El Fallo es Nuestro, el ciclo que busca acercar la Justicia a la sociedad

El ciclo creado y conducido por Milagros Ruiz y María Agustina Pizzi busca acercar el derecho y la Justicia con un lenguaje claro y accesible. (Gentileza Milagros)

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Con entrevistas a jueces, fiscales, abogados y funcionarios, y una propuesta que busca sacar al derecho del lenguaje técnico, El Fallo es Nuestro se consolida desde junio de 2025 como un espacio de divulgación jurídica con foco en la actualidad judicial y en las trayectorias de sus protagonistas. El ciclo fue creado y es conducido por las abogadas Milagros Ruiz y María Agustina Pizzi.

La primera entrevista fue al juez Mariano Borinsky. Desde entonces, el programa reunió a referentes de distintas áreas del sistema de Justicia argentino y sumó conversaciones sobre temas jurídicos de agenda, ejercicio profesional y recorridos personales. Entre sus públicos principales aparecen estudiantes de derecho y jóvenes abogados interesados en conocer de primera mano experiencias y carreras dentro del ámbito jurídico.

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La apuesta del ciclo también apunta a reducir la distancia entre la ciudadanía y la Justicia, a partir de un lenguaje más claro y accesible. Esa búsqueda quedó en el centro del proyecto desde su origen.

“El Fallo es Nuestro nació de algo que veíamos mucho en el mundo jurídico: personas con trayectorias increíbles y discusiones que atraviesan nuestra vida cotidiana, pero que muchas veces quedan encerradas en un lenguaje demasiado técnico”, comienza explicando Milagros Ruiz a Infobae. “Sentíamos que faltaba un espacio para hablar de Derecho con seriedad, pero sin solemnidad; hacerlo accesible sin perder profundidad”, agrega.

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El Fallo es Nuestro se consolidó desde junio de 2025 como un espacio de divulgación jurídica centrado en la actualidad judicial y en las trayectorias de sus protagonistas. (Gentileza Milagros)

Ruiz también vinculó la consolidación del ciclo con la relación profesional y personal que mantiene con María Agustina Pizzi. “Está construido sobre una enorme amistad y complicidad entre nosotras. Somos socias, pero antes que nada somos amigas”, afirma. “Nos complementamos, nos bancamos y trabajamos espalda con espalda. Cuando una no puede, está la otra; cuando una duda, la otra empuja”, añade Milagros.

Ruiz es abogada especializada en Derecho Penal, Crimen Organizado y Terrorismo. Actualmente se desempeña como asesora de la Dirección de Crimen Organizado y Terrorismo del Ministerio de Seguridad Nacional, es profesora asistente de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y participa desde hace diez años en el International Symposium on Economic Crime de Jesus College, University of Cambridge, donde integra el Secretariado y coordina la delegación argentina, con foco en cooperación jurídica internacional y fortalecimiento institucional.

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Pizzi, por su parte, es abogada egresada de la UBA, especializada en Derecho Penal y Compliance por la Universidad Austral, docente universitaria y participante en congresos internacionales en representación de la Argentina.

A lo largo de sus emisiones, El Fallo es Nuestro entrevistó, entre otros, a Ricardo Gil Lavedra, Mariano Cúneo Libarona, Alejandra García, Genoveva Cardinali, Coco Oderigo, José Barbaccia, Fernando Díaz Cantón, Carlos González Guerra y Mariano Llorens. También produjo capítulos centrados en femicidios, narcotráfico, sistema acusatorio y funcionamiento de la Justicia, además de contenidos sobre los cambios que atraviesa hoy el derecho.

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En Rosario, en el IV Encuentro Nacional de Abogados X Argentina, al recibir una distinción en Divulgación y Medios por el trabajo de El Fallo es Nuestro (Instagram El Fallo es nuestro)

Sobre ese desafío de divulgación, Ruiz asegura que “el principal desafío es hacer comprensible lo complejo sin perder su sentido”. Según explica, esa exigencia se vuelve todavía más delicada en asuntos sensibles. “En temas como derecho penal, crimen organizado o terrorismo esto es todavía más importante porque son cuestiones sensibles y muchas veces se utilizan conceptos con demasiada liviandad”, apunta.

Para la abogada, comunicar con claridad no implica resignar profundidad. “Comunicar bien no significa bajar el nivel de la discusión, sino saber traducir la complejidad: explicar por qué algo importa, cuál es su contexto y qué consecuencias tiene”, afirma. “Hacer accesible el Derecho sin sacrificar precisión es también una responsabilidad”, agrega.

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El ciclo también puso el foco en la historia personal de cada invitado, más allá del cargo o la función que ocupa. “Detrás de cada cargo, título o trayectoria hay una historia que generalmente no conocemos”, dice Ruiz. “Vemos dónde llegó una persona, pero no necesariamente las dudas, los errores, las decisiones difíciles o los cambios de rumbo que hubo antes”.

Según planteó, ese costado tiene especial valor para quienes recién empiezan. “Eso es especialmente valioso para estudiantes y jóvenes profesionales, porque las carreras casi nunca son tan lineales como parecen”, señala la abogada. “Muchas veces, lo mejor de una entrevista aparece cuando dejamos de hablar del currículum y empezamos a conocer a la persona”.

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Puertas de Beccar Varela luego de entrevistar a Maximiliano D’Auro y Fernanda Mierez

La recepción de ese público se convirtió en una de las señales más claras del alcance del proyecto. “Fue una de las cosas más lindas que nos dio el proyecto. Encontramos muchísimo interés, especialmente por conocer las distintas posibilidades que existen dentro de la profesión”, sigue Ruiz. Muchas de las inquietudes giran en torno a los primeros pasos dentro del ámbito jurídico: “Se repiten preguntas sobre cómo empezar, cómo insertarse profesionalmente, cómo encontrar un área que realmente te interese o qué hacer cuando todavía no sabés hacia dónde orientar tu carrera”.

En 2026, el ciclo amplió su formato con “Protagonistas del Derecho Argentino”, una serie de encuentros presenciales organizados en el Belgrano Athletic Club. La propuesta consiste en una conversación en vivo con referentes del derecho argentino frente al público y una instancia posterior de intercambio más distendida en el pub del club.

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El primer encuentro se realizó en junio de 2026 y tuvo como expositores al Dr. Santiago Marquevich y al Dr. Marcelo Ruiz. El segundo se llevó a cabo en agosto del mismo año, con Mariano Llorens y Coco Oderigo como protagonistas. La convocatoria superó los cupos previstos inicialmente, que debieron ampliarse ante la cantidad de inscriptos.

Ese crecimiento empujó una nueva etapa para el proyecto. “Nos entusiasma que algo que empezó como una idea haya construido una identidad propia”, dice Ruiz. Y agrega: “Los encuentros presenciales, el crecimiento del ciclo y los reconocimientos que recibimos nos demostraron que El Fallo es Nuestro podía trascender el formato con el que nació”.

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Primera edición de Encuentro con Jóvenes Protagonistas del Derecho Argentino

Sobre el futuro, sostiene que la idea es seguir ampliando el alcance del espacio sin modificar su núcleo original: “Queremos seguir creciendo, sumar voces, generar encuentros y llegar a nuevos espacios, pero sin perder la esencia. Más que simplemente ‘hacer un podcast más grande’, nos gustaría consolidarlo como un espacio de encuentro entre generaciones, experiencias y distintas formas de ejercer y pensar el Derecho”.

Esa expansión también incluye una mirada federal e internacional. “Queremos explorar todos los mundos que conviven dentro del Derecho: la Justicia, la abogacía, la academia, las distintas ramas y las trayectorias menos conocidas que también tienen muchísimo para contar”, dice. “Queremos que ese crecimiento sea también territorial: recorrer las provincias, conocer otras realidades y hacer un programa cada vez más federal”.

Ambas abogadas tienen un sueño: entrevistar a los tres ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, juntos y en la propia Corte. Están convencidas, una conversación de ese tipo podría ayudar a acercar la Justicia a la sociedad desde una dimensión institucional y humana.

Hoy, ambas abogadas ya disfrutan de los reconocimientos. El 10 de agosto Milagros Ruiz y María Agustina Pizzi recibieron en Rosario el Premio Mariano Moreno en la categoría Divulgación y Medios, durante el Cuarto Congreso Nacional de Abogados x Argentina, por la labor desarrollada en El Fallo es Nuestro.

Las entrevistas y contenidos del ciclo se publican en YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn y Spotify.