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Receta de pan de molde inglés, rápida y fácil

Con harina, leche, manteca y levadura, esta preparación permite obtener una miga tierna y una corteza fina en pocos pasos

Un pan de molde sobre una tabla de madera con harina, una rebanada cortada, un cuchillo y un tazón con mantequilla.
La preparación casera de pan de molde inglés requiere 2 horas en total, con 15 minutos de trabajo activo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay pocos aromas tan reconfortantes como el de un pan de molde recién horneado, tibio, suave, listo para ser cortado en rebanadas generosas. Su preparación casera, mucho más fácil de lo que se cree, permite disfrutarlo a cualquier hora sin depender del supermercado.

En Argentina, este pan es sinónimo de practicidad: ideal para sándwiches de miga, tostadas con manteca y mermelada, o simplemente para acompañar el mate de la tarde.

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Receta de pan de molde inglés

El pan de molde inglés es un pan rectangular, de miga blanca y uniforme, suave y con corteza fina. Se elabora con harina, leche, un poco de manteca, azúcar, sal y levadura. La receta es rápida y sencilla, pensada para lograr ese pan tierno, ideal para cortar en rebanadas finas o gruesas según la ocasión.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Leudado: 1 hora
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

Un cuenco con harina, un jarro con leche, un frasco con levadura, manteca derretida, un huevo y una cuchara sobre una mesa de madera.
La cocción del pan de molde inglés se realiza a 180 °C durante 40 a 45 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 gr de harina 000
  • 10 gr de sal fina
  • 20 gr de azúcar
  • 10 gr de levadura seca (o 30 gr de levadura fresca)
  • 300 ml de leche tibia
  • 50 gr de manteca derretida
  • 1 huevo (opcional, para pintar)

Cómo hacer pan de molde inglés, paso a paso

  1. En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar y la sal.
  2. Disolver la levadura en la leche tibia y dejar reposar 5 minutos.
  3. Incorporar la mezcla de leche y levadura a los secos, sumar la manteca derretida.
  4. Amasar hasta obtener una masa lisa y suave (unos 10 minutos). Si la masa está muy seca, agregar un poco más de leche.
  5. Formar un bollo y dejarlo levar tapado en un lugar tibio durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
  6. Desgasificar la masa y acomodarla en un molde para pan previamente enmantecado.
  7. Cubrir y dejar levar 30 minutos más, hasta que llegue al borde del molde.
  8. Pintar la superficie con huevo batido para lograr una corteza dorada.
  9. Hornear a 180 °C durante 40-45 minutos. El pan está listo cuando suena hueco al golpear la base.
  10. Desmoldar y enfriar sobre rejilla para evitar que la base se humedezca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Manos que untan mantequilla con un cuchillo en una tostada dentro de un plato, junto a una taza de café y un recipiente.
El pan de molde inglés se conserva hasta 5 días en heladera y puede freezarse en rebanadas hasta 2 meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 12 a 14 rebanadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 3 gr
  • Carbohidratos: 29 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días, bien envuelto en film o bolsa hermética. Se puede freezar cortado en rebanadas hasta 2 meses.

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