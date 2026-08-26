6 tareas del hogar que un servicio de limpieza profesional no puede realizar y por qué

La limpieza profesional del hogar excluye tareas que requieren capacitación técnica, equipos específicos o medidas de seguridad adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener una casa limpia no implica que cualquier tarea de higiene o mantenimiento quede dentro del trabajo habitual de un servicio doméstico.

La limpieza profesional del hogar suele excluir seis áreas que exigen capacitación técnica, equipos específicos o medidas de seguridad adicionales.

De acuerdo con una nota de The Spruce y recomendaciones de organismos internacionales sobre salud ambiental, calidad del aire interior y seguridad en el hogar, estas acciones no pueden realizarse de manera “casera”.

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La limpieza profesional del hogar excluye tareas que requieren capacitación técnica, equipos específicos o medidas de seguridad adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción no es menor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la exposición al moho en interiores puede asociarse con problemas respiratorios.

Mientras que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que la suciedad en conductos, humedad persistente y ciertos residuos requieren abordajes distintos a la limpieza cotidiana. En esa línea, el artículo detalló seis tareas que suelen quedar fuera del alcance de un limpiador de casas.

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1. Moho

La presencia de moho en interiores se asocia con síntomas respiratorios y puede agravar el asma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El moho figura entre los casos más sensibles. Un limpiador puede retirar manchas visibles en superficies accesibles, pero eso no equivale a resolver el problema de fondo. La OMS publicó en sus guías sobre calidad del aire interior que la humedad y el crecimiento microbiano en espacios cerrados. Se vinculan con efectos adversos para la salud, en especial síntomas respiratorios y agravamiento del asma.

La EPA también indica que el moho puede esconderse detrás de paredes, techos o sistemas de ventilación, por lo que una infestación extensa exige inspección y remediación específica. Ese criterio coincide con lo informado por The Spruce, que remarcó que los cuadros más amplios requieren personal preparado para detectar focos no visibles y actuar sin expandir la contaminación.

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2. Chimeneas

La inspección y el mantenimiento de chimeneas se vinculan con la prevención de incendios por acumulación de creosota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chimeneas también quedan fuera de la limpieza doméstica convencional. El mantenimiento interior de estos conductos supone riesgos de caída, inhalación de hollín y exposición a residuos de combustión. La National Fire Protection Association (NFPA) recomienda que las chimeneas, hogares y respiraderos sean inspeccionados al menos una vez al año y limpiados o reparados cuando resulte necesario.

Un limpiador del hogar puede retirar cenizas externas o limpiar la zona visible, pero no ingresar al conducto ni trabajar sobre el techo. La advertencia coincide con los lineamientos de la NFPA, que vincula la acumulación de creosota con mayor riesgo de incendio.

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3. Sistemas HVAC y conductos

La limpieza profunda de sistemas HVAC y de conductos se recomienda solo en situaciones específicas como moho, plagas o acumulación excesiva de residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado integran otro rubro que suele requerir especialistas. Un servicio de limpieza puede aspirar la rejilla exterior, aunque la limpieza profunda de conductos y partes internas del sistema no forma parte.

La EPA sostiene que no existe una recomendación universal para limpiar conductos de aire de forma rutinaria en todas las casas. Aunque aconseja intervenir cuando hay moho, plagas o acumulación excesiva de polvo y residuos dentro del sistema.

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La OMS, en sus documentos sobre ambientes interiores, subraya además que una ventilación adecuada influye sobre la calidad del aire y la salud. Esto vuelve relevante que cualquier intervención técnica quede en manos capacitadas.

4. Ventanas altas y canaletas

Las ventanas en altura y las canaletas implican riesgos de caída y exigen sistemas de prevención para trabajos en techos o con escaleras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza de ventanas exteriores en altura y de canaletas entra en otra categoría por razones de seguridad. The Spruce incluyó estas tareas entre las que un limpiador del hogar no suele asumir por el uso de escaleras, necesidad de trabajar en techos y riesgo de accidentes.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) identifica las caídas de altura como una de las principales causas de lesiones graves y muertes en el trabajo.

A eso se suma que la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) exige sistemas de prevención y protección para labores en altura. El uso de escaleras y el acceso al techo convierten estas tareas en trabajos de riesgo, muy distintos de la limpieza general de interiores.

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5. Alfombras con manchas profundas

Los estándares de limpieza y restauración textil incluyen control de humedad residual y selección de productos según el tipo de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aspirar alfombras sí forma parte de la rutina frecuente de una limpieza doméstica, pero la remoción de manchas profundas o el lavado intensivo requiere otro nivel de intervención. Los limpiadores del hogar suelen limitarse al mantenimiento superficial, mientras que los daños más persistentes demandan procedimientos específicos.

Se toma de referencia a la Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification (IICRC), entidad internacional de referencia para estándares de inspección y restauración. Establece métodos técnicos para el tratamiento de textiles, control de humedad residual y selección de productos según el tipo de fibra.

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Las alfombras pueden retener suciedad, alérgenos y humedad en capas que no se resuelven con una aspiración común, lo que explica por qué la limpieza profunda suele quedar en manos de técnicos especializados.

6. Pisos de madera que necesitan restauración

La restauración de pisos de madera requiere herramientas y conocimientos para no dañar la terminación ni la capa protectora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pisos de madera representan otro límite claro. Un servicio doméstico puede barrer, aspirar o pasar un paño húmedo con el cuidado adecuado, pero no encarar procesos de restauración, lijado o reacondicionamiento.

La National Wood Flooring Association (NWFA) indica que el repintado o la restauración de un piso depende del nivel de desgaste, tipo de terminación y uso acumulado durante los años.

La entidad añade que los procedimientos incorrectos pueden afectar la capa protectora o dañar la madera. Los pisos de madera requieren mantenimiento superficial regular, pero su renovación exige herramientas y conocimientos técnicos.