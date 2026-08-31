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Las cinco reparaciones económicas que pueden prevenir problemas mayores en el hogar

Expertos en renovación y control residencial coinciden en que ciertas rutinas simples permiten resguardar zonas sensibles de una propiedad frente al paso del tiempo

Ilustración en acuarela de una mano que sostiene una pistola de calafateo para aplicar sellador en la junta de un piso de madera.
Las rutinas de mantenimiento más simples reducen el riesgo de daños caros en una vivienda si se realizan a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mantenimiento regular de una vivienda es una de las formas más efectivas de evitar sorpresas costosas y preservar tanto la estructura como el confort cotidiano. Aunque la inflación y el aumento de los servicios han vuelto más difícil la planificación familiar, ingenieros civiles y publicaciones especializadas como House Beautiful destacan que ciertos arreglos simples pueden reducir el riesgo de daños graves y gastos inesperados.

1. Renovar el sellado para evitar filtraciones

Manos de un trabajador utilizando una pistola de calafateo verde para aplicar sellador blanco entre una bañera y una pared de azulejos.
El recambio del sellador en baños y ventanas ayuda a bloquear filtraciones y humedad en paredes, marcos y subsuelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad es una de las principales causas de deterioro en viviendas urbanas y suburbanas. De acuerdo con la publicación internacional House Beautiful, el sellado en bañeras, duchas, lavabos y ventanas, si bien parece un detalle menor, cumple un rol central para prevenir filtraciones.

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El contratista en remodelación Yoni Asulin, citado por esa revista, recomienda revisar juntas y aplicar nuevo sellador al primer signo de desgaste, pues una intervención a tiempo puede evitar daños mucho más costosos.

2. Atender crujidos, grietas y movimientos nuevos

Escalera de peldaños de madera oscura con barandilla de barrotes blancos y pasamanos de madera junto a paredes claras y una ventana.
Los crujidos y movimientos nuevos en escaleras, puertas y barandas pueden anticipar fallas que conviene revisar temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en escaleras, barandas, puertas o muros pueden anticipar problemas estructurales o mecánicos. El reformista Andrew Pho, entrevistado por House Beautiful, señala que un peldaño que cruje, una baranda floja o una puerta que se traba pueden ser señales tempranas de desgaste o desplazamiento de piezas.

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Profesionales del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires coinciden: muchas veces, basta con ajustar tornillos o reforzar fijaciones para evitar obras mayores. Si las fisuras crecen o aparecen en varios sectores, recomiendan solicitar una inspección profesional.

3. Corregir fallas eléctricas básicas en sectores sensibles

Una mano con guante conecta un enchufe en un toma corriente de pared, produciendo chispas y destellos eléctricos de color azul y amarillo.
Las áreas como cocina, baño, lavadero, garaje y exteriores demandan mayor control preventivo de la instalación eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad eléctrica es prioritaria, en especial en sectores húmedos como cocina, baño, lavadero o ambientes exteriores. El inspector de viviendas Connor Burns, citado por House Beautiful, aconseja revisar el estado de tomas, interruptores y tapas, y verificar el funcionamiento de disyuntores y llaves térmicas.

La instalación eléctrica aparece entre los puntos que requieren más atención preventiva, sobre todo en cocina, baño, lavadero, garaje y espacios exteriores. En esas áreas, los especialistas plantean la necesidad de revisar la protección eléctrica, estado de tomas e interruptores y la presencia de tapas faltantes, y controlar alarmas de humo y monóxido de carbono.

4. Cambiar filtros y sostener mantenimiento del sistema de climatización

Mano de persona sostiene un control remoto apuntando a un aire acondicionado sobre una ventana con árboles cubiertos de nieve en el exterior.
El reemplazo periódico de filtros mejora el rendimiento del sistema de climatización y limita el desgaste prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de calefacción y aire acondicionado requiere controles periódicos. La revista Consumer Reports sugiere que el cambio de filtro, tarea sencilla y económica, ayuda a mantener el rendimiento y prolonga la vida útil del equipo.

El portal especializado Energy Saver, del Departamento de Energía de Estados Unidos, también recomienda esa práctica. Para reparaciones complejas, la intervención de un servicio técnico autorizado es la mejor alternativa.

5. Limpiar canaletas para alejar el agua de la estructura

Fachada de ladrillo visto con tejado de tejas oscuras, canalones negros y andamios metálicos bajo un cielo nublado.
La limpieza de canaletas y bajadas dos veces al año ayuda a desviar la lluvia y proteger el techo y los cimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las canaletas y bajadas cumplen una función directa sobre el techo y los cimientos porque recogen el agua de lluvia y la desvían. Cuando se tapan por hojas o residuos, ese recorrido se altera y el agua puede descargarse junto a la base de la construcción.

De acuerdo con House Beautiful, figura entre las tareas más postergadas pese a su efecto preventivo. Asulin advirtió que una obstrucción puede llevar agua hacia la fundación cuando el sistema debería apartarla, con riesgo de reparaciones mucho más costosas.

El especialista planteó que una limpieza de dos veces por año demanda poco tiempo frente al costo potencial de un daño en la base de la vivienda. Ese mantenimiento forma parte de las revisiones estacionales más citadas por medios internacionales especializados en hogar. El control del escurrimiento resulta clave para preservar cubierta, muros exteriores y estructura inferior.

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