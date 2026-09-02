Las aerolíneas de Estados Unidos lideran las operaciones aéreas en República Dominicana con 48,521 vuelos hasta julio

Las aerolíneas de Estados Unidos concentraron 48,521 operaciones aéreas en República Dominicana entre enero y julio de 2026, según el IDAC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con 48,521 movimientos, las aerolíneas de Estados Unidos encabezaron el tráfico internacional de República Dominicana durante los primeros siete meses de 2026. El registro difundido por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) las situó por delante de las compañías de otras banderas que operaron en el país.

Durante ese periodo, los aeropuertos dominicanos conectaron con 79 países y movilizaron 12,976,913 pasajeros. El informe del IDAC también contabilizó 137,158 operaciones, entre llegadas y salidas.

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República Dominicana registró actividad aérea sostenida durante los primeros siete meses de 2026, con predominio de la aviación comercial y una amplia presencia de aerolíneas extranjeras. Punta Cana (MDPC) fue el aeropuerto con más operaciones, mientras que las rutas reflejaron vínculos con América del Norte, Europa y el Caribe.

Las salidas representaron el 50.5% de los vuelos registrados

El reporte oficial incluyó 67,897 llegadas, equivalentes al 49.5% del total. Las salidas alcanzaron 69,261 movimientos y superaron por una diferencia reducida a los vuelos de entrada.

La distribución mostró un volumen similar en ambos sentidos del tráfico aéreo. Los datos abarcan los movimientos registrados desde el 1 de enero hasta el 31 de julio.

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Los aeropuertos de República Dominicana conectaron con 79 países y movilizaron 12,976,913 pasajeros en los primeros siete meses de 2026. (FUENTE Punta Cana Airport)

Marzo fue el mes con mayor actividad, con 21,606 operaciones. Enero acumuló 20,469 vuelos y julio cerró con 20,144.

En abril se registraron 19,045 movimientos. Febrero sumó 18,566, mayo contabilizó 18,766 y junio llegó a 18,562 operaciones.

El comportamiento mensual se mantuvo dentro de una franja próxima a los 18 mil y 21 mil vuelos. La información difundida por el organismo permite observar una demanda constante durante el período analizado.

Punta Cana (MDPC) concentró 52,317 movimientos

El aeropuerto de Punta Cana (MDPC) encabezó la actividad nacional con 26,096 llegadas y 26,221 salidas. La terminal acumuló 52,317 operaciones en los primeros siete meses del año.

El aeropuerto de Las Américas (MDSD) ocupó el segundo lugar. La instalación registró 14,271 vuelos de llegada y 14,339 salidas, para un total de 28,610 movimientos.

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La terminal de La Isabela (MDJB) reunió 25,106 operaciones. Sus registros incluyeron 12,407 llegadas y 12,699 despegues.

Punta Cana (MDPC) encabezó la actividad aeroportuaria de República Dominicana con 52,317 movimientos entre enero y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aeropuertos de Cibao, La Romana, Puerto Plata y El Catey también figuraron entre las terminales con mayor actividad. Sus cifras acumuladas se ubicaron entre 5,766 y 14,356 movimientos.

La concentración de vuelos en Punta Cana, Las Américas y La Isabela reflejó el peso de esas tres terminales dentro del sistema aeroportuario dominicano. El resto de los aeropuertos mencionados mantuvo una participación menor, aunque aportó conectividad a distintas zonas del país.

La aviación comercial reunió 94,483 vuelos

La aviación comercial fue la categoría con mayor cantidad de operaciones, con 94,483 vuelos registrados. El dato incluye los servicios que concentraron la mayor parte del tránsito aéreo relevado por el IDAC.

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La aviación general sumó 38,639 operaciones. Las otras categorías alcanzaron 4,036 movimientos durante el mismo lapso.

El IDAC registró 137,158 operaciones aéreas entre llegadas y salidas en República Dominicana entre el 1 de enero y el 31 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listado por bandera de las aerolíneas mostró el predominio de las compañías estadounidenses. Sus 48,521 operaciones representaron el mayor volumen entre los países de origen identificados en el informe.

Las aerolíneas de Canadá, Francia, Alemania, Brasil, Panamá, Colombia, México y España también formaron parte de la actividad registrada. La presencia de esas banderas expuso la diversidad de conexiones que operaron hacia y desde República Dominicana.

Las conexiones incluyeron rutas hacia América del Norte, Europa y el Caribe

El mapa de operaciones divulgado por el IDAC mostró vínculos de los aeropuertos dominicanos con América del Norte, Europa y el Caribe. La red aérea alcanzó, además, 79 países durante los siete meses relevados.

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La variedad de aerolíneas acompañó el número de pasajeros movilizados por las terminales nacionales. El informe reunió datos sobre vuelos, viajeros, aeropuertos y países de procedencia de las compañías.

Los registros oficiales señalaron que la actividad aérea mantuvo un ritmo estable pese a las diferencias mensuales. El volumen de llegadas y salidas permaneció equilibrado durante todo el período.

El documento del Instituto Dominicano de Aviación Civil presentó un panorama del tránsito aéreo nacional entre enero y julio. Sus cifras permitieron identificar el liderazgo de Punta Cana (MDPC), el peso de la aviación comercial y la amplitud de las conexiones internacionales del país.

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