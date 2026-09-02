Economía

Caputo respondió a las quejas de industriales: “Me toca defender los intereses de los argentinos, no de determinados empresarios”

El ministro de Economía le respondió al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, que aseguró que “estamos manejados por un trader que no sabe lo que es un torno”. La referencia a Messi, Di María y Enzo Fernández

Un hombre con traje oscuro y corbata roja habla desde un podio blanco frente a una pantalla morada iluminada
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, dirige unas palabras al público desde un podio durante un encuentro empresarial.
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Luego de las declaraciones del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, que lo trato de trader que no sabe lo que es un torno, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que debe priorizar a 48 millones de argentinos por encima de sectores empresariales específicos. Lo dijo durante el evento Vientos de cambio, que se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton, en Retiro, donde se refirió a los reclamos de industriales y defendió la orientación económica del Gobierno.

“Entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera, segundo porque cada uno defiende sus intereses”, afirmó el ministro. A continuación, diferenció la posición de los sectores privados de su responsabilidad al frente de la cartera económica. “Como ministro de Economía, me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de determinados empresarios”, expresó.

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Caputo planteó que el Gobierno debe considerar el efecto de las políticas sobre el conjunto de la población y no sobre sectores en particular. En ese sentido, vinculó su postura con la discusión sobre los precios de los bienes, el nivel de protección para algunos sectores y las condiciones de competencia dentro de la economía.

Durante su exposición, el ministro dijo que los argentinos no deberían afrontar valores elevados por bienes que, según señaló, podrían tener menor calidad. “Como ministro de Economía, yo tengo que tener empatía con todos los argentinos y hacer lo que es moralmente justo”, afirmó ante los asistentes.

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Un hombre de traje habla desde un podio frente a una pantalla iluminada con el texto Vientos de Cambio y un público en penumbra
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habla desde un podio durante el evento Vientos de Cambio ante una audiencia.

El ministro cuestionó que la protección a ciertas actividades recaiga sobre los consumidores. “Que los argentinos tengan que pagar bienes de menor calidad a dos, cuatro, 10 veces su valor me parece inmoral e injusto”, dijo. También sostuvo que esa situación no puede prolongarse mediante subsidios dirigidos a determinados empresarios. “No hay otra forma, la forma no puede ser que los argentinos sigan subsidiando a determinados empresarios”, afirmó.

Las declaraciones se dan en un día particular, en el Día de la Industria, en donde ningún funcionario nacional participó del evento oficial que se desarrollo en que se realizó en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas. Y lo que marca una nueva de tensión entre el Gobierno y la entidad industrial ya que el año pasado tanto Caputo como Diego Santilli participaron.

Rechazo al modelo anterior

Pero también aprovecho para oportunidad para apuntar contra el modelo anterior, que en su visión no fortaleció a la industria sino por el contrario, durante 11 años el cayo 10 puntos pese a que existieron políticas orientadas a sostener determinadas estructuras productivas. “No hay ningún dato que soporte eso”, sostuvo.

Caputo rechazó la caracterización de “financiero” para el programa económico actual. “Cuando se quiere tildar de financiero a este modelo, yo creo que lo opuesto, financiero era el programa anterior”, afirmó durante el encuentro en el Hotel Sheraton.

El titular de Economía contrapuso el modelo actual con el anterior, aunque no detalló en ese tramo los componentes de cada programa. Sí sostuvo que el Gobierno busca cambiar una matriz que, de acuerdo con su exposición, no produjo un fortalecimiento de la industria durante los últimos 11 años.

El ministro también vinculó el debate con la inserción internacional. “Se viene un mundo en el que la opción no puede ser encerrarnos, sepámoslo”, afirmó. Esa frase formó parte de su planteo sobre las alternativas que enfrenta la economía y sobre la necesidad de evitar un esquema de cierre.

Caputo insistió en que la discusión no se limita al valor de la moneda. “La cosa no pasa por el tipo de cambio, pasa por bajar impuestos, reducir regulaciones, bajar el costo financiero y mejorar todo lo que es infraestructura”, dijo. El funcionario enumeró esos puntos como factores que, según su visión, inciden sobre la producción y la competitividad.

El ministro ubicó la baja de impuestos entre los ejes de su planteo. También mencionó la reducción de regulaciones, el descenso del costo financiero y la mejora de la infraestructura como condiciones para modificar el funcionamiento de la economía.

En su exposición, Caputo no presentó medidas específicas ni plazos para cada uno de esos objetivos. Su intervención se concentró en defender la orientación general del programa y en señalar que la discusión sobre la competitividad debe incluir más variables que el tipo de cambio.

El ministro afirmó que el rumbo económico se apoya en la ortodoxia monetaria y fiscal. “Claramente estamos en el camino correcto y estamos confiados que, más allá de los números de corto plazo, mientras sigamos por el lado de la ortodoxia monetaria y fiscal vamos a converger a los niveles internacionales”, sostuvo.

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