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Receta de estofado con panceta y champiñones, rápida y fácil

En los días frescos, nada reconforta tanto como un guiso sencillo que reúne ingredientes nobles y mucho sabor. Esta preparación invita a disfrutar cada cucharada

Cazuela de barro con estofado de carne, panceta y champiñones, junto a un cucharón, un cuenco servido, pan y una copa de vino.
Cebolla, zanahoria y ajo se suman a la preparación, aportando color, aroma y una base vegetal que realza la textura de la salsa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay algo mágico en el aroma de un guiso recién hecho: logra que la cocina se transforme en el lugar más acogedor de la casa. Ese perfume envolvente, mezcla de ingredientes que burbujean a fuego lento, despierta recuerdos y abre el apetito con solo cruzar la puerta.

Basta poner una olla al fuego para que, en pocos minutos, el vapor caliente empiece a recorrer los ambientes y a anunciar que algo rico está por salir. La promesa de un estofado casero no es solo el sabor, sino también el abrigo emocional que significa compartirlo.

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En la mesa argentina, el estofado ocupa un lugar especial. Es protagonista de almuerzos de domingo, cenas familiares tras jornadas largas, o refugio en tardes de lluvia. Su receta se transmite entre generaciones y cada casa tiene su secreto, pero siempre conserva ese carácter simple y generoso.

Receta de estofado con panceta y champiñones

El estofado con panceta y champiñones es un guiso donde la carne, la panceta y los champiñones se cocinan juntos en una salsa de vino tinto y verduras. El resultado es un plato jugoso, aromático y de sabor profundo, perfecto para acompañar con un buen pan o papas.

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Tiempo de preparación

Total: 55 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de carne de lomo o cuadrada, cortada en cubos chicos
  • 150 gr de panceta, cortada en cubos
  • 300 gr de champiñones frescos, en cuartos o láminas gruesas
  • 1 cebolla grande, picada
  • 2 zanahorias medianas, en rodajas finas
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 lata (400 gr) de tomates perita trozados
  • 1 vaso (200 cc) de vino tinto
  • 1 taza (250 cc) de caldo de carne
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 ramita de tomillo o perejil fresco
  • Sal y pimienta negra, a gusto
Carne picada en cubos, lonchas de panceta, champiñones, cebolla, zanahoria, dientes de ajo y especias sobre una tabla de cortar de madera.
Champiñones frescos cortados, listos para integrarse en la cocción y aportar ese toque umami que distingue a la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer estofado con panceta y champiñones, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio. Dorar la panceta 4 minutos, hasta que suelte su grasa.
  2. Agregar la carne y sellar bien de todos lados. No mover mucho para que dore y no largue jugo.
  3. Incorporar la cebolla, el ajo y la zanahoria. Cocinar 3 minutos, removiendo.
  4. Sumar los champiñones y saltear hasta que estén apenas dorados.
  5. Agregar el vino tinto y dejar evaporar el alcohol, 2 minutos.
  6. Incorporar el tomate triturado y el caldo. Mezclar bien y llevar a hervor.
  7. Bajar el fuego, agregar el tomillo o perejil, tapar parcialmente y cocinar a fuego bajo 35 minutos, removiendo de vez en cuando.
  8. Ajustar sal y pimienta. Si la salsa está muy líquida, dejar destapado los últimos 5 minutos para que espese.
  9. Servir bien caliente acompañado de pan o papas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 20 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 31 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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