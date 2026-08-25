Una pareja demandó a una mujer que gestó a su bebé y se negó a interrumpir el embarazo

El caso involucra a tres estados de Estados Unidos y abrió un debate legal sobre los alcances de los acuerdos de gestación subrogada y las decisiones médicas durante el embarazo

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Un conflicto legal enfrenta a una pareja y una mujer que alquiló su vientre en Estados Unidos. El caso involucra a tres estados —Alaska, California y Texas— y surgió cuando la gestante se negó a interrumpir el embarazo tras conocer que el feto presentaba una cardiopatía severa. La pareja, quienes habían firmado un contrato de subrogación en California, solicitó la interrupción del embarazo, pero la gestante se opuso, generando una demanda por USD 100.000 y una disputa por la custodia y las decisiones médicas del recién nacido.

La mujer, enfermera residente en Alaska, recibió USD 60.000 por participar en el proceso de subrogación legal en California. Todo avanzó según lo previsto hasta que, mediante una ecografía, los profesionales médicos detectaron una afección cardíaca grave en el feto. El contrato que ambas partes firmaron contemplaba la posibilidad de solicitar la interrupción del embarazo ante diagnósticos médicos adversos, siempre que la pareja lo solicitara.

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En ese contexto, la pareja —Nushin y Omar— decidió ejercer esa cláusula y pidió la interrupción, en línea con lo acordado en el documento legal. La gestante, con formación en cardiología, decidió continuar con el embarazo y se trasladó a Dallas, Texas, donde las leyes estatales prohíben el aborto. El caso captó la atención pública y reunió apoyos de figuras políticas y organizaciones a favor y en contra de la interrupción del embarazo.

Disputa legal y reclamos económicos

La pareja inició una demanda por USD 100.000 contra la gestante, argumentando el incumplimiento del contrato. El contrato establecía el derecho de los padres a solicitar la interrupción del embarazo si los informes médicos indicaban una patología severa. Tras recibir la negativa de la gestante, los padres suspendieron el pago de ciertos gastos médicos incluidos en el acuerdo.

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Gestante (Captura de video)

La mujer se refugió en Texas para evitar que la obligaran a abortar, amparándose en la legislación local. Un fiscal del estado, con aspiraciones al Senado, expresó su respaldo a la gestante y acompañó su reclamo ante la justicia. El caso se tornó emblemático y expuso las diferencias legales entre los estados involucrados.

El bebé nació el 12 de agosto en Dallas. Los padres biológicos le dieron el nombre Rumie, mientras que la gestante lo llamó Gabriel. El recién nacido debió someterse a una operación cardíaca poco después del parto. La justicia de California reconoció los derechos parentales de la pareja, pero la situación médica y legal del niño permanece bajo evaluación, con intervención de autoridades de Texas.

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Derechos parentales y decisiones médicas en debate

La disputa no solo involucra la custodia del bebé, sino también quién puede tomar decisiones sobre su atención médica. Aunque la justicia californiana reconoció a la pareja como padres legales, la gestante manifestó su deseo de asegurar la atención médica completa para el niño. En declaraciones públicas, expresó: “Yo lo que quiero es que me garanticen que lo van a atender, que lo van a salvar”.

Gestante EEUU (Captura de video)

Actualmente, la gestante no tiene acceso al niño, mientras la pareja asume la responsabilidad parental reconocida por el contrato y la decisión judicial. A pesar de que la pareja manifestó no desear continuar con el embarazo tras el diagnóstico, el vínculo legal se mantiene según la voluntad procreacional que establecieron al inicio del proceso.

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El caso también generó el debate sobre las obligaciones legales y éticas de los padres en situaciones similares. El incumplimiento de la gestante al contrato derivó en la demanda económica, mientras la continuidad de los tratamientos médicos para el bebé depende de resoluciones judiciales y de la intervención de autoridades estatales.

Contexto legal y social de la subrogación en Estados Unidos

El proceso de subrogación en Estados Unidos varía según el estado. California permite y regula estos acuerdos, mientras que Texas prohíbe la interrupción del embarazo y presenta restricciones sobre la subrogación. Esta disparidad legal complica los procedimientos y las resoluciones judiciales en casos interestatales como el actual.

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La regulación de la subrogación busca brindar seguridad jurídica a las partes, pero situaciones como la presente revelan las limitaciones de los contratos ante cambios de opinión o circunstancias imprevistas. El debate se amplía a la explotación de mujeres en procesos de subrogación, especialmente en países donde la regulación es menos estricta.

Gestante EEUU (Captura de video)

En Estados Unidos, los contratos suelen estar detallados y supervisados, aunque no pueden prever todas las contingencias. La falta de una ley federal unificada permite que cada estado imponga condiciones particulares, lo que genera incertidumbre sobre los derechos y obligaciones de padres y gestantes.

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Implicancias éticas y repercusión internacional

El caso provocó reacciones de grupos sociales, religiosos y políticos, que tomaron posición en torno a la gestación subrogada, los derechos de la gestante y los derechos procreacionales de la pareja. La complejidad ética surge de la tensión entre el respeto a la autonomía de la gestante y el cumplimiento de los acuerdos contractuales.

En otros países, la subrogación presenta desafíos similares. En Argentina y España, la práctica se encuentra prohibida o carece de regulación, lo que incrementa el riesgo de explotación y abandono. Situaciones previas en esos países muestran casos en los que los padres biológicos se desentendieron del niño tras el nacimiento, agravando el debate sobre la protección de los derechos del menor.

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La falta de regulación integral y las diferencias entre sistemas legales acentúan la necesidad de un marco normativo claro. La situación actual en Estados Unidos expone la urgencia de revisar los procedimientos legales y éticos de la subrogación en un contexto en el que los avances médicos y las nuevas formas de familia desafían las normas tradicionales.

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