Trasladaron a dos sobrevivientes del accidente en el que una camioneta cayó 80 metros por un barranco en Jujuy

El Ministerio de Salud bonaerense trasladó en un vuelo sanitario a dos heridos por el accidente de una camioneta que cayó 80 metros por un barranco en Jujuy

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El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires coordinó y ejecutó un operativo de aeroevacuación de alta complejidad que trasladó a los dos sobrevivientes del brutal accidente en la Cuesta del Lipán desde la provincia de Jujuy hasta La Plata. Por el siniestro, dos mujeres perdieron la vida.

El operativo se realizó el último sábado y fue calificado por las autoridades como uno de los traslados aéreos sanitarios de mayor envergadura llevados a cabo por la provincia.

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Los dos pacientes son padre e hijo: Narciso González, de 60 años, y Favio Hernán González, de 37 años, ambos oriundos de Alejandro Korn, localidad del partido de San Vicente.

La familia viajaba de vacaciones por el norte argentino cuando la camioneta Toyota SW4 en la que se desplazaban perdió el control y cayó por un barranco de aproximadamente 80 metros en la Cuesta de Lipán, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña. Ambos sufrieron múltiples traumatismos musculoesqueléticos y fracturas.

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Narciso González, de 60 años, y Favio Hernán González, de 37, fueron aeroevacuados desde Jujuy hasta La Plata por un operativo de alta complejidad

La solicitud de traslado llegó a la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria —dependiente del Ministerio de Salud bonaerense— y el dispositivo se puso en marcha de inmediato. El avión sanitario partió rumbo a Jujuy y aterrizó en esa provincia a las 13:30. Completada la evacuación, el regreso concluyó en La Plata a las 20:30 del mismo día.

Uno de ellos fue derivado al Hospital Provincial Rossi y el otro al Hospital Provincial San Martín, donde ambos continúan con sus respectivos tratamientos bajo atención especializada.

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Para este tipo de operativos, la Dirección Provincial de Aeronáutica pone a disposición del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) un avión Gran Caravan, diseñado para operar en pistas cortas y de pasto, junto a un helicóptero H145 destinado a emergencias sanitarias. La distancia recorrida y las características del caso llevaron a las autoridades a catalogar este traslado como uno de los de mayor complejidad en la historia reciente de la provincia.

Los dos pacientes politraumatizados quedaron internados en el Hospital Rossi y el Hospital San Martín de La Plata para continuar sus tratamientos

El accidente que motivó el operativo ocurrió el domingo anterior —días antes del traslado— en circunstancias que la fiscalía interviniente aún investiga. La camioneta, alquilada por el grupo familiar para recorrer los atractivos de Salta y Jujuy, se despistó en una de las curvas de la Ruta Nacional 52 y cayó por el barranco. Las características del terreno y la violencia del impacto dificultaron las tareas de rescate, en las que participaron bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias durante varias horas.

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Al llegar al lugar, los equipos encontraron sin vida a Silvia Rosana Amaro, de 58 años, esposa de Narciso González y madre de Favio. Los otros cuatro ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Pablo Soria en San Salvador de Jujuy.

Entre ellos, Lorena Paola González, de 33 años, hija de Silvia e integrante del grupo familiar, presentó desde el primer momento el cuadro más grave: traumatismo encefalocraneano, traumatismos en tórax y abdomen, midriasis y pérdida del conocimiento. Internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria, fue diagnosticada con muerte cerebral días después del accidente y a los pocos días falleció. El quinto ocupante del vehículo, Augusto Coda, de 34 años, pareja de Lorena, permanece internado en una clínica de la provincia de Jujuy.

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Lorena Paola González sufrió traumatismo encefalocraneano y fue diagnosticada con muerte cerebral en el Hospital Pablo Soria de Jujuy

La fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar las causas del despiste. Los investigadores buscan establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que haya incidido en el siniestro. Peritos especializados analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho.

Según comunicaron las autoridades, la posibilidad de llevar a cabo traslados aéreos permite acortar los tiempos de derivación y garantizar que pacientes bonaerenses que se encuentran en otras provincias puedan acceder a la atención de mayor complejidad dentro de la red pública de salud provincial.

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