se distingue por sus bolsillos y por el detalle metálico tipo horsebit, que aportó un acento ecuestre a una pieza de líneas simples.

Para completar el estilismo, la cantante y actriz sumó anteojos de sol redondos, aros pequeños con diamantes y su anillo de compromiso. La construcción total en marrones profundos sostuvo una lectura uniforme del look, sin quiebres de color, y concentró la atención en el diálogo entre la textura de la gamuza y las botas.

Con esta aparición en Italia, Selena Gómez dejó una referencia para la próxima rotación de tendencias: la pollera maxi de gamuza se perfila como una de las piezas con mayor visibilidad en los armarios de otoño.

La moda y el estilismo de Selena Gómez

Selena Gomez
Este ícono de moda combina la elegancia clásica con propuestas de inspiración contemporánea

El estilismo de la artista se caracteriza por una marcada dualidad entre sofisticación en eventos formales y comodidad en su día a día, mostrando versatilidad en elecciones de prendas, texturas y siluetas.

En contextos de alfombra roja, predomina una paleta de colores oscuros, principalmente el negro, y materiales como terciopelo, encaje y detalles ornamentales, mientras que en situaciones informales opta por prendas amplias y tejidos suaves.

En diferentes momentos aparece con vestidos largos y siluetas ajustadas, donde el negro es el color predominante.

Estilismo casual y urbano

Selena Gomez londres
La artista alterna entre siluetas sofisticadas y prendas amplias de uso cotidiano (Goff Photos/The Grosby Group)

En contraste con sus elecciones para la alfombra roja, su vestimenta casual opta por la funcionalidad y el confort. En una salida reciente en Londres, se observó un conjunto de pantalón ancho color crema y suéter tejido gris de gran tamaño, combinado con zapatillas en tono neutro.

Los lentes de sol de Saint Laurent rectangulares y el cabello suelto completaron una imagen relajada y sin artificios. La elección de prendas holgadas y tejidos suaves sugiere una preferencia por la comodidad y la practicidad en su vida cotidiana, alejándose de la extravagancia de sus looks de gala.

En eventos formales, Gómez suele elegir peinados recogidos o semi recogidos, predominando estilos clásicos como los moños pulidos y las ondas definidas.

El negro ocupa un lugar destacado en sus elecciones para eventos formales (REUTERS/Aude Guerrucci)
El negro ocupa un lugar destacado en sus elecciones para eventos formales (REUTERS/Aude Guerrucci)

El maquillaje enfatiza la piel mate, labios en tonos intensos y delineador de ojos marcado, reforzando una imagen sofisticada y elegante. En ocasiones informales, el cabello se lleva suelto y el maquillaje es mínimo, lo que aporta naturalidad.

Detalles distintivos y coherencia estilística

El uso recurrente de negro en vestidos largos, los acabados brillantes y los detalles ornamentales como plumas, pedrería o encaje, construyen una identidad visual coherente para sus apariciones públicas.

Los peinados recogidos y las ondas definidas acompañan sus apariciones más elegantes (REUTERS/Mario Anzuoni)
Los peinados recogidos y las ondas definidas acompañan sus apariciones más elegantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

La silueta entallada y los accesorios llamativos refuerzan una imagen de elegancia clásica, mientras que la selección de prendas cómodas y colores claros define su estilo personal fuera de los focos.

El estilismo de Selena Gómez oscila entre el glamour de la alfombra roja, caracterizado por negros intensos, materiales nobles y detalles de alta costura, y la sencillez funcional de su indumentaria urbana, donde privilegia la practicidad.

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