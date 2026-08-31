Receta de panqueques con dos huevos, rápida y fácil

Los panqueques con dos huevos sirven para preparaciones dulces y saladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una pila de panqueques recién hechos puede transformar un día gris en uno festivo. El aroma a manteca dorándose y el sonido de la masa burbujeando en la sartén despiertan recuerdos de meriendas familiares y sobremesas extendidas.

En muchas casas argentinas, los panqueques con dulce de leche son sinónimo de domingo, de mesa larga y de infancia. No hay un momento fijo para disfrutarlos: aparecen en cumpleaños, como postre de almuerzo, en meriendas improvisadas, o simplemente cuando se busca algo rico y fácil.

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Receta de panqueques con dos huevos

Los panqueques con dos huevos son una masa fina, suave y maleable, preparada mezclando harina, huevos y leche, y cocida en sartén. Son perfectos tanto dulces como salados, y se pueden rellenar o acompañar con lo que más te guste: desde dulce de leche hasta frutas, mermeladas o queso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 10 minutos

Reposo: 30 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

2 huevos

250 gr de harina leudante

2 tazas de leche (aprox. 500 ml)

1 cucharada de manteca derretida (más extra para la sartén)

2 cucharadas de azúcar (opcional, para versión dulce)

1 pizca de sal

La receta de panqueques incluye 2 huevos como base de la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer panqueques con dos huevos, paso a paso

En un bol grande, colocar los huevos, la harina, la leche, la manteca derretida, el azúcar y la sal. Batir con batidor de mano o licuar hasta obtener una mezcla lisa, sin grumos. Llevar la preparación a la heladera y dejar reposar al menos 30 minutos. Este descanso ayuda a que la masa quede más elástica y los panqueques no se rompan. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Agregar un toque de manteca y mover la sartén para cubrir toda la base. Verter un cucharón de masa y girar la sartén para que la mezcla cubra el fondo en una capa fina. Cocinar 1 a 2 minutos hasta que los bordes se despeguen fácilmente. Dar vuelta con espátula y cocinar 1 minuto más. Apilar los panqueques en un plato cubiertos con un repasador limpio para que mantengan la humedad. Repetir hasta terminar la masa. Servir tibios, rellenando con dulce de leche, mermelada, frutas o el relleno que prefieras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 panqueques medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal

Grasas: 4,5 gr

Carbohidratos: 16 gr

Proteínas: 4,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapados, los panqueques se conservan hasta 3 días. Se pueden freezar (separados con separadores) hasta 2 meses. Para consumir, descongelar y calentar en sartén o microondas.