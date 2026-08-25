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Volvió el huillín: luego de 40 años detectaron señales del mamífero en extinción en un Parque Nacional de la Patagonia

Un ejemplar de Lontra provocax fue detectado en Los Alerces después de cuatro décadas sin registros en la zona. El hallazgo marca un hito histórico y podría significar un cambio en la salud ambiental de la región ya que el animal se consideraba prácticamente desaparecido desde los años 80

Huillín Parque Nacional Los Alerces
El regreso del huillín en Los Alerces representa un avance significativo para la conservación de especies nativas (Gobierno de Río Negro)
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Durante las últimas semanas, personal del Cuerpo de Guardaparques y del área de Conservación del Parque Nacional Los Alerces confirmó la reaparición del huillín tras 40 años sin registros en la zona.

Según informó el diario Río Negro, los indicios hallados en el sector del río Grande marcan un hito histórico para la conservación, ya que la especie se consideraba prácticamente desaparecida del parque desde la década de 1980.

El aporte comunitario en la detección de la especie

De acuerdo con el medio digital ADNSur, la recolección de rastros contó con la colaboración de pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que recorren los lagos del área protegida.

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La información transmitida por los vecinos permitió orientar los monitoreos hacia puntos específicos, lo que facilitó la confirmación de la presencia de este mamífero acuático en la Patagonia.

El proceso de recolonización ambiental del huillín, Lontra provocax, está bajo observación de los equipos técnicos para comprender las condiciones que favorecen su regreso.

Características del huillín y su rol ecológico

Huillín Parque Nacional Los Alerces
El huillín es considerado un bioindicador de la calidad del agua en los ecosistemas donde habita (Gobierno de Río Negro)

El huillín es una nutria nativa de agua dulce, endémica de las cuencas hidrográficas del sur de Argentina y Chile.

Posee un cuerpo alargado y flexible que puede alcanzar 1,30 metros de largo y un peso que varía entre ocho y quince kilos. Su pelaje es tupido, castaño oscuro en la parte superior y plateado en el vientre. Las membranas interdigitales en sus patas le permiten nadar con rapidez y las vibrisas sensibles le ayudan a detectar presas en aguas turbias.

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Su dieta se compone principalmente de pancora, un cangrejo de río, además de peces autóctonos y moluscos. Este rol de predador convierte al huillín en un bioindicador de la pureza del agua. La especie solo se da en ambientes limpios, con vegetación costera abundante y refugios naturales.

Amenazas y estado de conservación

Huillín Parque Nacional Los Alerces
La especie enfrenta amenazas como la alteración de costas, la contaminación y la presencia de especies invasoras (Gobierno de Río Negro)

En el territorio nacional, el huillín permanece en la categoría de peligro crítico de extinción, según las autoridades del Parque Nacional Los Alerces.

Entre los factores que influyeron en su retroceso figuran la alteración de las costas, la caza histórica por su piel y la introducción de especies exóticas invasoras como el visón americano.

La fragmentación del hábitat y la contaminación de los ríos y lagos multiplicaron las amenazas a su supervivencia.

El regreso de la especie a Los Alerces resulta relevante para la salud ambiental de la región. Desde la administración del parque, citada por ADNSur, remarcaron que la eventual aparición del huillín constituye un indicador clave del buen estado de las cuencas del área protegida. La continuidad de los monitoreos permitirá consolidar información sobre su distribución y establecer estrategias de conservación efectivas.

El monitoreo y la colaboración comunitaria

Persona con chaqueta morada y chaleco salvavidas que observa con binoculares un lago rodeado de montañas con neblina
La continuidad del monitoreo permitirá diseñar estrategias adaptadas para fortalecer la protección del huillín (Parque Nacional Los Alerces)

Las tareas de seguimiento implementadas por el Cuerpo de Guardaparques y el área de Conservación incluyen la búsqueda de huellas, fecas y restos alimenticios, además de la identificación de madrigueras ocultas entre la vegetación ribereña.

La colaboración comunitaria fue indispensable: los reportes de habitantes y navegantes habituales permitieron focalizar los patrullajes en sectores de difícil acceso. Según Río Negro, el monitoreo continuará en diversos puntos del parque para mapear la distribución real del huillín y asegurar su recuperación.

Recomendaciones y medidas de conservación

Cartel de madera del Parque Nacional Los Alerces junto a un camino de tierra bordeado por árboles y montañas con nieve de fondo
El Parque Nacional Los Alerces mantiene estrictas medidas para proteger la fauna silvestre y sus hábitats (Parque Nacional Los Alerces)

Las autoridades del Parque Nacional Los Alerces difundieron una serie de recomendaciones para resguardar el proceso de asentamiento de la especie. Según información oficial, una de las principales pautas para los visitantes es encender fuego únicamente en áreas habilitadas, para evitar incendios que puedan destruir la vegetación costera donde el huillín construye sus madrigueras.

También se solicita no arrojar basura doméstica ni plásticos a los ríos, con el fin de reducir la contaminación y proteger el hábitat.

La prohibición de ingreso con mascotas se mantiene estricta en el área protegida. Perros y gatos representan un riesgo directo para el huillín, ya que pueden atacarlo o transmitirle enfermedades mortales, como el moquillo. Otras recomendaciones incluyen respetar los senderos habilitados y retirar todos los residuos al abandonar el parque, con el objetivo de preservar el entorno natural y garantizar la seguridad de la fauna silvestre.

El huillín como patrimonio natural y desafío para la conservación

Huillín Parque Nacional Los Alerces
La recuperación del huillín destaca la importancia de las áreas protegidas para la biodiversidad (Gobierno de Río Negro)

El valor de la especie como patrimonio natural va más allá de su presencia en el parque. El huillín es considerado una “especie indicadora”: su retorno revela el estado de salud y degradación de los ecosistemas acuáticos locales. Proteger al huillín implica salvaguardar la biodiversidad y los servicios ambientales que benefician a las comunidades ribereñas.

La experiencia de monitoreo en el río Limay dejó ejemplos sobre la importancia de articular conocimiento científico, control territorial y compromiso ciudadano.

Los patrullajes conjuntos entre guardaparques provinciales y guardas ambientales contribuyen a diseñar estrategias de manejo eficientes y adaptadas a la realidad del terreno.

El Parque Nacional Los Alerces y la proyección del monitoreo

Parque nacional los Alerces (Parques Nacionales)
El Parque Nacional Los Alerces fue declarado Patrimonio Mundial Natural por la Unesco en 2017 (Parque Nacional Los Alerces)

Las cuencas hídricas como la del río Limay cumplen un rol biológico fundamental al actuar como corredores naturales y conectores entre ambientes de alto valor ecológico. Estos pasillos de agua promueven el intercambio genético entre poblaciones y favorecen la resiliencia de la especie frente a las presiones urbanas.

El Parque Nacional Los Alerces, creado en 1937 y distinguido como Sitio de Patrimonio Mundial Natural por Unesco en 2017, abarca bosques de lahuán y sectores emblemáticos como “El Abuelo”, un alerce milenario de 2.620 años y 60 metros de altura. El retorno del huillín suma valor biológico y simbólico a este entorno, reforzando la importancia de mantener prácticas responsables de conservación y monitoreo.

Según la administración del parque, el monitoreo técnico continuará de forma programada en distintos sectores para reunir información sobre la presencia y distribución de la especie. Las acciones buscan fortalecer la conservación de los ambientes donde habita el huillín y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir contando con ecosistemas sanos y estables en el sur argentino.

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