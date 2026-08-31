Tendencias

Receta de brownies con trocitos de chocolate amargo, rápida y fácil

Se usa cacao en barra y manteca, con una preparación simple y sin batidora

Un brownie de chocolate sobre una tabla de madera con trozos de chocolate y un tazón con cacao en polvo.
La receta de brownies con trocitos de chocolate amargo se prepara sin batidora y combina cacao en barra, manteca y chocolate negro (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay postres que no necesitan presentación. El olor a brownie recién salido del horno es capaz de detener a cualquiera en seco, de hacer que los chicos aparezcan de la nada en la cocina y de convertir una tarde cualquiera en algo especial.

En Argentina, los brownies llegaron con la influencia de la repostería norteamericana y se instalaron en los cafés, las panaderías y las mesas familiares con una velocidad sorprendente. Hoy son un clásico de los cumpleaños, las meriendas del fin de semana y esos momentos en que el antojo de chocolate no admite demoras.

PUBLICIDAD

Se trata de un budincito húmedo y denso, de miga compacta y brillante por fuera, preparado con chocolate negro y manteca derretidos como base, al que se le incorporan trocitos de chocolate amargo antes de hornear para lograr bolsones de chocolate fundido en cada bocado. La mezcla va directo a un molde rectangular y al horno: sin batidora, sin técnicas complicadas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 150 gr de manteca
  • 30 gr de chocolate negro (en barra o de taza)
  • 100 gr de chocolate amargo (para trocitos, picado en pedazos irregulares)
  • 2 tazas de azúcar
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 taza de harina 0000
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer brownies con trocitos de chocolate amargo, paso a paso

Recipientes con mezcla de chocolate, harina, huevos, trozos de cacao, batidor y dos moldes de hornear sobre una mesa de madera.
La receta de brownies requiere 50 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 35 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 180 ℃ (temperatura moderada). Enmantecar y enharinar una fuente rectangular con altura (aproximadamente 20 x 30 cm).
  2. Colocar la manteca y los 30 gr de chocolate negro en un bol apto para microondas. Derretir durante 2 minutos a potencia máxima. Si el chocolate no se derritió del todo, agregar intervalos de 20 segundos para evitar que se queme.
  3. Batir la mezcla hasta que el chocolate quede completamente integrado con la manteca y se vea homogénea y brillante.
  4. Incorporar el azúcar de a poco, mezclando con espátula o batidor de mano.
  5. Agregar los 3 huevos de a 1 por vez, mezclando bien después de cada adición. Añadir la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  6. Incorporar la harina en forma envolvente, con movimientos suaves de abajo hacia arriba, sin sobrebatir para que el brownie no quede duro.
  7. Agregar los 100 gr de chocolate amargo picado y mezclar suavemente para distribuirlo por toda la preparación.
  8. Volcar la mezcla en el molde preparado y emparejar la superficie con una espátula.
  9. Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos. Al pinchar con un escarbadientes, este debe salir con algunas migas húmedas adheridas, no completamente limpio: esa es la señal de que el brownie quedó en su punto justo, húmedo por dentro.
  10. Retirar del horno y dejar enfriar completamente dentro del molde antes de cortar en cuadrados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Bandeja metálica con brownies de chocolate cortados, platos con porciones individuales, frambuesas y tazas sobre una mesa de madera.
La receta permite cortar hasta 16 cuadrados si se buscan porciones más pequeñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones en cuadrados medianos. Si preferís porciones más pequeñas, podés cortar hasta 16 cuadrados sin problema, ideales para servir en reuniones o mesas dulces donde hay variedad de postres.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 16 gr
  • Carbohidratos: 42 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Porciones cuadradas de brownie en recipientes de vidrio y envueltas en plástico sobre una mesa de madera con una heladera al fondo.
Los brownies se conservan a temperatura ambiente durante 3 días si quedan tapados con papel film o en un recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los brownies se conservan muy bien a temperatura ambiente, tapados con papel film o en un recipiente hermético, durante 3 días. En heladera, duran hasta 7 días; se recomienda llevarlos a temperatura ambiente antes de consumir para recuperar su textura húmeda.

También se pueden freezar en porciones individuales envueltas en film por hasta 2 meses: descongelar a temperatura ambiente durante 1 hora antes de servir.

Temas Relacionados

Receta de cocinaPanaderíaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una herramienta de IA creada por científicos argentinos identifica daños en la retina causados por diabetes antes de que aparezcan los síntomas

Diseñada por investigadores del CONICET y una universidad pública, la plataforma analiza imágenes del fondo de ojo, ordena estudios según urgencia y ya mostró resultados prometedores

Una herramienta de IA creada por científicos argentinos identifica daños en la retina causados por diabetes antes de que aparezcan los síntomas

Receta de panqueques con dos huevos, rápida y fácil

Con harina leudante, leche y una cucharada de manteca, esta preparación rinde ocho unidades medianas, admite versiones dulces o saladas, y suma un reposo en frío que mejora la elasticidad

Receta de panqueques con dos huevos, rápida y fácil

7 señales de alerta antes de comprar antigüedades

Especialistas en conservación y mercado de piezas antiguas explican qué problemas conviene detectar a tiempo para evitar riesgos sanitarios, fallas estructurales y gastos de reparación una vez que el objeto llega al hogar

7 señales de alerta antes de comprar antigüedades

Los 5 ejercicios de fuerza que recomienda la entrenadora de Hailey Bieber y Olivia Rodrigo

La especialista detalló a Women’s Health cómo estructura los entrenamientos, qué aspectos prioriza y cuáles son las pautas que considera fundamentales para sostener una rutina en el tiempo

Los 5 ejercicios de fuerza que recomienda la entrenadora de Hailey Bieber y Olivia Rodrigo

Las cinco reparaciones económicas que pueden prevenir problemas mayores en el hogar

Expertos en renovación y control residencial coinciden en que ciertas rutinas simples permiten resguardar zonas sensibles de una propiedad frente al paso del tiempo

Las cinco reparaciones económicas que pueden prevenir problemas mayores en el hogar

DEPORTES

Una leyenda del tenis anunció su compromiso a los 61 años con una cantante: “Encontré a mi alma gemela”

Una leyenda del tenis anunció su compromiso a los 61 años con una cantante: “Encontré a mi alma gemela”

Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina de Hockey: “Las Leonas y Los Leones trabajaron para llegar a este resultado”

Las Leonas llegaron a la Argentina tras ganar el Mundial de hockey: “Un sueño hecho realidad”

La revelación sobre el conflicto entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid a horas del cierre del mercado de pases: “No lo quieren en el vestuario”

Quién es Mike Gordon, el ejecutivo detrás de la transformación de Liverpool

TELESHOW

Maxi López celebró los 8 meses de su hijo Lando con una tierna imagen después del fuerte cruce con Wanda Nara

Maxi López celebró los 8 meses de su hijo Lando con una tierna imagen después del fuerte cruce con Wanda Nara

La reacción de Moria Casán al descubrir su habitación renovada: “No lo puedo creer”

El íntimo paseo de Wanda Nara por Nordelta tras su cruce con Maxi López: sol, río y un encuentro inesperado

A tres años de la muerte de Silvina Luna: los mensajes que mantienen viva su memoria y las palabras que aún conmueven

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

INFOBAE AMÉRICA

La meta del Encuentro Nacional de Empresarios apunta a bajar a ocho la tasa de homicidios en Guatemala para 2036

La meta del Encuentro Nacional de Empresarios apunta a bajar a ocho la tasa de homicidios en Guatemala para 2036

Septiembre arranca con una alza en los precios de los combustibles en El Salvador

De Pattinson a Bardem, las películas más esperadas de la Mostra de Venecia

Paulo Freire, pedagogo brasileño: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”

Velero Astral llega a La Habana con siete toneladas de ayuda de Open Arms