Receta de brownies con trocitos de chocolate amargo, rápida y fácil

Hay postres que no necesitan presentación. El olor a brownie recién salido del horno es capaz de detener a cualquiera en seco, de hacer que los chicos aparezcan de la nada en la cocina y de convertir una tarde cualquiera en algo especial.
En Argentina, los brownies llegaron con la influencia de la repostería norteamericana y se instalaron en los cafés, las panaderías y las mesas familiares con una velocidad sorprendente. Hoy son un clásico de los cumpleaños, las meriendas del fin de semana y esos momentos en que el antojo de chocolate no admite demoras.
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Se trata de un budincito húmedo y denso, de miga compacta y brillante por fuera, preparado con chocolate negro y manteca derretidos como base, al que se le incorporan trocitos de chocolate amargo antes de hornear para lograr bolsones de chocolate fundido en cada bocado. La mezcla va directo a un molde rectangular y al horno: sin batidora, sin técnicas complicadas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 150 gr de manteca
- 30 gr de chocolate negro (en barra o de taza)
- 100 gr de chocolate amargo (para trocitos, picado en pedazos irregulares)
- 2 tazas de azúcar
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 taza de harina 0000
- 1 pizca de sal
Cómo hacer brownies con trocitos de chocolate amargo, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃ (temperatura moderada). Enmantecar y enharinar una fuente rectangular con altura (aproximadamente 20 x 30 cm).
- Colocar la manteca y los 30 gr de chocolate negro en un bol apto para microondas. Derretir durante 2 minutos a potencia máxima. Si el chocolate no se derritió del todo, agregar intervalos de 20 segundos para evitar que se queme.
- Batir la mezcla hasta que el chocolate quede completamente integrado con la manteca y se vea homogénea y brillante.
- Incorporar el azúcar de a poco, mezclando con espátula o batidor de mano.
- Agregar los 3 huevos de a 1 por vez, mezclando bien después de cada adición. Añadir la esencia de vainilla y la pizca de sal.
- Incorporar la harina en forma envolvente, con movimientos suaves de abajo hacia arriba, sin sobrebatir para que el brownie no quede duro.
- Agregar los 100 gr de chocolate amargo picado y mezclar suavemente para distribuirlo por toda la preparación.
- Volcar la mezcla en el molde preparado y emparejar la superficie con una espátula.
- Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos. Al pinchar con un escarbadientes, este debe salir con algunas migas húmedas adheridas, no completamente limpio: esa es la señal de que el brownie quedó en su punto justo, húmedo por dentro.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente dentro del molde antes de cortar en cuadrados.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones en cuadrados medianos. Si preferís porciones más pequeñas, podés cortar hasta 16 cuadrados sin problema, ideales para servir en reuniones o mesas dulces donde hay variedad de postres.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 42 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los brownies se conservan muy bien a temperatura ambiente, tapados con papel film o en un recipiente hermético, durante 3 días. En heladera, duran hasta 7 días; se recomienda llevarlos a temperatura ambiente antes de consumir para recuperar su textura húmeda.
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También se pueden freezar en porciones individuales envueltas en film por hasta 2 meses: descongelar a temperatura ambiente durante 1 hora antes de servir.
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