Receta de panqueques con dos huevos, rápida y fácil

Una pila de panqueques recién hechos puede transformar un día gris en uno festivo. El aroma a manteca dorándose y el sonido de la masa burbujeando en la sartén despiertan recuerdos de meriendas familiares y sobremesas extendidas.
En muchas casas argentinas, los panqueques con dulce de leche son sinónimo de domingo, de mesa larga y de infancia. No hay un momento fijo para disfrutarlos: aparecen en cumpleaños, como postre de almuerzo, en meriendas improvisadas, o simplemente cuando se busca algo rico y fácil.
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Receta de panqueques con dos huevos
Los panqueques con dos huevos son una masa fina, suave y maleable, preparada mezclando harina, huevos y leche, y cocida en sartén. Son perfectos tanto dulces como salados, y se pueden rellenar o acompañar con lo que más te guste: desde dulce de leche hasta frutas, mermeladas o queso.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Reposo: 30 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 250 gr de harina leudante
- 2 tazas de leche (aprox. 500 ml)
- 1 cucharada de manteca derretida (más extra para la sartén)
- 2 cucharadas de azúcar (opcional, para versión dulce)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer panqueques con dos huevos, paso a paso
- En un bol grande, colocar los huevos, la harina, la leche, la manteca derretida, el azúcar y la sal.
- Batir con batidor de mano o licuar hasta obtener una mezcla lisa, sin grumos.
- Llevar la preparación a la heladera y dejar reposar al menos 30 minutos. Este descanso ayuda a que la masa quede más elástica y los panqueques no se rompan.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Agregar un toque de manteca y mover la sartén para cubrir toda la base.
- Verter un cucharón de masa y girar la sartén para que la mezcla cubra el fondo en una capa fina.
- Cocinar 1 a 2 minutos hasta que los bordes se despeguen fácilmente. Dar vuelta con espátula y cocinar 1 minuto más.
- Apilar los panqueques en un plato cubiertos con un repasador limpio para que mantengan la humedad. Repetir hasta terminar la masa.
- Servir tibios, rellenando con dulce de leche, mermelada, frutas o el relleno que prefieras.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 panqueques medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 4,5 gr
- Carbohidratos: 16 gr
- Proteínas: 4,5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapados, los panqueques se conservan hasta 3 días. Se pueden freezar (separados con separadores) hasta 2 meses. Para consumir, descongelar y calentar en sartén o microondas.
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