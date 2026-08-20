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Receta de turrón de avena y chocolate, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y sin necesidad de encender el horno, este clásico se prepara en pocos minutos y es una opción ideal cuando se busca algo dulce y simple

Primer plano de un turrón de avena y chocolate, con capas de avena y chocolate, cubierto con chocolate fundido brillante y trozos de chocolate.
La receta de turrón de avena y chocolate demanda 25 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 10 de heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El turrón de avena y chocolate se ha convertido en una receta popular para preparar en casa, especialmente cuando se busca una opción sencilla y que rinda para varias porciones.

Su combinación de avena, cacao y una textura húmeda lo vuelve el elegido en distintas ocasiones, aportando sabor y practicidad. Generalmente aparece en reuniones familiares, ferias escolares o cuando se necesita una opción económica, sin horno y súper rápida.

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Receta de turrón de avena y chocolate

El turrón de avena y chocolate es una preparación en capas: mezcla de avena arrollada, cacao, azúcar y manteca, unida por un baño de chocolate y, en ocasiones, dulce de leche. Se arma en una fuente y se lleva a la heladera hasta que toma firmeza, permitiendo cortarlo en porciones cuadradas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Enfriado en heladera: 10 minutos (mínimo)

Ingredientes

Fuente rectangular con turrón de avena y chocolate, cuchillo, dos cucharas de madera, jarra de cerámica, servilleta amarilla, dos frascos de avena y cacao.
El turrón de avena y chocolate combina avena arrollada, cacao, azúcar, manteca y dulce de leche en una preparación en capas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 tazas de avena arrollada instantánea
  • 5 cucharadas de dulce de leche (no repostero)
  • 4 cucharadas de cacao en polvo (con azúcar)
  • 3 cucharadas de leche líquida
  • 100 gr de manteca
  • 100 gr de azúcar
  • 100 gr de chocolate para taza (opcional, para cobertura)

Cómo hacer turrón de avena y chocolate, paso a paso

  1. Derretir la manteca en una olla a fuego bajo.
  2. Agregar el azúcar y el cacao. Revolver bien hasta integrar y que el azúcar se disuelva.
  3. Incorporar la leche y el dulce de leche. Mezclar hasta que la preparación esté homogénea.
  4. Apagar el fuego y agregar la avena. Mezclar enérgicamente hasta que toda la avena esté cubierta por la mezcla.
  5. Volcar la preparación en una fuente rectangular o cuadrada, forrada con papel manteca o film. Aplanar y emparejar la superficie con cuchara o espátula.
  6. (Opcional) Derretir el chocolate para taza a baño maría y cubrí la superficie del turrón.
  7. Llevar a la heladera por al menos 10 minutos, o hasta que esté firme.
  8. Cortar en cuadrados y servir. 

Consejos técnicos:

No cocinar de más la mezcla de manteca, solo lo justo para que el azúcar se disuelva.

Usar avena instantánea, nunca grano grueso.

Si el turrón queda muy blando, agregar más avena de a poco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Seis turrones cuadrados de avena y chocolate sobre papel manteca en una bandeja de madera. Tienen cobertura de chocolate, copos de avena y cacao en polvo.
El turrón de avena y chocolate debe enfriarse hasta quedar firme para poder cortarse en porciones cuadradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde entre 12 y 16 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 3 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 1 mes (envolver cada porción en film para evitar que se humedezca).

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