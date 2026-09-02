Más de 17 millones viajarán por el Día del Trabajo 2026: estas son las horas de mayor tráfico y las ciudades más buscadas

El Día del Trabajo 2026 en Estados Unidos caerá el lunes 7 de septiembre y concentrará viajes entre el 3 y el 9 de septiembre por el último fin de semana largo del verano. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

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El fin de semana del Día del Trabajo (Labor Day) de 2026 concentrará una fuerte demanda en las carreteras y los aeropuertos de Estados Unidos, con picos previstos entre el jueves 3 y el lunes 7 de septiembre. Las proyecciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), las aerolíneas y los aeropuertos anticipan demoras en las rutas, las terminales y los controles de seguridad durante el último feriado largo del verano.

De acuerdo con información de ABC News, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) espera inspeccionar a más de 17 millones de personas en los controles aeroportuarios entre el jueves 3 y el miércoles 9 de septiembre. La previsión no pudo ser corroborada en una publicación oficial localizada de la agencia, por lo que la cifra se atribuye al medio estadounidense.

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El aumento de viajeros coincide con mayores costos en varios rubros. AAA informó que los vuelos nacionales, los hoteles y los combustibles podrían resultar más caros que durante el Día del Trabajo de 2025, aunque los cruceros desde puertos estadounidenses y los viajes aéreos internacionales presentan bajas frente al año pasado.

Cuándo es el Día del Trabajo 2026 en Estados Unidos

El Día del Trabajo se celebrará el lunes 7 de septiembre de 2026. La fecha crea un fin de semana largo para millones de estadounidenses y concentra una parte importante de los viajes de cierre de la temporada de verano.

AAA tomó como referencia las reservas efectuadas para traslados entre el jueves 3 y el lunes 7 de septiembre. United Airlines calculó el movimiento de pasajeros desde el 3 hasta el 8 de septiembre, mientras que la previsión atribuida por ABC News a la TSA abarca hasta el miércoles 9.

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El jueves será una jornada relevante para quienes salgan de las grandes ciudades después de terminar su trabajo. Ese movimiento se superpondrá con el tránsito regular de las tardes, sobre todo en las áreas metropolitanas y en las autopistas que conectan con los principales destinos turísticos.

El lunes concentrará una parte de los regresos. Esa dinámica tendrá impacto sobre las rutas y las terminales aéreas, dado que una parte de los viajeros utilizará el último día del fin de semana largo para volver a sus ciudades de residencia.

La TSA espera inspeccionar a más de 17 millones de personas en los aeropuertos de Estados Unidos durante el feriado de Labor Day, según una cifra atribuida por ABC News. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Cuáles son los peores horarios para manejar durante el Día del Trabajo

Los peores horarios para circular por carretera se concentrarán el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre. La firma de datos de transporte INRIX, citada por AAA, prevé que el jueves la mayor congestión se registre entre las 14 y las 19.

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El viernes tendrá la ventana más extensa de circulación elevada. El período de mayor tráfico irá desde las 12 hasta las 20, cuando coincidirán los viajes por el feriado con los desplazamientos propios de una jornada laboral.

AAA recomendó partir antes de las 13 el jueves y antes del mediodía el viernes. La entidad explicó que Labor Day concentra los viajes en un período breve, lo cual aumenta la presión sobre las vías durante la salida de los centros urbanos.

El sábado 5 de septiembre también tendrá un tramo de mayor actividad. INRIX proyectó congestionamiento entre las 13 y las 17, por lo que AAA sugirió iniciar el viaje antes de las 10.

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El domingo no tendría un impacto significativo del feriado sobre el tránsito a nivel nacional. Esa estimación no contempla incidentes, condiciones meteorológicas, obras o eventos locales que puedan provocar demoras puntuales.

El lunes 7, jornada del Día del Trabajo, el regreso de los viajeros elevará el tráfico entre las 14 y las 17. AAA aconsejó comenzar el trayecto de vuelta antes del mediodía para evitar el período de mayor circulación.

Cuáles son las ciudades más elegidas para el Día del Trabajo 2026

Seattle encabeza la lista de los destinos nacionales más reservados para el Día del Trabajo, según la información de AAA. Orlando quedó en el segundo lugar, seguida por Boston, Denver y Nueva York.

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Chicago ocupó el sexto puesto de la clasificación. Anaheim-Los Ángeles aparece séptima, seguida por Las Vegas, Anchorage y Atlanta. El ranking se elaboró con datos de reservas de AAA, por lo que refleja la demanda entre sus clientes y no el total de viajeros que se movilizarán dentro de Estados Unidos.

La organización vinculó el interés por Seattle, Anchorage y Vancouver con la demanda de cruceros a Alaska. Denver y Las Vegas, a su vez, funcionan como aeropuertos de acceso para visitantes que luego se desplazan hacia parques nacionales como Rocky Mountain, Arches, Zion y el Gran Cañón.

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Roma lidera los destinos internacionales más reservados, seguida por Vancouver, Londres, Dublín y París. La lista se completa con Calgary, Barcelona, Atenas, Ámsterdam y Halifax.

AAA advirtió que el tránsito por carretera durante el Día del Trabajo tendrá sus peores horarios el jueves 3 entre las 14 y las 19 y el viernes 4 entre las 12 y las 20. (REUTERS/Megan Varner)

Cuántos pasajeros espera United Airlines durante el fin de semana largo

United Airlines informó que espera transportar a más de 3,4 millones de pasajeros entre el jueves 3 y el martes 8 de septiembre. La empresa estimó que esa cifra será unos 300.000 viajeros superior a la del mismo período de 2025.

La aerolínea difundió la proyección el 1 de septiembre, al anunciar una función de su aplicación para clientes afectados por alteraciones en sus vuelos. La herramienta permite que los pasajeros se anoten en listas de espera para hasta tres vuelos anteriores hacia su mismo destino, sin perder la reserva que ya tienen confirmada.

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Según ABC News, las jornadas más activas para United serán el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre. El comunicado oficial de la empresa confirmó el volumen total esperado, pero no detalló una proyección diaria de pasajeros.

United tiene centros de conexiones en Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York-Nueva Jersey, San Francisco y Washington. El incremento previsto para el feriado puede aumentar el movimiento en las terminales, las áreas de embarque, los controles de seguridad y los accesos a esos aeropuertos.

Cuánto movimiento habrá en el aeropuerto Dallas Fort Worth

El Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth prevé que unos 1,4 millones de pasajeros viajen desde, hacia o a través de sus terminales entre el 3 y el 8 de septiembre. El cálculo representa un aumento de 7,2% frente al mismo período del año anterior.

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El lunes 7 será la jornada con más actividad, con 256.848 pasajeros previstos. El jueves 3 quedará en segundo lugar, con 254.953 personas, mientras que el viernes 4 tendrá 249.873 viajeros.

Las autoridades aeroportuarias anticiparon que las vías de acceso, las zonas de ascenso y descenso de pasajeros y los estacionamientos registrarán mayor movimiento desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía. El lunes, ese pico se extenderá durante la tarde, mientras que el jueves habrá además un aumento del flujo en la noche.

ABC News informó que American Airlines espera trasladar a más de 3,5 millones de viajeros entre el 3 y el 8 de septiembre. El medio también señaló que el lunes será la jornada más activa para la aerolínea y que el viernes ocupará el segundo lugar.

La nota de ABC News indicó que cerca de 500.000 pasajeros de American Airlines pasarán por Dallas Fort Worth. El artículo incluyó la expresión “500,000 million”, una cifra imposible que equivale a 500.000 millones de viajeros. El dato debe atribuirse a ABC News hasta que la compañía publique una proyección oficial.

La gasolina podría alcanzar un promedio nacional de USD 4,03 por galón durante el Día del Trabajo 2026, de acuerdo con una proyección de GasBuddy citada por ABC News. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Cuánto subirán los precios de vuelos, hoteles y gasolina por el Día del Trabajo

AAA informó que el valor promedio de un vuelo nacional de ida y vuelta durante el fin de semana largo será de USD 750, un 2% más que en 2025. Los pasajes hacia los diez destinos nacionales más solicitados tendrán un promedio de USD 790, cerca de 20% por encima de las tarifas del año pasado.

Las reservas de hoteles dentro de Estados Unidos cuestan, en promedio, 9% más que durante el último Día del Trabajo. Los alojamientos internacionales registran un aumento de 12%. AAA aclaró que los datos corresponden a reservas promedio, no a precios por noche.

Los vuelos internacionales muestran una baja interanual de 4%. Los cruceros que salen de puertos estadounidenses también cuestan 4% menos, con un promedio de USD 2.700 por reserva.

ABC News informó que GasBuddy proyectó un precio promedio nacional de USD 4,03 por galón de gasolina durante el feriado. Si se cumple esa estimación, sería el valor más alto registrado para un Día del Trabajo. No se localizó una publicación oficial de la empresa que permita corroborar el pronóstico.

AAA no fijó una previsión nacional definitiva para el precio del combustible durante el fin de semana largo. La entidad indicó que los conductores podrían pagar más que en 2025 por el mayor costo del petróleo, la demanda de las refinerías y los niveles de inventario de crudo.

El aeropuerto de Dallas Fort Worth recomendó llegar con al menos dos horas de anticipación para los vuelos nacionales y tres horas antes para los internacionales. La sugerencia contempla el tiempo necesario para el tránsito, el estacionamiento y los controles de seguridad.