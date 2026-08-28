Barrio por barrio: cuánto vale el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires

El mercado de departamentos en venta de la Ciudad de Buenos Aires exhibió en el segundo trimestre de 2026 un escenario de subas moderadas y amplias diferencias entre barrios. Puerto Madero lideró los precios del metro cuadrado en el segmento usado en las tres tipologías relevadas, mientras que Palermo, Belgrano, Recoleta y Núñez concentraron buena parte de los valores más altos entre las unidades a estrenar.
Según el informe oficial, el precio promedio de publicación del metro cuadrado en la Ciudad se ubicó en USD 2.561 para los departamentos usados de 1 ambiente, USD 2.343 para los de 2 ambientes y USD 2.160 para los de 3 ambientes. En el segmento a estrenar, los promedios fueron más elevados: USD 3.105, USD 3.215 y USD 3.349, respectivamente.
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La principal referencia del mercado volvió a ser Puerto Madero, que encabezó el ranking de usados en todas las categorías. En los monoambientes, el valor llegó a USD 6.296 por metro cuadrado; en los departamentos de 2 ambientes trepó a USD 5.805; y en los de 3 ambientes alcanzó USD 5.582. Detrás se ubicaron barrios del corredor norte y del eje central como Belgrano, Palermo, Núñez, Colegiales, Recoleta, Coghlan y Saavedra, con precios sensiblemente superiores al promedio porteño.
En la parte baja del mercado aparecieron otra vez barrios del sur y del sudoeste. Boca fue el más barato para los departamentos usados de 1 ambiente, con USD 1.529 por metro cuadrado. Para los usados de 2 y 3 ambientes, el menor valor correspondió a Villa Lugano, con USD 1.437 y USD 974, en cada caso.
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El comportamiento interanual mostró trayectorias desiguales. En 1 ambiente usado, la mayor suba se detectó en Puerto Madero, con 7,4%, seguido por Vélez Sarsfield con 6,7% y Villa Pueyrredón con 6,4%. En 2 ambientes usados, la variación más alta fue la de Villa Pueyrredón, con 11%, seguida por Núñez, con 10,1%. En 3 ambientes usados, el mayor incremento se verificó en Saavedra, con 11,5%, por delante de Villa Pueyrredón, con 10,4%.
También hubo bajas de precios en distintas zonas. En monoambientes usados, el mayor retroceso se observó en Floresta, con -6,6%. Ese mismo barrio volvió a registrar la caída más pronunciada en 2 ambientes usados, con -7,2%. En 3 ambientes usados, el descenso más fuerte correspondió a Boedo, con -6,5%.
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En el segmento a estrenar, la oferta con dato publicable fue más reducida, aunque la distribución territorial de los valores volvió a favorecer a los barrios de mayor cotización. Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez y Colegiales encabezaron los rankings de precios en casi todas las tipologías, mientras que Puerto Madero mostró el valor más alto en 2 ambientes nuevos, con USD 6.717 por metro cuadrado.
<b>Rankings por metro cuadrado</b>
Usados, 1 ambiente
Más caros
- Puerto Madero — USD 6.296/m²
- Belgrano — USD 3.270/m²
- Palermo — USD 3.172/m²
- Colegiales — USD 3.116/m²
- Núñez — USD 3.098/m²
Más baratos
- Boca — USD 1.529/m²
- Floresta — USD 1.933/m²
- San Nicolás — USD 1.950/m²
- Vélez Sarsfield — USD 1.974/m²
- Constitución — USD 1.986/m²
Usados, 2 ambientes
Más caros
- Puerto Madero — USD 5.805/m²
- Núñez — USD 3.266/m²
- Palermo — USD 3.118/m²
- Belgrano — USD 2.958/m²
- Saavedra — USD 2.888/m²
Más baratos
- Villa Lugano — USD 1.437/m²
- Nueva Pompeya — USD 1.457/m²
- Boca — USD 1.506/m²
- Constitución — USD 1.528/m²
- Floresta — USD 1.639/m²
Usados, 3 ambientes
Más caros
- Puerto Madero — USD 5.582/m²
- Núñez — USD 2.909/m²
- Palermo — USD 2.855/m²
- Belgrano — USD 2.797/m²
- Coghlan — USD 2.744/m²
Más baratos
- Villa Lugano — USD 974/m²
- Constitución — USD 1.284/m²
- Nueva Pompeya — USD 1.342/m²
- Boca — USD 1.343/m²
- Villa Riachuelo — USD 1.392/m²
A estrenar, 1 ambiente
Más caros
- Palermo — USD 3.885/m²
- Recoleta — USD 3.735/m²
- Belgrano — USD 3.606/m²
- Núñez — USD 3.491/m²
- Colegiales — USD 3.464/m²
Más baratos con dato disponible
- Boedo — USD 2.268/m²
- San Cristóbal — USD 2.343/m²
- Flores — USD 2.442/m²
- Constitución — USD 2.445/m²
- Liniers — USD 2.477/m²
A estrenar, 2 ambientes
Más caros
- Puerto Madero — USD 6.717/m²
- Belgrano — USD 4.039/m²
- Palermo — USD 4.005/m²
- Recoleta — USD 3.893/m²
- Núñez — USD 3.809/m²
Más baratos con dato disponible
- Barracas — USD 2.337/m²
- San Cristóbal — USD 2.407/m²
- Flores — USD 2.429/m²
- Balvanera — USD 2.530/m²
- Mataderos — USD 2.549/m²
A estrenar, 3 ambientes
Más caros
- Palermo — USD 4.174/m²
- Belgrano — USD 3.995/m²
- Núñez — USD 3.746/m²
- Colegiales — USD 3.647/m²
- Recoleta — USD 3.457/m²
Más baratos con dato disponible
- Monte Castro — USD 2.565/m²
- Liniers — USD 2.760/m²
- Flores — USD 2.773/m²
- Mataderos — USD 2.777/m²
- Almagro — USD 2.927/m²
<b>Subas y bajas interanuales en usados</b>
1 ambiente
Mayores subas
- Puerto Madero — +7,4%
- Vélez Sarsfield — +6,7%
- Villa Pueyrredón — +6,4%
- Villa del Parque — +6,3%
- Villa Luro — +5,3%
Mayores bajas
- Floresta — -6,6%
- San Telmo — -4,6%
- San Nicolás — -4,5%
- Núñez — -3,1%
- Retiro — -2,6%
2 ambientes
Mayores subas
- Villa Pueyrredón — +11,0%
- Núñez — +10,1%
- Villa Santa Rita — +7,1%
- Parque Chas — +6,5%
- Flores — +6,3%
Mayores bajas
- Floresta — -7,2%
- Constitución — -3,8%
- San Nicolás — -3,8%
- Parque Avellaneda — -3,7%
- San Telmo — -3,5%
3 ambientes
Mayores subas
- Saavedra — +11,5%
- Villa Pueyrredón — +10,4%
- Villa Gral. Mitre — +8,3%
- Coghlan — +7,6%
- Villa Santa Rita — +6,3%
Mayores bajas
- Boedo — -6,5%
- Liniers — -4,4%
- Flores — -4,3%
- Chacarita — -3,7%
- Villa Luro — -3,6%
La publicación, elaborada sobre avisos del portal Argenprop, fue difundida el 28 de agosto de 2026 con datos provisorios para el segundo trimestre del año.
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