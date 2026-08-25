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Dolly Parton y la revolución del estilo country: así marcó un cambio de paradigma en la moda

La artista murió este martes a los 80 años y dejó un legado fashionista inigualable. Cómo renovó los códigos estéticos del espectáculo

Dolly Parton muere a los 80 años y deja un legado musical y estético que redefine el country (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Dolly Parton muere a los 80 años y deja un legado musical y estético que redefine el country (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
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Dolly Parton, la reina de la música country, murió este martes a los 80 años, dejando no solo un legado musical inigualable, sino también una impronta imborrable en la historia de la moda.

A lo largo de cinco décadas, construyó mucho más que un repertorio de éxitos: consolidó un estilo tan potente y reconocible como su voz.

Su vestuario convierte la tradición vaquera en una declaración de glamour escénico (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Su vestuario convierte la tradición vaquera en una declaración de glamour escénico (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Su impronta, mezcla de tradición country y glamour escénico, transformó los códigos estéticos del género e influyó en generaciones de artistas y diseñadores.

Desde sus primeros días en la música, Parton apostó por un vestuario que la distinguía de otras figuras del country, que solían optar por la sobriedad y la funcionalidad. Ella eligió la exuberancia y la teatralidad como sello personal.

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Las lentejuelas, la pedrería y los bordados western se vuelven firma visual de su carrera (FSP/JP/File Photo)
Las lentejuelas, la pedrería y los bordados western se vuelven firma visual de su carrera (FSP/JP/File Photo)

La estética de Dolly Parton retomó elementos clásicos de la cultura vaquera, pero los reinterpretó con una mirada femenina, moderna y abiertamente fashionista.

Camperas entalladas, pantalones ajustados y botas de tacón alto se transformaron, en sus manos, en piezas icónicas adornadas con lentejuelas, pedrería y bordados de inspiración western.

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Los elementos clave de su estilo country

El sello de su estilismo se define por la combinación de prendas típicas del oeste estadounidense con materiales brillantes y cortes sofisticados.

Los flecos y las aplicaciones metálicas elevan el look rural a un código sofisticado (USA TODAY Sports)
Los flecos y las aplicaciones metálicas elevan el look rural a un código sofisticado (USA TODAY Sports)

Las chaquetas tipo sastre, con solapas anchas y vivos contrastantes, aparecían decoradas con aplicaciones metálicas y motivos geométricos o florales.

Los flecos y los bordados, fundamentales en la tradición country, fueron elevados a otra dimensión por la artista mediante la elección de telas lujosas y la inclusión de cristales y strass.

Siluetas ajustadas y escotes pronunciados aportaron una dimensión sensual y audaz, inédita en el género. Vestidos largos con transparencias, monos y conjuntos de dos piezas con aplicaciones de pedrería convivían con pantalones claros y faldas entalladas, siempre acompañados por cinturones anchos con hebillas grandes.

Las siluetas ajustadas y los escotes audaces marcan una presencia femenina inédita en el country (Foto AP/Timothy D. Easley)
Las siluetas ajustadas y los escotes audaces marcan una presencia femenina inédita en el country (Foto AP/Timothy D. Easley)

Esta propuesta visual, lejos de ser un simple accesorio, era una extensión del mensaje artístico de Parton: celebrar la individualidad, el origen popular y la sofisticación sin dejar de lado la autenticidad.

El cabello rubio, siempre voluminoso y con ondas marcadas, se convirtió en símbolo de su identidad, al igual que el maquillaje intenso, con labios en tonos fucsia o rojo y delineado negro bien definido.

Las uñas largas y esmaltadas en colores vibrantes completaban el look, reforzando la imagen de una artista que convertía cada aparición pública en un acto de espectáculo total.

Reinventando la moda country: de lo rural a lo fashion

El pelo rubio voluminoso y el maquillaje intenso consolidan una identidad reconocible al instante (BRITAIN - Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)/File Photo
El pelo rubio voluminoso y el maquillaje intenso consolidan una identidad reconocible al instante (BRITAIN - Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)/File Photo

Su revolución estética radica en haber tendido un puente entre la moda tradicional rural y el show business global. En sus atuendos convivían elementos clásicos del vestuario country, chalecos con aplicaciones, botas tejanas, cinturones con grandes hebillas, con detalles propios de la alta moda.

Este cruce de caminos dio lugar a una síntesis exuberante, sofisticada y teatral, que redefinió la presencia femenina en el country.

Uno de sus aportes más notables fue la introducción de colores metálicos y tonos intensos: rosas, rojos, azules eléctricos y dorados, inéditos hasta entonces en el repertorio cromático del género.

Los cinturones de hebilla grande y las botas de tacón alto se transforman en emblemas de escenario (REUTERS)
Los cinturones de hebilla grande y las botas de tacón alto se transforman en emblemas de escenario (REUTERS)

Parton alternaba terciopelos, satines, vinilos y tejidos tornasolados, logrando un efecto escénico único, potenciado por la luz artificial de los escenarios y los fondos decorativos de sus espectáculos.

Los accesorios siempre jugaron un papel central en su estilismo. Grandes pendientes, collares llamativos, anillos voluminosos y aplicaciones brillantes en la ropa y el calzado formaban parte habitual de su indumentaria.

Esta selección de piezas no solo reforzaba la opulencia escénica, sino que también comunicaba una visión de la moda como medio de expresión, identidad y poder femenino en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Los accesorios grandes, de pendientes a anillos, refuerzan la moda como poder e identidad (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Los accesorios grandes, de pendientes a anillos, refuerzan la moda como poder e identidad (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En cada presentación, Parton demostraba que el glamour y la raíz popular no son excluyentes. Su capacidad para mezclar lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, influyó en generaciones de artistas y diseñadores tanto dentro como fuera del country.

Una identidad visual reconocible y poderosa

Parton integró accesorios como flecos, bordados de estrellas, cinturones con hebillas grandes y chaquetas estilo western. Su preferencia por los tonos rosas, rojos y metálicos, combinados con accesorios llamativos y uñas largas, consolidó una estética propia y reconocible en cualquier contexto.

Con más de 160 millones de álbumes vendidos, no solo rompió barreras musicales, sino que redefinió la imagen femenina en el espectáculo a través de su vestuario.

Sus proyectos recientes exploran nuevas formas de sostener la imagen, del museo temático a actuaciones en formato avatar (REUTERS)
Sus proyectos recientes exploran nuevas formas de sostener la imagen, del museo temático a actuaciones en formato avatar (REUTERS)

Su visión de la moda country, reinterpretada bajo el prisma del glamour y la extravagancia, sigue marcando tendencia y constituye un referente para quienes buscan fusionar autenticidad, tradición y modernidad.

El impacto visual de Parton permanece vigente tras su muerte. En los últimos años, la artista había comenzado a explorar nuevas formas de mantener su imagen a través de proyectos como el Museo Life of Many Colors, una línea de snacks para perros y la creación de actuaciones en formato avatar.

Estas iniciativas confirman la relevancia y vigencia de su estilismo, que trasciende el tiempo y el espacio escénico.

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