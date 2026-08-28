Economía

Barrio por barrio: cuánto vale el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires

Palermo, Belgrano, Recoleta y Núñez dominaron entre las unidades nuevas, al tiempo que el segmento usado mantuvo un mapa de precios muy fragmentado

Edificio alto de color gris y blanco con múltiples pisos, balcones de vidrio y un gran cartel rojo y blanco en la fachada que dice "SE VENDE".
El precio promedio de publicación del metro cuadrado en CABA fue de USD 2.561 en usados de 1 ambiente, USD 2.343 en usados de 2 ambientes y USD 2.160 en usados de 3 ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mercado de departamentos en venta de la Ciudad de Buenos Aires exhibió en el segundo trimestre de 2026 un escenario de subas moderadas y amplias diferencias entre barrios. Puerto Madero lideró los precios del metro cuadrado en el segmento usado en las tres tipologías relevadas, mientras que Palermo, Belgrano, Recoleta y Núñez concentraron buena parte de los valores más altos entre las unidades a estrenar.

Según el informe oficial, el precio promedio de publicación del metro cuadrado en la Ciudad se ubicó en USD 2.561 para los departamentos usados de 1 ambiente, USD 2.343 para los de 2 ambientes y USD 2.160 para los de 3 ambientes. En el segmento a estrenar, los promedios fueron más elevados: USD 3.105, USD 3.215 y USD 3.349, respectivamente.

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La principal referencia del mercado volvió a ser Puerto Madero, que encabezó el ranking de usados en todas las categorías. En los monoambientes, el valor llegó a USD 6.296 por metro cuadrado; en los departamentos de 2 ambientes trepó a USD 5.805; y en los de 3 ambientes alcanzó USD 5.582. Detrás se ubicaron barrios del corredor norte y del eje central como Belgrano, Palermo, Núñez, Colegiales, Recoleta, Coghlan y Saavedra, con precios sensiblemente superiores al promedio porteño.

En la parte baja del mercado aparecieron otra vez barrios del sur y del sudoeste. Boca fue el más barato para los departamentos usados de 1 ambiente, con USD 1.529 por metro cuadrado. Para los usados de 2 y 3 ambientes, el menor valor correspondió a Villa Lugano, con USD 1.437 y USD 974, en cada caso.

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El comportamiento interanual mostró trayectorias desiguales. En 1 ambiente usado, la mayor suba se detectó en Puerto Madero, con 7,4%, seguido por Vélez Sarsfield con 6,7% y Villa Pueyrredón con 6,4%. En 2 ambientes usados, la variación más alta fue la de Villa Pueyrredón, con 11%, seguida por Núñez, con 10,1%. En 3 ambientes usados, el mayor incremento se verificó en Saavedra, con 11,5%, por delante de Villa Pueyrredón, con 10,4%.

También hubo bajas de precios en distintas zonas. En monoambientes usados, el mayor retroceso se observó en Floresta, con -6,6%. Ese mismo barrio volvió a registrar la caída más pronunciada en 2 ambientes usados, con -7,2%. En 3 ambientes usados, el descenso más fuerte correspondió a Boedo, con -6,5%.

En el segmento a estrenar, la oferta con dato publicable fue más reducida, aunque la distribución territorial de los valores volvió a favorecer a los barrios de mayor cotización. Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez y Colegiales encabezaron los rankings de precios en casi todas las tipologías, mientras que Puerto Madero mostró el valor más alto en 2 ambientes nuevos, con USD 6.717 por metro cuadrado.

carteles departamentos en venta inmobiliaria
Los precios subieron hasta 11% interanual, según el barrio (Adrián Escandar)

<b>Rankings por metro cuadrado</b>

Usados, 1 ambiente

Más caros

  1. Puerto MaderoUSD 6.296/m²
  2. BelgranoUSD 3.270/m²
  3. PalermoUSD 3.172/m²
  4. ColegialesUSD 3.116/m²
  5. NúñezUSD 3.098/m²

Más baratos

  1. BocaUSD 1.529/m²
  2. FlorestaUSD 1.933/m²
  3. San NicolásUSD 1.950/m²
  4. Vélez SarsfieldUSD 1.974/m²
  5. ConstituciónUSD 1.986/m²

Usados, 2 ambientes

Más caros

  1. Puerto MaderoUSD 5.805/m²
  2. NúñezUSD 3.266/m²
  3. PalermoUSD 3.118/m²
  4. BelgranoUSD 2.958/m²
  5. SaavedraUSD 2.888/m²

Más baratos

  1. Villa LuganoUSD 1.437/m²
  2. Nueva PompeyaUSD 1.457/m²
  3. BocaUSD 1.506/m²
  4. ConstituciónUSD 1.528/m²
  5. FlorestaUSD 1.639/m²

Usados, 3 ambientes

Más caros

  1. Puerto MaderoUSD 5.582/m²
  2. NúñezUSD 2.909/m²
  3. PalermoUSD 2.855/m²
  4. BelgranoUSD 2.797/m²
  5. CoghlanUSD 2.744/m²

Más baratos

  1. Villa LuganoUSD 974/m²
  2. ConstituciónUSD 1.284/m²
  3. Nueva PompeyaUSD 1.342/m²
  4. BocaUSD 1.343/m²
  5. Villa RiachueloUSD 1.392/m²

A estrenar, 1 ambiente

Más caros

  1. PalermoUSD 3.885/m²
  2. RecoletaUSD 3.735/m²
  3. BelgranoUSD 3.606/m²
  4. NúñezUSD 3.491/m²
  5. ColegialesUSD 3.464/m²

Más baratos con dato disponible

  1. BoedoUSD 2.268/m²
  2. San CristóbalUSD 2.343/m²
  3. FloresUSD 2.442/m²
  4. ConstituciónUSD 2.445/m²
  5. LiniersUSD 2.477/m²

A estrenar, 2 ambientes

Más caros

  1. Puerto MaderoUSD 6.717/m²
  2. BelgranoUSD 4.039/m²
  3. PalermoUSD 4.005/m²
  4. RecoletaUSD 3.893/m²
  5. NúñezUSD 3.809/m²

Más baratos con dato disponible

  1. BarracasUSD 2.337/m²
  2. San CristóbalUSD 2.407/m²
  3. FloresUSD 2.429/m²
  4. BalvaneraUSD 2.530/m²
  5. MataderosUSD 2.549/m²

A estrenar, 3 ambientes

Más caros

  1. PalermoUSD 4.174/m²
  2. BelgranoUSD 3.995/m²
  3. NúñezUSD 3.746/m²
  4. ColegialesUSD 3.647/m²
  5. RecoletaUSD 3.457/m²

Más baratos con dato disponible

  1. Monte CastroUSD 2.565/m²
  2. LiniersUSD 2.760/m²
  3. FloresUSD 2.773/m²
  4. MataderosUSD 2.777/m²
  5. AlmagroUSD 2.927/m²

<b>Subas y bajas interanuales en usados</b>

1 ambiente

Mayores subas

  1. Puerto Madero+7,4%
  2. Vélez Sarsfield+6,7%
  3. Villa Pueyrredón+6,4%
  4. Villa del Parque+6,3%
  5. Villa Luro+5,3%

Mayores bajas

  1. Floresta-6,6%
  2. San Telmo-4,6%
  3. San Nicolás-4,5%
  4. Núñez-3,1%
  5. Retiro-2,6%

2 ambientes

Mayores subas

  1. Villa Pueyrredón+11,0%
  2. Núñez+10,1%
  3. Villa Santa Rita+7,1%
  4. Parque Chas+6,5%
  5. Flores+6,3%

Mayores bajas

  1. Floresta-7,2%
  2. Constitución-3,8%
  3. San Nicolás-3,8%
  4. Parque Avellaneda-3,7%
  5. San Telmo-3,5%

3 ambientes

Mayores subas

  1. Saavedra+11,5%
  2. Villa Pueyrredón+10,4%
  3. Villa Gral. Mitre+8,3%
  4. Coghlan+7,6%
  5. Villa Santa Rita+6,3%

Mayores bajas

  1. Boedo-6,5%
  2. Liniers-4,4%
  3. Flores-4,3%
  4. Chacarita-3,7%
  5. Villa Luro-3,6%

La publicación, elaborada sobre avisos del portal Argenprop, fue difundida el 28 de agosto de 2026 con datos provisorios para el segundo trimestre del año.

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