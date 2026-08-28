Receta de calabaza gratinada con hongos, rápida y fácil

El aroma de una preparación recién salida del horno puede convertir una noche fría en un momento cálido y familiar. Se sirve como plato principal en cenas simples, acompañamiento para carnes o como opción vegetariana que nunca falla en reuniones.
La calabaza gratinada con hongos es una preparación clásica de cocina rápida y casera, ideal para cuando buscas algo sabroso y liviano, pero con ese toque de gratinado irresistible. Se sirve como plato principal en cenas como acompañamiento para carnes o como opción vegetariana.
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Receta de calabaza gratinada con hongos
La calabaza gratinada con hongos consiste en rodajas o cubos de calabaza cocidos, mezclados con hongos salteados (pueden ser champiñones, portobellos o gírgolas), cubiertos con una mezcla de queso rallado y, a veces, crema de leche, luego dorados al horno hasta formar una costra dorada y tentadora.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 calabaza mediana (aprox. 800 gr)
- 250 gr de hongos frescos (pueden ser champiñones, portobellos o gírgolas)
- 1 cebolla chica
- 2 dientes de ajo
- 150 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata, cuartirolo o mozzarella)
- 100 cc de crema de leche (opcional, para un gratinado más cremoso)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Perejil fresco picado para terminar (opcional)
Cómo hacer calabaza gratinada con hongos, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Pelar la calabaza y cortarla en cubos medianos o rodajas finas.
- Hervir la calabaza en agua con sal durante 8 minutos, solo hasta que esté apenas tierna. Colar y reservar.
- Mientras tanto, limpiar y cortar los hongos en láminas. Picar la cebolla y el ajo.
- En una sartén, dorar la cebolla y el ajo en aceite de oliva durante 2 minutos. Agregar los hongos y cocinar a fuego fuerte hasta que pierdan el agua y estén dorados (5 minutos). Salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada.
- En una fuente para horno, disponer la calabaza cocida y mezclar con los hongos salteados.
- Si se desea, verter la crema de leche sobre la mezcla.
- Cubrir con el queso rallado, extendiendo bien para un gratinado parejo. (Consejo: no te excedas con el queso para que la superficie quede dorada y no húmeda).
- Llevar al horno fuerte (200°C) durante 10 minutos o hasta que el queso se gratine y dore bien. (Controlar el horno para evitar que se queme el gratinado).
- Servir caliente, espolvoreando con perejil fresco si te gusta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como acompañamiento o 2 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 12 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede guardar en la heladera hasta 3 días en recipiente hermético. También se puede freezar por 1 mes, aunque el gratinado pierde textura al recalentar.
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