Receta de crema de palta con limón, rápida y fácil

La crema de palta con limón es una entrada que evoca reuniones familiares, picadas improvisadas y la merienda en el patio bajo la sombra. Su color verde vibrante y su sabor cítrico conquistan hasta a quienes “no son de la palta”.
En Argentina, la palta se disfruta tanto en desayunos como en picadas, y su combinación con limón es infalible. Suele aparecer en la mesa como dip para untar con pan, galletitas o acompañar carnes frías y ensaladas.
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Receta de crema de palta con limón
La crema de palta con limón es un dip untable, suave y cremoso, que se prepara pisando paltas maduras y mezclándolas con jugo de limón fresco, un toque de aceite y condimentos. Es ideal para servir como entrada, acompañamiento o en sándwiches.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 2 paltas maduras grandes
- 1 limón (jugo)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal fina, a gusto
- Pimienta negra molida, a gusto
- Opcional: 1 cucharada de cebolla morada picada o ciboulette
- Opcional: 1 tomate perita pequeño, sin semillas y picado
Cómo hacer crema de palta con limón, paso a paso
- Pelar y descarozar las paltas. Colocar la pulpa en un bol.
- Pisar las paltas con tenedor hasta obtener un puré liso (o dejar algunos trozos, según preferencia).
- Agregar el jugo de limón fresco. Esto ayuda a realzar el sabor y evitar que la palta se oxide.
- Incorporar el aceite de oliva, sal y pimienta. Mezclar bien.
- Si se desea, sumar cebolla morada o ciboulette y el tomate picado para un toque fresco.
- Probar y ajustar sal, limón o pimienta a gusto.
- Servir inmediatamente o cubrir con film en contacto para evitar que tome color.
Consejos técnicos:
- Usar paltas bien maduras para una crema suave.
- El limón debe agregarse apenas se pisa la palta.
- Si no se consume al momento, cubrir la superficie con film tocando la crema para evitar oxidación.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o dip.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 8 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien cubierta con film en contacto, hasta 1 día. No se recomienda freezar, ya que cambia la textura y el color.
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