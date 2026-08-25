Receta de torta alemana de manzanas y almendras, rápida y fácil

La base de esta torta de manzanas lleva aceite vegetal en lugar de manteca, una elección que simplifica la preparación y ayuda a conservar la miga tierna - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La torta alemana de manzanas y almendras tiene esa textura húmeda y perfumada que no necesita rellenos ni coberturas elaboradas: se sostiene sola, con el dulzor natural de la fruta y el crocante de las almendras en la superficie.

Hay algo en su aroma al hornear —canela, vainilla, manzana caramelizándose— que llena la cocina de una manera que pocas preparaciones logran. No es casualidad: esta torta viene de una tradición repostera que pone la fruta en el centro, sin artificios.

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En Argentina la trajo la inmigración alemana y centroeuropea, especialmente en provincias como Entre Ríos, Santa Fe y la Patagonia. Las familias de esas comunidades la preparaban con las manzanas del propio patio, en hornos de campo, y la receta fue pasando de mano en mano con pequeñas variaciones según la región.

Hoy se prepara en casas de todo el país cuando llega el otoño y las manzanas rojas están en su mejor momento. Es el tipo de torta que aparece en las mesas de cumpleaños sin pretensiones, en la merienda del domingo o como regalo cuando se visita a alguien: sencilla, generosa y difícil de rechazar.

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Receta de torta alemana de manzanas y almendras

Se trata de una torta húmeda de una sola capa, con trozos de manzana integrados en la masa y una cubierta de almendras fileteadas que se tuesta durante el horneado. La base lleva aceite vegetal en lugar de manteca, lo que la hace más fácil y rápida de preparar, y le da una miga tierna que se mantiene así incluso al día siguiente.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 15 minutos

Preparación activa: 20 minutos

Cocción en horno: 55 minutos

Ingredientes

5 manzanas rojas medianas, peladas y sin semillas

250 gr de harina común

300 gr de azúcar

3 huevos

175 cc de aceite vegetal

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharada de esencia de vainilla

1 pizca de sal

90 gr de almendras fileteadas (para la cubierta)

Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Manteca y harina para enmantecar el molde

La torta alemana de manzanas y almendras combina trozos de manzana en la masa con una cubierta de almendras fileteadas que se tuesta en el horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta alemana de manzanas y almendras, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃ (horno moderado). Enmantecar y enharinar un molde rectangular de 22x33 cm. Cortar las manzanas en trozos de aproximadamente 2,5 cm. Reservar. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta integrar bien. Agregar el aceite, el bicarbonato, la canela, la vainilla y la sal. Mezclar. Incorporar la harina y revolver solo hasta que no queden grumos visibles; no batir de más para no endurecer la masa. Agregar los trozos de manzana y mezclar con movimientos envolventes. Volcar la preparación en el molde preparado y emparejar la superficie con una espátula o cuchara húmeda. Distribuir las almendras fileteadas de manera pareja sobre toda la superficie. Llevar al horno y cocinar durante 55 minutos. Verificar la cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio y seco. Retirar del horno y dejar enfriar dentro del molde al menos 15 minutos antes de desmoldar. Una vez fría, espolvorear con azúcar impalpable si se desea y cortar en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 46 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

A temperatura ambiente: hasta 2 días, cubierta con film o en un recipiente hermético.

En heladera: hasta 5 días bien tapada. Se puede entibiar unos segundos en microondas antes de servir.

En freezer: hasta 2 meses. Cortar en porciones, envolver individualmente en film y guardar en bolsa con cierre.