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Fondue vs. raclette: cuáles son sus diferencias y qué ingredientes son los más comunes

Ambas preparaciones alpinas comparten el queso derretido como protagonista, pero se distinguen en la técnica y en la forma de llevarlo a la mesa, con componentes y modos de servicio que varían según la tradición suiza o francesa de origen

Ilustración en acuarela dividida en dos con las letras VS. A la izquierda hay raclette con patatas y a la derecha una fondue con pan.
Las dos especialidades reúnen a los comensales alrededor de una comida compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La diferencia entre fondue y raclette atraviesa la historia de la cocina alpina y sigue vigente como una forma de comer queso caliente en reuniones compartidas.

Aunque suelen aparecer juntas en notas gastronómicas, fondue y raclette no son sinónimos. Se trata de dos preparaciones distintas, con técnicas, ingredientes y modos de servicio propios.

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El sitio web especializado en limpieza y estilo de vida, Good Housekeeping, retoma esa diferencia a partir de tradiciones nacidas en los Alpes suizos y franceses. Acompañado por las explicaciones de especialistas consultados por ese medio.

Infografía ilustrada con secciones explicativas sobre fondue y raclette, sartenes, queso derretido, guarniciones y un paisaje alpino de fondo.
Ambas preparaciones mantienen el carácter social de la cocina alpina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fondue: preparación común para mojar pan, vegetales o carne

La fondue es una mezcla de queso derretido que se mantiene caliente en una olla colocada sobre una fuente de calor. La preparación se asocia con Suiza. Según describe la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), forma parte de una tradición culinaria vinculada a comidas compartidas en zonas de montaña.

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En la versión más difundida, la fondue combina quesos curados con vino blanco. El artículo citado menciona variedades como Gruyère y Emmental, además de ingredientes como ajo o kirsch. La lógica del plato es la del dip: introducir pan, verduras u otros acompañamientos en una mezcla ya emulsionada.

La Academia Culinaria de Francia y materiales de difusión gastronómica de organismos suelen definir la fondue como: preparación colectiva basada en queso fundido y mantenido a temperatura constante. En ese formato, el elemento central no es una pieza de queso intacta, sino una mezcla lista para compartir desde el comienzo.

Vista aérea cercana de manos de personas usando tenedores para mojar pan, brócoli y embutidos en una fondue de queso caliente, con acompañamientos en cuencos.
La fondue combina varios quesos derretidos en una olla común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La raclette: derretir queso y rasparlo sobre otros alimentos

La raclette responde a otra técnica. Se derrite la superficie de una pieza o porción de queso y luego se la vuelca o raspa sobre papas, encurtidos, pan u otros acompañamientos.

El nombre proviene del verbo francés racler, que significa raspar, un dato que el texto original recupera para explicar el gesto técnico que define al plato.

En declaraciones recogidas por Good Housekeeping, los expertos en queso resumieron esa diferencia con una fórmula concreta: “La raclette es un proceso en el que se derrite una rueda de queso capa por capa”. Esa descripción remite a un método en el que el queso se derrite por capas y cada porción se sirve sobre otros alimentos, en lugar de usarse como salsa o baño común.

Queso raclette derretido cayendo sobre patatas pequeñas, junto a pepinillos y cebollitas perla en un plato. Una parrilla de raclette y un bloque de queso se ven al fondo.
La raclette derrite una pieza de queso capa por capa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal diferencia está en la técnica, el servicio y el tipo de consumo

La distinción entre ambos términos puede ordenarse en algunos puntos básicos:

  • Fondue: mezcla de quesos derretidos servida en una olla común, se come mojando piezas en una preparación compartida y suele llevar vino y otros ingredientes además del queso.
  • Raclette: queso derretido que se coloca sobre otros alimentos, se come cubriendo la guarnición con queso fundido y se basa en una variedad de queso servida por capas o porciones.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que los métodos de preparación y consumo forman parte del patrimonio gastronómico tanto como los ingredientes. En este caso, la diferencia no depende solo del sabor, sino de dos formas distintas de fundir, servir y compartir el queso.

Vista superior de una olla de fondue de cerámica con quesos derritiéndose sobre una hornalla de gas; una mano revuelve con una cuchara de madera, con pan y ajo al lado.
La fondue funciona como un dip para mojar pan y vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas remarcan que una es un dip y la otra una cobertura

El artículo original cita a los especialistas de Murray’s Cheese, quienes trazan una separación clara entre ambas preparaciones. Según esa explicación, la fondue funciona como un dip, mientras que la raclette actúa como una cobertura sobre otros alimentos.

Esa diferencia también se observa en la mesa. En la fondue, cada comensal toma un bocado y lo sumerge en una mezcla común. En la raclette, el queso se derrite aparte y luego se sirve encima de papas, pepinillos, cebollitas encurtidas o pan. No se trata de variaciones menores de un mismo plato, sino de procedimientos distintos.

Además, la raclette suele prepararse con un solo tipo de queso, mientras que la fondue admite combinaciones. Esa observación coincide con descripciones de escuelas culinarias europeas y repertorios gastronómicos institucionales. Presentan a la fondue como una receta compuesta y a la raclette como técnica de servicio centrada en el queso fundido.

Una persona raspa queso fundido desde una rueda hacia un plato con patatas, pepinillos y embutido sobre una mesa de madera.
La raclette coloca el queso fundido sobre papas y otros acompañamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas conservan un rasgo común: carácter compartido de la comida alpina

Más allá de las diferencias, la fondue y la raclette comparten una base cultural. La Unesco ha destacado que las tradiciones alimentarias de montaña incluyen prácticas de reunión y transmisión social alrededor de la mesa. En ese marco, el queso derretido ocupa un lugar de continuidad histórica en regiones alpinas.

Ese aspecto explica por qué ambos platos siguen vinculados con encuentros invernales y comidas grupales. Good Housekeeping subraya justamente ese costado: son opciones pensadas para compartir, con acompañamientos que pueden variar según la costumbre doméstica o regional.

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