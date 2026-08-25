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El calor extremo pasa factura a los vehículos en El Salvador y eleva el riesgo de recalentamiento

Un experto automotriz advirtió que el clima extremo ya provoca alteraciones en el desempeño mecánico y eleva la posibilidad de sobrecalentamiento, con potenciales daños internos si no hay prevención

El vehículo presentó fallas mecánicas que continuaron manifestándose a pesar de haber sido llevado al taller en varias oportunidades para su revisión y reparación.
El sistema de enfriamiento requiere chequeos periódicos del nivel de refrigerante y del estado de las mangueras, aunque no haya fallas visibles. /(Peruautos)
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Las temperaturas elevadas que se registran en El Salvador han comenzado a evidenciar un impacto directo en el funcionamiento de los vehículos, según advirtió el experto automotriz, Roberto Parada, en entrevista con TCS Noticias.

De acuerdo con el especialista, el calor extremo puede alterar el desempeño del motor e incrementar el riesgo de recalentamiento, situación que obliga a extremar el cuidado del sistema de enfriamiento.

El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde las temperaturas han superado los 35℃ (95℉) en los últimos días, refleja una tendencia que afecta a conductores de todo el país. Roberto Parada alertó sobre la importancia de mantener el sistema de refrigeración en condiciones óptimas para evitar daños severos en el motor.

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“No nos estamos dando cuenta que realmente las altas temperaturas a las cuales estamos ya habituados nosotros en el Gran San Salvador o en todo el país, realmente afectan todo lo que tiene que ver con un motor, tiene un efecto tremendo en su comportamiento, en su operación”, señaló el especialista en declaraciones recogidas por TCS Noticias.

Entre las principales recomendaciones, Parada enfatizó el peligro de abrir el tapón del radiador en caso de recalentamiento. “Una de las cosas que no tenemos que hacer es, definitivamente, si el vehículo se recalienta en carretera, nunca, por favor, nunca vaya a abrir el tapón del radiador. Porque usted tendría acá alta temperatura y alta presión.

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Puede haber daño severo y puede quemarse”, advirtió. El experto recomendó verificar el nivel del depósito alterno y, si es posible, añadir líquido refrigerante para compensar una posible fuga. Si el acceso a refrigerante es imposible, sugirió rociar agua al radiador para disminuir la temperatura del motor.

Las temperaturas por encima de 35℃ en San Salvador refuerzan la necesidad de revisar el sistema de enfriamiento del vehículo./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las temperaturas por encima de 35℃ en San Salvador refuerzan la necesidad de revisar el sistema de enfriamiento del vehículo./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de enfriamiento debe recibir atención periódica, incluso si el vehículo no ha mostrado señales de falla. Parada explicó que basta con realizar chequeos regulares del nivel de refrigerante y de las condiciones de las mangueras.

“Lo primero que tenemos que hacer es ver las etapas en las que nuestro sistema de enfriamiento está situado. Por ejemplo, este es el depósito refrigerante. Nosotros tenemos que estar muy conscientes y pendientes de que este sistema esté en su nivel, un nivel respectivo. No tenemos que tener un nivel bajo ni tampoco un nivel alto”, detalló el experto.

El especialista recomendó revisar que las mangueras del sistema de enfriamiento se encuentren en buen estado y sin fugas, ya que una pérdida sostenida puede indicar un problema oculto. “Si nosotros detectamos una pequeña fuga o vemos que nuestro sistema va bajando, el sistema del depósito va bajando, entonces tenemos un problema. Hay que revisar fugas”, puntualizó Parada durante su intervención.

El radiador, considerado por el experto como “el corazón” del sistema de refrigeración, merece una inspección especial para descartar la presencia de fugas. “Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro taller, revisamos que su sistema de enfriamiento esté en óptimas condiciones, que no tengamos fugas, es muy propenso a una fuga en el radiador”, afirmó el consultor automotriz en entrevista con TCS Noticias.

El aceite de motor no caduca como un alimento, pero sí se vence: con el tiempo pierde sus propiedades y deja de proteger el motor - crédito Lufilsur
La revisión del nivel y estado del aceite también ayuda a prevenir el recalentamiento y a proteger la vida útil del motor. /(crédito Lufilsur)

Respecto a la frecuencia del mantenimiento, Parada sugirió adaptar los chequeos al uso diario del vehículo. “Mucho depende también del uso que le dé a mi vehículo. Por ejemplo, obviamente nosotros casi siempre le damos un uso diario al vehículo, pero es conveniente hacerlo periódicamente. No vamos a decir que hay que hacerlo día a día, pero usted sabrá si desde aquí a unos tres o cuatro días lo puede hacer”, recomendó el experto.

Otro aspecto clave es la verificación del nivel y estado del aceite, ya que un aceite bajo o en malas condiciones puede contribuir al recalentamiento. “Basta también con mencionar un poco el hecho de que aspectos como la revisión del sistema correcto de aceite es algo importante que tenemos que hacer. Revisamos que su nivel de aceite esté totalmente bien, un aceite claro, limpio, porque esto también me influye a la hora de que podamos nosotros tener un calentamiento futuro”, explicó.

Las recomendaciones de Roberto Parada pretenden prevenir situaciones de emergencia en carretera y prolongar la vida útil del motor en condiciones de calor extremo. La invitación del especialista es a realizar inspecciones preventivas y no esperar a que el sistema presente fallas para intervenir.

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