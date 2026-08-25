Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Cómo limpiar la mampara de la ducha con manchas y opacidad sin dañarla

Con el uso frecuente, ciertos depósitos se adhieren y alteran el aspecto de esta superficie. Las recomendaciones apuntan a una higiene regular y a evitar productos o mezclas riesgosas

Una persona agachada sostiene una esponja amarilla y un pulverizador frente a un cristal de ducha con gotas de agua.
Los minerales del agua dura se adhieren al vidrio cuando el líquido se evapora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los depósitos de agua dura y restos de jabón pueden volver opacas las puertas de vidrio de la ducha. Si permanecen durante mucho tiempo, llegar a dañar la superficie de forma permanente.

Qué causa la película blanquecina en el vidrio

La película opaca que aparece en muchas mamparas no suele deberse al vapor. Se forma cuando el agua se evapora y deja sobre el vidrio minerales disueltos, sobre todo calcio y magnesio. Se suman restos de jabón, aceites corporales y productos de higiene.

PUBLICIDAD

Infografía que muestra a un hombre limpiando una mampara de ducha, junto a ilustraciones de vinagre, guantes, mascarilla y recipientes.
El calcio y el magnesio explican gran parte de la película blanquecina persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en sus guías sobre calidad del agua potable que la dureza causada por calcio y magnesio suele advertirse por la aparición de película o residuo jabonoso, depósitos y mayor necesidad de jabón.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) también ubica la dureza del agua dentro de los problemas de carácter estético y doméstico, asociados con depósitos y manchas, no con un riesgo sanitario principal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con The Spruce, la acumulación avanza con el tiempo y puede dejar una apariencia lechosa persistente. Ese reporte atribuye el problema a la combinación entre agua dura, residuos cosméticos y jabón, una mezcla que se adhiere al vidrio. Se vuelve más difícil de retirar con el paso del tiempo. El medio añade que, en algunos casos, lo que parece suciedad ya puede ser una marca fija sobre el material.

Una persona sostiene una esponja con espuma y una botella con rociador detrás del cristal salpicado de una ducha.
Los restos de jabón y aceites corporales refuerzan la opacidad en la mampara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos de limpieza y cuidados básicos

Entre los métodos más extendidos figura una solución de vinagre blanco y agua en partes iguales. Según el artículo de The Spruce:

  • La mezcla puede aplicarse con atomizador sobre las zonas manchadas
  • Dejar actuar alrededor de 30 minutos
  • Frotar con una esponja o paño no abrasivo
  • Enjuagar
  • Secar por completo

El mismo medio advierte que el vinagre es ácido y no conviene dejarlo demasiado tiempo sobre el vidrio, en especial si existe un recubrimiento protector.

Vista lateral de una persona duchándose con vapor en una cabina de cristal, con el cabezal de la ducha y una toalla limpia colgando a la derecha.
La higiene regular evita que los depósitos se endurezcan y se vuelvan difíciles de quitar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esa primera limpieza no alcanza, el texto menciona una preparación con 1 taza de bicarbonato de sodio y 1 1/2 tazas de vinagre para formar una pasta espumosa. La recomendación consiste en colocarla sobre las manchas, esperar al menos 15 minutos, retirar con un material suave, enjuagar y secar.

También se menciona la alternativa de limpiadores comerciales de carácter ácido, con un tiempo de contacto aproximado de 10 minutos antes del fregado suave y el enjuague. La nota aclara que no todas las mamparas recuperan su transparencia original: cuando el vidrio está grabado o erosionado, la limpieza deja de ser suficiente.

Inodoro blanco en un baño luminoso, con una caja de bicarbonato de sodio y una botella de vinagre blanco sobre una bandeja de madera en la tapa. Toallas azules y verdes.
El vinagre blanco diluido actúa sobre las manchas si se usa con tiempos controlados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué precauciones recomiendan organismos de salud

La seguridad del procedimiento importa tanto como el resultado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que nunca debe mezclarse lavandina con otros limpiadores o desinfectantes. Eso puede liberar vapores peligrosos. Esa advertencia alcanza a productos ácidos. Los CDC también recomiendan buena ventilación interior, uso de guantes y lectura previa de las instrucciones del fabricante.

Esa pauta resulta relevante en baños pequeños, donde suelen combinarse productos distintos en poco tiempo. Si una persona usa un limpiador con cloro y luego aplica vinagre sin un enjuague completo, el riesgo deja de ser solo una superficie dañada.

Otra ficha del organismo estadounidense sobre exposición al cloro recuerda que la liberación de ese gas en espacios cerrados exige salir del lugar y ventilar de inmediato.

Un baño moderno en tonos tierra con lavabo de travertino, espejo circular retroiluminado y ducha de cristal bajo ventana arqueada, junto a un mueble de madera.
Los limpiadores comerciales ácidos requieren contacto breve, enjuague total y secado completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que el vidrio vuelva a opacarse

La prevención aparece como la medida más efectiva. The Spruce señala tres hábitos para reducir la formación de depósitos:

  • Pasar un secador de goma o un paño de microfibra después de cada ducha
  • Limpiar con frecuencia la parte inferior de la puerta, donde suele acumularse más agua
  • Sostener una rutina semanal breve para evitar que el depósito se endurezca
Toalla a rayas azules y blancas cuelga de una barra metálica en la puerta de cristal esmerilado de una ducha. Gotas de agua caen al suelo de baldosas.
El uso de materiales no abrasivos reduce el riesgo de rayar o erosionar la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA publicó una guía para consumidores sobre ablandadores de agua en la que considera que el tratamiento puede resultar útil cuando la dureza supera 120 miligramos por litro. Suele recomendarse con más frecuencia por encima de 180 miligramos por litro. Ese dato no reemplaza la limpieza de la mampara, pero ayuda a entender por qué el problema se repite más en algunos hogares que en otros.

La evidencia técnica citada por la OMS y EPA apunta en la misma dirección: cuanto más dura es el agua, mayor es la tendencia a formar depósitos visibles y restos de jabón. En ese escenario, la limpieza suave, secado inmediato y uso prudente de ácidos aparecen como las herramientas centrales para conservar el vidrio transparente por más tiempo.

Temas Relacionados

DuchaAgua PotableLimpiezaVinagreNewsroom BUEMamparaVaporLimpiarBaño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dolly Parton y la revolución del estilo country: así marcó un cambio de paradigma en la moda

La artista murió este martes a los 80 años y dejó un legado fashionista inigualable. Cómo renovó los códigos estéticos del espectáculo

Dolly Parton y la revolución del estilo country: así marcó un cambio de paradigma en la moda

Volvió el huillín: luego de 40 años detectaron señales del mamífero en extinción en un Parque Nacional de la Patagonia

Un ejemplar de Lontra provocax fue detectado en Los Alerces después de cuatro décadas sin registros en la zona. El hallazgo marca un hito histórico y podría significar un cambio en la salud ambiental de la región ya que el animal se consideraba prácticamente desaparecido desde los años 80

Volvió el huillín: luego de 40 años detectaron señales del mamífero en extinción en un Parque Nacional de la Patagonia

El Fallo es Nuestro, el ciclo que busca acercar la Justicia a la sociedad

Creado en 2025 por las abogadas Milagros Ruiz y María Agustina Pizzi, el espacio reúne entrevistas con jueces, fiscales, académicos y funcionarios, y suma encuentros presenciales para promover una comunicación jurídica más clara, accesible y cercana

El Fallo es Nuestro, el ciclo que busca acercar la Justicia a la sociedad

Día del Peluquero: por qué se celebra hoy, 25 de agosto, y cuál es su historia particular en Argentina

La efeméride reconoce una tarea que combina técnica, creatividad y cercanía, con raíces medievales en Europa y un recorrido propio en el país ligado a la organización profesional

Día del Peluquero: por qué se celebra hoy, 25 de agosto, y cuál es su historia particular en Argentina

Qué es el síndrome de taquicardia ortostática postural, el trastorno que acelera el corazón al ponerse de pie

Se trata de un raro síndrome que afecta la frecuencia cardíaca al ponerse de pie o mirar hacia arriba. Un artículo publicado en JAMA describe los avances en el abordaje de esta condición que afecta principalmente a mujeres jóvenes

Qué es el síndrome de taquicardia ortostática postural, el trastorno que acelera el corazón al ponerse de pie

DEPORTES

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

De ser campeón con Boca y jugar en la Selección a brillar en el básquet con 44 años: la actuación de Rodrigo Palacio en una liga regional

Las exóticas anécdotas del Gordo Núñez: del zoológico del príncipe malayo a las multas del Tolo Gallego por su apodo

La reacción de Ángel Di María por la dura sanción a Paredes y Molina tras los incidentes en la final del Mundial

La inminente oferta del Manchester City por Enzo Fernández: la condición que pondría el Chelsea para transferirlo

TELESHOW

Araceli González compartió una foto retro de sus tiempos en “La banda del Golden Rocket y causó furor en las redes

Araceli González compartió una foto retro de sus tiempos en “La banda del Golden Rocket y causó furor en las redes

Gabriel Rolón despide “Palabra Plena” con una función histórica en el Movistar Arena

Maia Reficco y Franco Colapinto se habrían reconciliado: las fotos del reencuentro

Emilia Attias contó por qué se separó del Turco Naim: “Yo tampoco lograba entender”

El blooper de un streamer que dejó al descubierto su realidad y se volvió viral: “Pobre mi mamá”

INFOBAE AMÉRICA

La villa alemana donde Napoleón Bonaparte se hospedó en 1804 sale a la venta y con precio secreto

La villa alemana donde Napoleón Bonaparte se hospedó en 1804 sale a la venta y con precio secreto

Detectaron 16,8 millones de dólares en billeteras de hackers iraníes sancionados por Estados Unidos

Adiós a Dolly Parton, la cantante que transformó la música country y la convirtió en un lenguaje universal

Confianza y pertenencia: claves en Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en la región centro del país

¿Cómo es un día normal entre la crisis social de La Habana, Cuba?