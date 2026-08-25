República Dominicana aumenta un 20 % el salario mínimo en la construcción

La República Dominicana anunció un aumento del 20 % al salario mínimo de los trabajadores de la construcción en todo el país. (Cortesía: Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones )

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El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, anunció este martes un aumento de 20 % al salario mínimo para los trabajadores de la construcción, medida que impacta de forma directa a uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

La decisión, adoptada por el Comité Nacional de Salarios (CNS) y comunicada oficialmente por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, se enmarca en la política impulsada por el presidente Luis Abinader con el objetivo de fortalecer los ingresos de la clase trabajadora y mejorar su calidad de vida.

Según informó la cartera estatal, la Resolución núm. CNS-04-2026 establece nuevas tarifas mínimas que benefician tanto a trabajadores calificados como no calificados, ayudantes y operarios de distintas categorías. El incremento se logró tras sesiones de diálogo tripartito entre representantes de trabajadores, empleadores y el órgano estatal, siguiendo un esquema de concertación que ha sido utilizado para otras revisiones salariales en distintos sectores económicos.

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El ministro de Trabajo Eddy Olivares Ortega afirmó que el alza del salario mínimo buscó avanzar hacia remuneraciones más justas para los trabajadores dominicanos. (Cortesía: Ministerio de Trabajo de la República Dominicana)

Nuevos salarios mínimos beneficiarán a trabajadores no calificados, calificados y operarios

El ministro Olivares Ortega destacó que “este aumento de 20 % es una nueva expresión de la voluntad del Gobierno del presidente Luis Abinader de continuar fortaleciendo el salario de los trabajadores dominicanos y avanzar hacia salarios mínimos cada vez más justos, que permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.

De acuerdo con información oficial, la medida responde a la función esencial del salario como principal fuente de ingresos de los hogares y busca que el crecimiento económico se traduzca en beneficios tangibles para quienes contribuyen con su trabajo al desarrollo nacional.

La resolución fija, con carácter nacional y de manera escalonada, los siguientes salarios mínimos: para el trabajador no calificado, el salario pasa de RD$980.59 (USD 16.70) a RD$1,176.7 (USD 20.03); para el trabajador calificado, de RD$1,072.85 (USD 18.27) a RD$1,287.42 (USD 21.93); el ayudante verá su ingreso aumentar de RD$1,260.34 (USD 21.47) a RD$1,512.4 (USD 25.79).

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Los operarios de tercera categoría recibirán RD$1,964.16 (USD 33.53) y los de segunda categoría, RD$2,240.93 (USD 38.27) a partir del 1 de junio de 2027. Quienes ostenten la primera categoría alcanzarán RD$2,801.60 (USD 47.87), mientras que los maestros de cada área recibirán RD$3,530.13 (USD 60.34), ambos valores también efectivos desde junio de 2027.

El Gobierno dominicano sostuvo que la construcción es un motor de la economía dominicana por su aporte al empleo, la infraestructura y la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de la construcción, subrayó Olivares Ortega, tiene una importancia estratégica para la economía dominicana por su contribución a la generación de empleos, la inversión en infraestructura y el desarrollo de viviendas.

En palabras del ministro, “la construcción es uno de los grandes motores de nuestra economía. Cada obra genera empleos, moviliza empresas y trabajadores y contribuye a transformar nuestro país. Por eso, mejorar las condiciones salariales de quienes hacen posible ese desarrollo es también una forma de fortalecer nuestra economía y promover una sociedad con mayores oportunidades”.

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El Ministerio de Trabajo precisó que la política salarial del actual gobierno se basa en la concertación como vía para alcanzar acuerdos sostenibles y ampliar el bienestar de la clase trabajadora. La medida fue aprobada después de varias sesiones celebradas durante mayo y junio de 2026, con la participación activa de representantes de los sectores empleador y trabajador de la construcción.

El titular de la cartera laboral enfatizó que el propósito es avanzar hacia un mercado laboral donde el crecimiento económico, la productividad y la generación de empleos vayan acompañados de mejores salarios y condiciones laborales dignas.