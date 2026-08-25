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TOMi8 busca llevar tecnología educativa a aulas sin internet y detectar rezagos de aprendizaje en Costa Rica

La plataforma permite evaluar a estudiantes, monitorear su progreso y generar información en tiempo real, incluso en centros educativos con conectividad limitada

TOMi8 permite realizar evaluaciones y monitorear el progreso de los estudiantes incluso en centros educativos donde la conexión a internet es limitada. (Cortesía)
TOMi8 permite realizar evaluaciones y monitorear el progreso de los estudiantes incluso en centros educativos donde la conexión a internet es limitada. (Cortesía)
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La tecnología comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante frente a uno de los grandes desafíos del sistema educativo de Costa Rica: las dificultades en comprensión lectora y los rezagos de aprendizaje. En ese contexto aparece TOMi8, una plataforma diseñada para apoyar a los docentes mediante evaluaciones, monitoreo del desempeño y generación de reportes que permitan identificar de manera temprana a los estudiantes que requieren mayor acompañamiento.

Uno de los principales elementos de la propuesta es que puede utilizarse sin una conexión permanente a internet, una característica especialmente relevante para centros educativos donde todavía existen limitaciones de conectividad.

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La plataforma integra evaluaciones, seguimiento del aprendizaje y analítica en tiempo real con la intención de ofrecer información útil para la toma de decisiones pedagógicas dentro del aula.

TOMi8 permite desarrollar actividades interactivas, realizar evaluaciones y conocer el avance de los estudiantes, lo que facilita que los docentes detecten dificultades antes de que estas se transformen en rezagos más profundos.

La plataforma busca brindar a los docentes información inmediata para identificar posibles rezagos de aprendizaje y orientar decisiones pedagógicas. (Cortesía)
La plataforma busca brindar a los docentes información inmediata para identificar posibles rezagos de aprendizaje y orientar decisiones pedagógicas. (Cortesía)

Tecnología para centros con conectividad limitada

La posibilidad de funcionar sin conexión permanente a internet es uno de los principales componentes de TOMi8, debido a las diferencias de infraestructura tecnológica que aún pueden existir entre los centros educativos.

A esto se suma que la plataforma no requiere que cada estudiante disponga de un dispositivo electrónico, una condición que busca facilitar su implementación en instituciones donde la disponibilidad de computadoras, tabletas u otros equipos es limitada.

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Con este modelo, la herramienta pretende ampliar el acceso a recursos digitales para la enseñanza y permitir que más docentes incorporen tecnología a sus clases, independientemente de las condiciones particulares de infraestructura o conectividad del centro educativo.

Otro de sus objetivos es facilitar la detección temprana de estudiantes que presentan dificultades. La información generada durante las evaluaciones puede ayudar a determinar cuáles contenidos requieren refuerzo y qué alumnos necesitan un acompañamiento adicional.

Ese propósito adquiere especial relevancia frente a los resultados educativos reportados en Costa Rica.

De acuerdo con datos citados del Décimo Informe Estado de la Educación 2025, el 77% de los estudiantes costarricenses de 15 años se encuentra en niveles mínimos o inferiores de desempeño en lectura, según los resultados de PISA 2022.

La cifra refleja que una proporción importante del estudiantado enfrenta dificultades para comprender textos, identificar ideas principales o interpretar información, capacidades fundamentales no solo para las materias directamente relacionadas con lectura y escritura, sino para el aprendizaje en prácticamente todas las asignaturas.

El informe también advierte que el porcentaje de estudiantes con bajo desempeño en lectura aumentó siete puntos porcentuales durante la última década.

Dispositivo electrónico utilizado en los centros educativos (Cortesía)
Dispositivo electrónico utilizado en los centros educativos (Cortesía)

Detectar las dificultades antes de que se profundicen

Ante este panorama, disponer de herramientas que permitan evaluar y monitorear de manera continua el proceso de aprendizaje puede ofrecer a los docentes información para intervenir con mayor rapidez.

La propuesta de TOMi8 busca precisamente complementar la labor del educador con datos que permitan visualizar el desempeño de los estudiantes y utilizar esa información para orientar decisiones dentro de la clase.

El sistema automatiza parte del proceso de evaluación y genera resultados que pueden ser consultados por el docente, reduciendo el tiempo necesario para revisar manualmente el desempeño de cada estudiante.

Eduardo Mena, especialista de Grupo CMA, explicó que una de las finalidades de la plataforma es permitir que el personal docente pueda actuar antes de que una dificultad académica se convierta en un problema mayor.

“Cuando un docente puede detectar a tiempo qué estudiantes presentan dificultades, tiene más posibilidades de intervenir y mejorar los resultados. TOMi8 fue diseñado precisamente para facilitar esa toma de decisiones dentro del aula”, señaló Mena.

El especialista agregó que la automatización de ciertos procesos puede permitir que los profesores dediquen más tiempo al acompañamiento educativo.

“Automatiza la evaluación y entrega información inmediata para que el docente pueda concentrarse en acompañar el aprendizaje”, afirmó.

La incorporación de este tipo de soluciones también apunta a cambiar la manera en que se utiliza la tecnología dentro de los centros educativos. No se trata únicamente de sumar dispositivos, sino de aprovechar la información generada por las evaluaciones para orientar las decisiones pedagógicas.

De esta manera, un docente podría reconocer qué estudiantes presentan problemas con determinados contenidos, definir necesidades de reforzamiento y realizar un seguimiento más cercano de su evolución.

La herramienta puede utilizarse sin que cada estudiante cuente con un dispositivo electrónico, una característica pensada para centros con limitaciones de infraestructura tecnológica. (Cortesía)
La herramienta puede utilizarse sin que cada estudiante cuente con un dispositivo electrónico, una característica pensada para centros con limitaciones de infraestructura tecnológica. (Cortesía)

La propuesta resulta especialmente relevante en comunidades donde el acceso permanente a internet todavía puede representar una barrera para incorporar herramientas digitales.

Al disminuir esa dependencia de la conectividad y permitir dinámicas en las que no todos los estudiantes necesitan disponer de un equipo electrónico individual, TOMi8 busca ampliar el uso de recursos tecnológicos en las aulas y convertirlos en herramientas de apoyo efectivo para el aprendizaje.

El objetivo final es que la información obtenida a través de las evaluaciones permita intervenir de manera anticipada y contribuya a atender las brechas educativas antes de que las dificultades de los estudiantes se profundicen.

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