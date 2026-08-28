Receta de calabaza gratinada con hongos, rápida y fácil

La preparación de calabaza gratinada con hongos requiere 35 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 20 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de una preparación recién salida del horno puede convertir una noche fría en un momento cálido y familiar. Se sirve como plato principal en cenas simples, acompañamiento para carnes o como opción vegetariana que nunca falla en reuniones.

La calabaza gratinada con hongos es una preparación clásica de cocina rápida y casera, ideal para cuando buscas algo sabroso y liviano, pero con ese toque de gratinado irresistible. Se sirve como plato principal en cenas como acompañamiento para carnes o como opción vegetariana.

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Receta de calabaza gratinada con hongos

La calabaza gratinada con hongos consiste en rodajas o cubos de calabaza cocidos, mezclados con hongos salteados (pueden ser champiñones, portobellos o gírgolas), cubiertos con una mezcla de queso rallado y, a veces, crema de leche, luego dorados al horno hasta formar una costra dorada y tentadora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

La receta indica hervir la calabaza, saltear los hongos y gratinar la mezcla en horno precalentado a 200°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 calabaza mediana (aprox. 800 gr)

250 gr de hongos frescos (pueden ser champiñones, portobellos o gírgolas)

1 cebolla chica

2 dientes de ajo

150 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata, cuartirolo o mozzarella)

100 cc de crema de leche (opcional, para un gratinado más cremoso)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Perejil fresco picado para terminar (opcional)

Cómo hacer calabaza gratinada con hongos, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C. Pelar la calabaza y cortarla en cubos medianos o rodajas finas. Hervir la calabaza en agua con sal durante 8 minutos, solo hasta que esté apenas tierna. Colar y reservar. Mientras tanto, limpiar y cortar los hongos en láminas. Picar la cebolla y el ajo. En una sartén, dorar la cebolla y el ajo en aceite de oliva durante 2 minutos. Agregar los hongos y cocinar a fuego fuerte hasta que pierdan el agua y estén dorados (5 minutos). Salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada. En una fuente para horno, disponer la calabaza cocida y mezclar con los hongos salteados. Si se desea, verter la crema de leche sobre la mezcla. Cubrir con el queso rallado, extendiendo bien para un gratinado parejo. (Consejo: no te excedas con el queso para que la superficie quede dorada y no húmeda). Llevar al horno fuerte (200°C) durante 10 minutos o hasta que el queso se gratine y dore bien. (Controlar el horno para evitar que se queme el gratinado). Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de calabaza gratinada con hongos combina calabaza cocida, hongos salteados, queso rallado y crema de leche opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones como acompañamiento o 2 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 18 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera hasta 3 días en recipiente hermético. También se puede freezar por 1 mes, aunque el gratinado pierde textura al recalentar.