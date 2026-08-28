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Receta de crema de palta con limón, rápida y fácil

Esta versión simple, combina paltas maduras con jugo cítrico, aceite de oliva y condimentos para lograr una pasta untable que funciona como entrada, guarnición o relleno, con variantes de cebolla morada y tomate

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Cuenco con crema verde decorada con rodajas de limón y pimienta, junto a paltas enteras, limones y una cuchara sobre una mesa de madera.
La crema de palta con limón es una entrada que remite a reuniones familiares, picadas improvisadas y meriendas en el patio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema de palta con limón es una entrada que evoca reuniones familiares, picadas improvisadas y la merienda en el patio bajo la sombra. Su color verde vibrante y su sabor cítrico conquistan hasta a quienes “no son de la palta”.

En Argentina, la palta se disfruta tanto en desayunos como en picadas, y su combinación con limón es infalible. Suele aparecer en la mesa como dip para untar con pan, galletitas o acompañar carnes frías y ensaladas.

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Receta de crema de palta con limón

La crema de palta con limón es un dip untable, suave y cremoso, que se prepara pisando paltas maduras y mezclándolas con jugo de limón fresco, un toque de aceite y condimentos. Es ideal para servir como entrada, acompañamiento o en sándwiches.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  • 2 paltas maduras grandes
  • 1 limón (jugo)
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal fina, a gusto
  • Pimienta negra molida, a gusto
  • Opcional: 1 cucharada de cebolla morada picada o ciboulette
  • Opcional: 1 tomate perita pequeño, sin semillas y picado
Dos paltas oscuras, trozos de limón y un tazón pequeño de vidrio con jugo sobre una mesa de madera cerca de una ventana.
Las paltas maduras grandes y el jugo de limón componen la lista de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crema de palta con limón, paso a paso

  1. Pelar y descarozar las paltas. Colocar la pulpa en un bol.
  2. Pisar las paltas con tenedor hasta obtener un puré liso (o dejar algunos trozos, según preferencia).
  3. Agregar el jugo de limón fresco. Esto ayuda a realzar el sabor y evitar que la palta se oxide.
  4. Incorporar el aceite de oliva, sal y pimienta. Mezclar bien.
  5. Si se desea, sumar cebolla morada o ciboulette y el tomate picado para un toque fresco.
  6. Probar y ajustar sal, limón o pimienta a gusto.
  7. Servir inmediatamente o cubrir con film en contacto para evitar que tome color.

Consejos técnicos:

  • Usar paltas bien maduras para una crema suave.
  • El limón debe agregarse apenas se pisa la palta.
  • Si no se consume al momento, cubrir la superficie con film tocando la crema para evitar oxidación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o dip.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien cubierta con film en contacto, hasta 1 día. No se recomienda freezar, ya que cambia la textura y el color.

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