Barrio por barrio: cuánto vale el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires

El precio promedio de publicación del metro cuadrado en CABA fue de USD 2.561 en usados de 1 ambiente, USD 2.343 en usados de 2 ambientes y USD 2.160 en usados de 3 ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado de departamentos en venta de la Ciudad de Buenos Aires exhibió en el segundo trimestre de 2026 un escenario de subas moderadas y amplias diferencias entre barrios. Puerto Madero lideró los precios del metro cuadrado en el segmento usado en las tres tipologías relevadas, mientras que Palermo, Belgrano, Recoleta y Núñez concentraron buena parte de los valores más altos entre las unidades a estrenar.

Según el informe oficial, el precio promedio de publicación del metro cuadrado en la Ciudad se ubicó en USD 2.561 para los departamentos usados de 1 ambiente, USD 2.343 para los de 2 ambientes y USD 2.160 para los de 3 ambientes. En el segmento a estrenar, los promedios fueron más elevados: USD 3.105, USD 3.215 y USD 3.349, respectivamente.

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La principal referencia del mercado volvió a ser Puerto Madero, que encabezó el ranking de usados en todas las categorías. En los monoambientes, el valor llegó a USD 6.296 por metro cuadrado; en los departamentos de 2 ambientes trepó a USD 5.805; y en los de 3 ambientes alcanzó USD 5.582. Detrás se ubicaron barrios del corredor norte y del eje central como Belgrano, Palermo, Núñez, Colegiales, Recoleta, Coghlan y Saavedra, con precios sensiblemente superiores al promedio porteño.

En la parte baja del mercado aparecieron otra vez barrios del sur y del sudoeste. Boca fue el más barato para los departamentos usados de 1 ambiente, con USD 1.529 por metro cuadrado. Para los usados de 2 y 3 ambientes, el menor valor correspondió a Villa Lugano, con USD 1.437 y USD 974, en cada caso.

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El comportamiento interanual mostró trayectorias desiguales. En 1 ambiente usado, la mayor suba se detectó en Puerto Madero, con 7,4%, seguido por Vélez Sarsfield con 6,7% y Villa Pueyrredón con 6,4%. En 2 ambientes usados, la variación más alta fue la de Villa Pueyrredón, con 11%, seguida por Núñez, con 10,1%. En 3 ambientes usados, el mayor incremento se verificó en Saavedra, con 11,5%, por delante de Villa Pueyrredón, con 10,4%.

También hubo bajas de precios en distintas zonas. En monoambientes usados, el mayor retroceso se observó en Floresta, con -6,6%. Ese mismo barrio volvió a registrar la caída más pronunciada en 2 ambientes usados, con -7,2%. En 3 ambientes usados, el descenso más fuerte correspondió a Boedo, con -6,5%.

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En el segmento a estrenar, la oferta con dato publicable fue más reducida, aunque la distribución territorial de los valores volvió a favorecer a los barrios de mayor cotización. Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez y Colegiales encabezaron los rankings de precios en casi todas las tipologías, mientras que Puerto Madero mostró el valor más alto en 2 ambientes nuevos, con USD 6.717 por metro cuadrado.

Los precios subieron hasta 11% interanual, según el barrio (Adrián Escandar)

<b>Rankings por metro cuadrado</b>

Usados, 1 ambiente

Más caros

Puerto Madero — USD 6.296/m² Belgrano — USD 3.270/m² Palermo — USD 3.172/m² Colegiales — USD 3.116/m² Núñez — USD 3.098/m²

Más baratos

Boca — USD 1.529/m² Floresta — USD 1.933/m² San Nicolás — USD 1.950/m² Vélez Sarsfield — USD 1.974/m² Constitución — USD 1.986/m²

Usados, 2 ambientes

Más caros

Puerto Madero — USD 5.805/m² Núñez — USD 3.266/m² Palermo — USD 3.118/m² Belgrano — USD 2.958/m² Saavedra — USD 2.888/m²

Más baratos

Villa Lugano — USD 1.437/m² Nueva Pompeya — USD 1.457/m² Boca — USD 1.506/m² Constitución — USD 1.528/m² Floresta — USD 1.639/m²

Usados, 3 ambientes

Más caros

Puerto Madero — USD 5.582/m² Núñez — USD 2.909/m² Palermo — USD 2.855/m² Belgrano — USD 2.797/m² Coghlan — USD 2.744/m²

Más baratos

Villa Lugano — USD 974/m² Constitución — USD 1.284/m² Nueva Pompeya — USD 1.342/m² Boca — USD 1.343/m² Villa Riachuelo — USD 1.392/m²

A estrenar, 1 ambiente

Más caros

Palermo — USD 3.885/m² Recoleta — USD 3.735/m² Belgrano — USD 3.606/m² Núñez — USD 3.491/m² Colegiales — USD 3.464/m²

Más baratos con dato disponible

Boedo — USD 2.268/m² San Cristóbal — USD 2.343/m² Flores — USD 2.442/m² Constitución — USD 2.445/m² Liniers — USD 2.477/m²

A estrenar, 2 ambientes

Más caros

Puerto Madero — USD 6.717/m² Belgrano — USD 4.039/m² Palermo — USD 4.005/m² Recoleta — USD 3.893/m² Núñez — USD 3.809/m²

Más baratos con dato disponible

Barracas — USD 2.337/m² San Cristóbal — USD 2.407/m² Flores — USD 2.429/m² Balvanera — USD 2.530/m² Mataderos — USD 2.549/m²

A estrenar, 3 ambientes

Más caros

Palermo — USD 4.174/m² Belgrano — USD 3.995/m² Núñez — USD 3.746/m² Colegiales — USD 3.647/m² Recoleta — USD 3.457/m²

Más baratos con dato disponible

Monte Castro — USD 2.565/m² Liniers — USD 2.760/m² Flores — USD 2.773/m² Mataderos — USD 2.777/m² Almagro — USD 2.927/m²

<b>Subas y bajas interanuales en usados</b>

1 ambiente

Mayores subas

Puerto Madero — +7,4% Vélez Sarsfield — +6,7% Villa Pueyrredón — +6,4% Villa del Parque — +6,3% Villa Luro — +5,3%

Mayores bajas

Floresta — -6,6% San Telmo — -4,6% San Nicolás — -4,5% Núñez — -3,1% Retiro — -2,6%

2 ambientes

Mayores subas

Villa Pueyrredón — +11,0% Núñez — +10,1% Villa Santa Rita — +7,1% Parque Chas — +6,5% Flores — +6,3%

Mayores bajas

Floresta — -7,2% Constitución — -3,8% San Nicolás — -3,8% Parque Avellaneda — -3,7% San Telmo — -3,5%

3 ambientes

Mayores subas

Saavedra — +11,5% Villa Pueyrredón — +10,4% Villa Gral. Mitre — +8,3% Coghlan — +7,6% Villa Santa Rita — +6,3%

Mayores bajas

Boedo — -6,5% Liniers — -4,4% Flores — -4,3% Chacarita — -3,7% Villa Luro — -3,6%

La publicación, elaborada sobre avisos del portal Argenprop, fue difundida el 28 de agosto de 2026 con datos provisorios para el segundo trimestre del año.

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