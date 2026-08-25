Día del Peluquero: por qué se celebra hoy, 25 de agosto, y cuál es su historia particular en Argentina

La peluquería figura entre los oficios más antiguos y mantiene un papel social y cultural en distintas comunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La peluquería es una de las profesiones más antiguas y versátiles de la humanidad. Desde tiempos remotos, quienes se dedican a este oficio han ocupado un lugar fundamental en la vida social y cultural de las comunidades. Su labor no se limita al corte de pelo o al arreglo de la barba: también implica la capacidad de interpretar tendencias, asesorar sobre imagen y acompañar a las personas en momentos clave de sus vidas.

A lo largo de los siglos, la profesión ha experimentado notables transformaciones. En la antigüedad, cumplían funciones que iban desde el cuidado estético hasta servicios médicos básicos. Con el paso del tiempo, el oficio se profesionalizó y se especializó, convirtiéndose en un arte que combina técnica, creatividad y sensibilidad. Hoy, peluqueros y estilistas son los responsables de transformar la apariencia de cada cliente, adaptando cada corte, color y peinado a la identidad y necesidades de cada persona. Más allá de lo estético, su trabajo genera confianza y bienestar, consolidando a la peluquería como un espacio de encuentro y expresión personal.

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Por qué se celebra en todo el mundo el Día del Peluquero el 25 de agosto

Esta efeméride cuenta con raíces en la historia europea del siglo XIII. Esta fecha se eligió en referencia al rey Luis IX de Francia, quien durante su reinado otorgó reconocimiento formal a los peluqueros y barberos, elevando su posición social y dignificando su oficio. En aquella época, estos trabajadores no solo se encargaban del pelo, sino que también preparaban pelucas, asesoraban en moda y, en muchos casos, realizaban tareas médicas menores, indicó Estetica Hair Magazine, revista especializada en looks de cabello con casi 80 años. La canonización de Luis IX, que ocurrió el 25 de agosto de 1297, consolidó la relación de la profesión con el santo, considerado el patrono de peluqueros y barberos.

El oficio pasó de incluir cuidados estéticos y tareas médicas básicas a una práctica profesional especializada en técnica y creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, esta jornada dejó de tener un carácter exclusivamente religioso para convertirse en una fecha laica de homenaje global. El vínculo se expandió desde la corte francesa hacia otros continentes, integrando la profesión en la vida cultural y social de numerosas comunidades. Hoy, el 25 de agosto simboliza la importancia del peluquero no solo como técnico, sino también como artista y confidente, capaz de transformar la imagen y el ánimo de cada persona que pasa por sus manos.

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Según Estetica Hair Magazine, la celebración es también un reconocimiento al impacto social y económico de la peluquería. Los profesionales del sector no solo marcan tendencia y generan empleo, sino que fomentan el bienestar y la autoestima de sus clientes, acompañando cambios de estilo y momentos significativos. El Día del Peluquero trasciende fronteras y recuerda el valor de un oficio que, a lo largo de la historia, ha sabido adaptarse y mantenerse vigente en la sociedad.

La canonización de Luis IX el 25 de agosto de 1297 afianzó su lugar como patrono de barberos y profesionales del cabello

El origen del Día del Peluquero en Argentina

En Argentina, el Día del Peluquero tiene un origen propio que se diferencia de la tradición europea. La conmemoración surgió el 25 de agosto de 1877, cuando se realizó un baile en el teatro Coliseo de Buenos Aires que reunió a más de 400 personas. Ese evento marcó la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros, la primera entidad gremial del rubro en el país, impulsada por el peluquero y director Domingo Guillén.

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En el país, la fecha surgió en 1877 con un baile en el teatro Coliseo de Buenos Aires que dio origen a la Sociedad de Barberos y Peluqueros (Imagen ilustrativa Infobae)

La fecha se consolidó como un símbolo de unidad y reconocimiento profesional dentro del sector. Décadas más tarde, durante un Congreso Nacional de Peluqueros celebrado en la ciudad de Pergamino en 1940, se oficializó el 25 de agosto como el Día del Peluquero en Argentina. Desde entonces, la jornada se utiliza para resaltar la contribución de los peluqueros al desarrollo cultural y social, y para fortalecer la identidad profesional y gremial de quienes se dedican a este oficio en el país.

Frases para enviar por Whatsapp en el Día del Peluquero

Un Congreso Nacional de Peluqueros realizado en Pergamino en 1940 oficializó el 25 de agosto como jornada de reconocimiento profesional y gremial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feliz Día del Peluquero a quienes transforman cada día la imagen y el ánimo de sus clientes.

Gracias por tu dedicación y creatividad. ¡Que tengas un gran Día del Peluquero!

Un buen corte puede cambiar el día. Felicidades en tu día.

Tu trabajo es arte, tus manos crean confianza. ¡Feliz Día del Peluquero!

A quienes hacen de cada visita una experiencia única: feliz día y gracias por tanto.

Que la pasión por tu oficio siga inspirando a todos. ¡Feliz Día del Peluquero!

Hoy celebramos a quienes hacen magia con tijeras y peines.

Detrás de cada cambio de look, hay un peluquero con talento y dedicación.

Por ser parte de momentos importantes y renovar sonrisas: feliz Día del Peluquero.

Que cada corte y peinado siga dejando huella. ¡Muchas felicidades en tu día!