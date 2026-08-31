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Las 7 señales de alerta a revisar antes de comprar antigüedades

Especialistas en conservación y mercado de piezas antiguas explican qué problemas conviene detectar a tiempo para evitar riesgos sanitarios, fallas estructurales y gastos de reparación una vez que el objeto llega al hogar

Ilustración en acuarela de una estancia con muebles de madera, esculturas, vasijas, cuadros y un suelo de baldosas blancas y negras.
Especialistas recomiendan diferenciar el desgaste natural de los daños que comprometen la seguridad y la salubridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Comprar un mueble antiguo puede sumar valor histórico y material a una casa. Aunque también exige una revisión previa: especialistas consultados identificaron siete señales de alerta que conviene detectar antes de concretar la compra.

La recomendación general parte de una distinción básica entre el desgaste propio del paso del tiempo y daños que comprometen la seguridad, estructura o salubridad de una pieza.

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Infografía ilustrada sobre siete alertas al comprar antigüedades, organizada en cuadros con dibujos explicativos de muebles y texto informativo.
Comprar antigüedades exige una revisión previa para detectar señales de alerta y evitar riesgos sanitarios, fallas estructurales y gastos de reparación una vez que la pieza llega al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fundadora y marchand Debbie Mathews LeRoy sostuvo en el medio especializado en diseño de interiores, House Beautiful, que las antigüedades suelen presentar imperfecciones, aunque eso no impide incorporarlas al hogar si la compra se hace con criterio. El reporte señaló que una decoloración por exposición al sol o la marca circular que deja una lámpara pueden formar parte de la historia de uso y no equivalen, por sí solas, a un deterioro grave.

1. Indicios de plagas activas

Una hormiga negra camina sobre una superficie de madera con orificios y cúmulos de aserrín junto a ellos.
Los orificios pequeños en la madera no siempre implican infestación, pero el polvo fino sugiere actividad reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las primeras revisiones debe apuntar a la presencia de insectos. House Beautiful advirtió que los pequeños orificios en la madera pueden responder a daños anteriores provocados por organismos perforadores y tener un efecto sobre todo estético. El problema aparece cuando hay actividad reciente.

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La presencia de polvo fino o pequeñas acumulaciones similares al aserrín constituye una alarma mayor, ya que puede indicar una infestación activa. La revisión no debe limitarse a la superficie visible. También hace falta observar el interior, inferior y uniones.

La conservadora Lindsey Owen, exdirectora de operaciones de un centro de conservación de Chicago, dijo al medio que, si presenta sospechas de plagas, corresponde aislarla de inmediato y recurrir a tratamientos profesionales que no alteren su estado.

2. Patas flojas o estructura inestable

Tocador hecho de una mesa de máquina de coser antigua con un espejo redondo moderno y productos de maquillaje. Hay una planta y luz solar entrando por la ventana.
La inestabilidad en patas y apoyos anticipa fallas de uso cotidiano y problemas en el traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad física del mueble resulta clave en piezas con patas, apoyos o armazones expuestos. Según LeRoy, una silla o mesa que tambalea puede no resistir el uso cotidiano ni el traslado.

La especialista recomendó comprobar si las patas están firmes en sus uniones y si todas conservan la misma altura. El artículo añadió que algunas diferencias pueden responder a recortes hechos tras daños previos por agua.

En el caso de las sillas, la revisión incluye sentarse en cada una para evaluar estabilidad y comodidad, en especial cuando se trata de un juego completo.

3. Madera blanda, rota o deformada

Un salón luminoso con un sillón naranja y mullido, un mueble de madera con tocadiscos, una planta, una lámpara naranja y un espejo circular.
La textura blanda, las rajaduras y la deformación apuntan a podredumbre y a reparaciones complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madera exige un examen más estricto porque ciertos procesos de deterioro afectan de forma directa la vida útil de la pieza. El presidente de una firma de mobiliario citado por House Beautiful, Richie David, aconsejó mirar con atención la cara inferior, esquinas, patas y juntas para detectar irregularidades.

Entre los signos de mayor riesgo aparecen los bordes que se deshacen, textura blanda, rajaduras y deformaciones. Esos síntomas pueden asociarse con podredumbre y que, en esos casos, no se trata de una reparación simple. También mencionó manchas de agua y madera combada como señales que justifican descartar la compra.

4. Cajones, puertas o herrajes que no funcionan

Escritorio de madera con silla, dos lámparas, jarrón con flores, libros, caja, cuaderno abierto, tazas, portalápices y cuadro en pared con papel tapiz rayado.
Probar cajones, puertas y herrajes evita sorpresas con piezas que funcionan mal pese a verse bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de funcionamiento también forma parte de la inspección. Un mueble puede conservar buena apariencia exterior y, aun así, presentar fallas en sus mecanismos de uso diario.

Conviene probar cajones, puertas y sistemas de apertura antes de pagar, sobre todo en escritorios, cómodas, vitrinas o armarios. También subrayó que algunas piezas antiguas requieren llave, de modo que hace falta pedirla y verificar su funcionamiento en el momento.

Si faltan bisagras, soportes o piezas metálicas específicas, el costo de restitución puede aumentar si esos componentes ya no se fabrican y deben hacerse a medida.

5. Humedad o moho

Interior de una sala de estar iluminada por el sol, con suelo de madera, una lámpara de diseño en un estante de madera y cuadros en la pared.
La humedad favorece moho que puede aparecer al cambiar de ambiente y requiere tratamiento profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición prolongada a la humedad puede dejar daños persistentes y, a la vez, favorecer la aparición de moho. Ese riesgo se extiende a piezas que pasaron tiempo en depósitos húmedos, apoyadas contra paredes exteriores mojados o estuvieron en inmuebles inundados.

Owen indicó a House Beautiful que el moho puede no verse de inmediato y aparecer cuando el mueble cambia de lugar. También afirmó que la proliferación puede surgir en un plazo muy corto tras un episodio de agua.

Por ese motivo, la especialista recomendó tratamiento profesional antes de ingresar la pieza afectada al hogar, en especial si hay personas con problemas respiratorios.

6. Olores persistentes en tapizados

Un hombre de cabello canoso sacude una alfombra marrón con dibujos desde una ventana abierta de un edificio de ladrillo; varias mujeres están en la acera.
El olor a humedad o a humo en tapizados antiguos es una señal de alerta porque suele indicar almacenamiento deficiente o daños previos por agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muebles tapizados, la inspección visual no siempre alcanza. El diseñador Philip Thomas Vanderford, citado por el artículo, sugirió recurrir al olfato como parte del examen.

El medio especializado indicó que olor a humedad o a humo puede revelar almacenamiento deficiente o daños previos por agua. Vanderford sostuvo que esos rastros resultan más difíciles de corregir de lo que muchas personas suponen. Y señaló que, ante cualquier sospecha, no ingresar la pieza directamente a la casa.

7. Pintura con plomo y cableado envejecido

Una estantería de madera clara llena de libros de distintos tamaños, junto a una lámpara de lava naranja encendida, fotos enmarcadas y juegos de mesa.
El cableado envejecido en lámparas aumenta el riesgo de descarga o incendio si no se actualiza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última alerta reúne dos riesgos vinculados con materiales antiguos. El artículo recordó que el plomo fue un componente habitual en pinturas hasta su prohibición en 1978 en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó sobre los efectos que la exposición puede causar en múltiples sistemas del cuerpo, con impacto particular en niños y mujeres en edad fértil.

La anticuari consultada, Ali Mahon, dijo que evita recomendar piezas con pintura descascarada que un niño pueda desprender e ingerir. Sugirió someter las superficies pintadas a pruebas profesionales, sobre todo si se trata de mesas de comedor.

Mahon también advirtió sobre otro punto menos visible: el cableado antiguo en lámparas y otros objetos eléctricos. Según explicó, el desgaste interno de los conductores puede elevar el riesgo de descarga o incendio. Aconsejó actualizar esas instalaciones antes de incorporarlas al uso doméstico.

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