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La moda nunca falta en el US OPEN: los looks más audaces y sorpresivos que ya deslumbraron en Nueva York

Una nueva edición del Grand Slam de tenis vuelve a reunir a celebridades en las gradas, con apuestas que van del minimalismo a los colores intensos, y accesorios que refuerzan una estética cómoda sin perder sofisticación

El US Open 2026 consolida su perfil fashion, con looks cómodos, elegancia sencilla y detalles de autor en las gradas (REUTERS)
El US Open 2026 consolida su perfil fashion, con looks cómodos, elegancia sencilla y detalles de autor en las gradas (REUTERS)
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La edición 2026 del US Open no solo ya empezó a reunir a las figuras más destacadas del tenis mundial en Nueva York, sino que también comenzó a atraer a una extensa lista de celebridades y referentes de la moda que van convirtiendo las tribunas en una auténtica pasarela. Los atuendos de los invitados más famosos van captando la atención tanto de los asistentes como de los medios internacionales.

Entre las presencias más notorias, la editora de moda Anna Wintour fue retratada en las gradas junto a la extenista Serena Williams. Wintour optó por un conjunto donde predominó un saco crema con estampado floral, acompañado de una blusa en tono nude y botones con perlas. Los icónicos lentes oscuros completaron su imagen inconfundible, en sintonía con su estilo clásico que ha definido tendencias durante décadas.

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Anna Wintour impone su sello clásico con un saco crema floral y lentes oscuros. Serena Williams suma energía deportiva con una campera rosa vibrante y joyería dorada sutil
Anna Wintour impone su sello clásico con un saco crema floral y lentes oscuros. Serena Williams suma energía deportiva con una campera rosa vibrante y joyería dorada sutil

Junto a ella, Williams eligió una campera deportiva rosa vibrante de corte moderno, sumando cadenas doradas y pendientes discretos. Ambas destacaron por su naturalidad y sofisticación, fusionando moda y deporte de modo emblemático.

La asistencia de Mirka Federer, esposa del consagrado extenista suizo, también fue parte de uno de los guiños más claros a la moda casual chic. Lució una chaqueta de jean azul claro sobre un top a rayas, combinada con una pulsera dorada y un anillo de diamantes. Su look fue interpretado como un homenaje a la comodidad, sin perder elegancia.

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Mirka Federer define el casual chic con denim claro, rayas y detalles de joyas discretas

El evento contó también con la presencia del dramaturgo Lin-Manuel Miranda y su esposa Vanessa Nadal. El compositor y letrista vistió un blazer azul claro y camisa blanca, sumando pantalones a juego y zapatos en tonos tierra, componiendo un estilo formal relajado.

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Lin-Manuel Miranda equilibra lo formal y lo relajado con blazer celeste, camisa blanca y tonos tierra. Vanessa Nadal destaca con una camisa-vestido blanca amplia, collar negro y cartera con lunares rojos

Ella, por su parte, eligió una camisa-vestido blanca de corte amplio, complementada con un collar negro y una cartera blanca con lunares rojos. El equilibrio entre elegancia y frescura fue destacado como una de las tendencias preferidas de la jornada.

La periodista Gayle King apostó por un vestido sin mangas con estampado vegetal en blanco, negro y verde. El corte ajustado y la silueta limpia fueron acompañados por una cartera plateada de textura tejida y varios brazaletes metálicos.

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Gayle King apuesta por un estampado vegetal y accesorios metálicos en una silueta limpia y moderna

Este conjunto fue catalogado como una de las apuestas más modernas y versátiles del torneo. King, reconocida por su presencia en la televisión estadounidense, se sumó a la lista de figuras que encontraron en el US Open una oportunidad para mostrar looks frescos y llamativos.

El actor Homer Gere, hijo mayor del icónico Richard Gere, eligió un saco negro de corte clásico, combinado con una camisa blanca abotonada. Su look se completó con gafas de sol oscuras, agregando un toque relajado al conjunto formal. La elección de prendas simples y elegantes reforzó una imagen moderna y sobria.

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Homer Gere refuerza una elegancia sobria con saco negro, camisa blanca y gafas de sol oscuras. Kaia Gerber confirma el minimalismo contemporáneo con vestido negro, maquillaje natural y ondas suaves

Por su parte, la modelo y actriz Kaia Gerber, hija de la legendaria supermodelo Cindy Crawford, optó por un vestido negro de tirantes finos y escote en V, acompañado de maquillaje natural y el cabello suelto con ondas suaves.

El minimalismo de su atuendo y la elección de tonos neutros resaltaron su estilo contemporáneo, alineado con las tendencias actuales entre las figuras jóvenes del espectáculo.

Las tribunas del US Open 2026 se vuelven una pasarela con celebridades y referentes de la moda
Las tribunas del US Open 2026 se vuelven una pasarela con celebridades y referentes de la moda

El público joven también tuvo su espacio en esta edición del torneo. Entre los asistentes, varias figuras del espectáculo lucieron atuendos informales pero con guiños a las tendencias actuales, como chaquetas oversize, camisetas básicas y accesorios llamativos. Se vieron gorras de diseño, lentes de sol extragrandes y prendas de mezclilla en distintas variantes, siguiendo el hilo conductor de la comodidad y el desenfado.

Entre las imágenes más comentadas, destacaron también los contrastes entre quienes eligieron paletas neutras y quienes apostaron por colores vivos. Los complementos, desde bolsos estructurados hasta joyas sutiles, marcaron la diferencia en cada outfit.

La diversidad de estilos domina la jornada, con paletas neutras, colores vivos y accesorios que definen cada conjunto
La diversidad de estilos domina la jornada, con paletas neutras, colores vivos y accesorios que definen cada conjunto

El US Open 2026 seguirá dando que hablar. Es que si bien las actividades oficiales en Nueva York arrancaron el pasado domingo 23 de agosto con el inicio de la Fan Week y las fases clasificatorias (qualy), el cuadro principal comenzará el domingo 30 de agosto.

Fotos: Reuters/Abaca Press/Sipa Usa

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