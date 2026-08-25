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De 70 metros y un radio de giro desafiante: así será la curva más alta de la Fórmula 1

Se filtró un video con las obras en Qiddiya, la “Ciudad del Futuro” y de la “Diversión”, que apunta a ser la nueva sede de la Máxima en Arabia Saudita

Las imágenes aéreas presentan el extenso progreso de las obras de construcción en Qiddiya

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En Arabia Saudita se construye uno de los circuitos más desafiantes que tendrá la Fórmula 1. Se trata de Qiddiya, ubicado en una ciudad en medio del desierto en la que se estima que vivirán 500 mil personas y 300 mil trabajarán allí. El escenario se llamará Speed Park Track y tendrá una curva de 70 metros que será más elevada del calendario.

En las últimas horas apareció un video desde un helicóptero que muestra cómo están los trabajos en la curva que se llamará Blade, cuya altura será similar a la de un edificio de 20 pisos. “Dijeron que no se construiría, ¡bueno! La curva más elevada en la Fórmula 1: Qiddiya turn 1 (the blade) 70% hecho", afirmó el periodista local Ahmed Baokbah.

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En oportunidad de la última edición del Rally Dakar, Infobae pudo visitar las obras en Qiddiya, ubicada entre dos montañas, y arriba de una de ellas se construirá el estadio de fútbol Mohammed Bin Salman, con capacidad para 47 mil espectadores, y que albergará partidos de la Copa del Mundo de 2034, cuando el certamen vuelva a Medio Oriente después de Qatar 2022.

Así será el Speed Park Track en Qiddiya para la Fórmula 1

Respecto de la curva Blade, su elevación llegará hasta los 70 metros y ahí habrá un retome en V, por lo que será desafiante por lo cerrada de su variante. Este medio pudo comprobar la elevación e impactan las columnas gigantes que sirven como base para sostener esa parte del trazado, que tendrá iluminación y las carreras serán nocturnas, como ocurre en Yeda, que albergará a la F1 hasta 2027. Se estima que el futuro trazado de Qiddiya estará en condiciones de recibir a la F1 a partir de 2028 y los trabajos no cesan.

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Los renders y videos de la pista de Qiddiya parecen sacados de un capítulo de Speed Racer (o Meteoro) o de la misma película de 2008, por las características de la pista, en especial la curva llamada Blade.

El trazado del Speed Park Track tendrá 4,5 kilómetros de extensión, cuyo diseño de Hermann Tilke (también a cargo de las reformas en el Autódromo de Buenos Aires) contó con la colaboración de los ex pilotos de F1, el campeón mundial 2009, Jenson Button, y el propio Alexander Wurz. Tendrá 21 curvas y es una combinación de circuitos cerrados con callejeros. Las simulaciones iniciales dan cuenta de que los coches de F1 oscilarán los 330 km/h. Aunque también se trabajaría para tener fechas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, más conocido como MotoGP por su categoría reina. Se sumarían las gestiones por el Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Los boxes tendrán capacidad para 80 garajes cuyas estructuras son gigantes. Incluirá un edificio de Mercedes que además de lo comercial y estratégico buscará emular al Ferrari World de Abu Dhabi, que es un parque temático de la Scudería.

Así están hoy las obras para el Speed Park Track en Qiddiya que recibirá a la Fórmula 1 en 2028. Las imágenes son de enero de este año

Cabe destacar que el autódromo no será un callejero pues tendrá su propio predio, aunque es posible que también se utilice para actividades que no sean del deporte motor. Al caer la tarde se encienden los primeros reflectores, ya que las tareas continúan y se ven a los obreros en medio de las estructuras gigantes.

El circuito para las carreras constituye una de las principales atracciones de Qiddiya, la denominada la “Ciudad de la Diversión”, donde ya funciona un parque de diversiones que se abrió al público el pasado 31 de diciembre. Se llama Six Flags y a unos metros del ingreso, si bien suena de fondo la música de Volver al Futuro, lleva al visitante a sentirse como si estuviese en el inicio de la primera película de Jurassic Park por su magnitud. Cuenta con la montaña rusa más larga, grande y rápida del mundo pues sus pequeños trenes llegan a 250 km/h y también llegan al pico de una de las Tuwaiq, como se llaman las dos montañas. También hay locales de merchandising con productos que identifican a cada juego del parque, locales gastronómicos y otros entretenimientos como calesitas. Está abierto todos los días de 16.00 a 22.00, debido a la vida nocturna característica en aquel país por sus altas temperaturas. Se puede llegar en ómnibus que salen desde Riad y llevan gratis (ida y vuelta) a los visitantes, en su mayoría familias con niños.

“Ciudad del Futuro” y de la “Diversión”, como la denominan sus responsables, Qiddiya representa el desafío en infraestructura más grande de los últimos años en Arabia Saudita, que apuesta a todo por el todo en el entretenimiento. Se convirtió en sede de los grandes eventos deportivos como las peleas por los títulos del mundo de boxeo. En cuanto al automovilismo, tiene el Rally Dakar, Rally Mundial, Fórmula E, Fórmula 2 y la Fórmula 1, que es la punta de lanza para esta obra sin precedentes en medio del desierto.

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