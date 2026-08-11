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Receta de crepas de Nutella en licuadora y con pocos ingredientes: fácil y rápido para un antojo dulce

Perfectas para una merienda improvisada, desayuno especial o simplemente para consentirte

Crepe con chocolate, fresas, banana, avellanas, azúcar glas y crema batida en un plato. Cubiertos al lado sobre mesa de madera.
Un plato con un crepe dulce relleno de chocolate, fresas, banana y avellanas, acompañado de crema batida, reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿A quién no se le antoja un bocado dulce, cremoso y fácil de hacer en cualquier momento? Las crepas de Nutella en licuadora son tu respuesta: finas, suaves y con ese relleno irresistible que conquista a grandes y pequeños. Perfectas para una merienda improvisada, desayuno especial o simplemente para consentirte.

Aunque las crepas son originarias de Francia, en México las hemos hecho nuestras con rellenos deliciosos como la Nutella.

Este plato rápido se ha vuelto imprescindible en casas donde la practicidad y el sabor van de la mano. Sin duda son ideales para ser acompañadas con un vaso de leche fría o un café caliente.

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Plato con crepe relleno de crema de chocolate, fresas, rodajas de plátano, avellanas y azúcar glas. Sartén con un crepe, batidora, tenedor, cuchillo, paño.
Un crepe doblado con crema de chocolate, fresas, plátano y avellanas descansa sobre un plato, mientras otro se cocina en una sartén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de crepas de Nutella en licuadora

Las crepas de Nutella se preparan mezclando los ingredientes básicos en una licuadora para obtener una masa fina y sin grumos. Se cocinan en sartén antiadherente y se rellenan con Nutella, logrando un postre o merienda que solo requiere lo esencial.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos
  2. 1 taza de leche entera
  3. 1 taza de harina de trigo
  4. 2 cucharadas de azúcar
  5. 1 pizca de sal
  6. 2 cucharadas de mantequilla derretida (y un poco más para la sartén)
  7. Nutella (para rellenar, al gusto)

Cómo hacer crepas de Nutella, paso a paso

  1. Pon los huevos, leche, harina, azúcar, sal y mantequilla derretida en la licuadora. Tritura hasta que quede una masa lisa y sin grumos.
  2. Deja reposar la mezcla 10 minutos en la nevera. Así la masa queda más elástica y las crepas no se rompen.
  3. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y unta con un poco de mantequilla.
  4. Vierte un cucharón pequeño de masa y gira la sartén para cubrir el fondo con una capa fina.
  5. Deja cocinar 1 minuto, hasta que los bordes empiecen a dorarse. Despega con una espátula y da la vuelta, cocina 30 segundos más.
  6. Repite hasta acabar la masa, untando mantequilla cada 2 o 3 crepas para evitar que se peguen.
  7. Rellena cada crepa caliente con Nutella, doblando en triángulo o enrollando. Si lo prefieres, añade frutas frescas como plátano o fresas.
  8. Sirve de inmediato, espolvorea azúcar glas o añade nata montada si deseas.

Consejos clave:

  • Deja reposar la masa para mejores resultados.
  • Cocina las crepas a fuego medio para evitar que se quemen.
  • Usa una sartén antiadherente para facilitar el volteo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 6 y 8 crepas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal aprox. (sin contar la cantidad de Nutella)
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden conservar las crepas ya hechas (sin rellenar) en la nevera hasta 2 días, bien tapadas. Para recalentarlas, usa microondas o sartén. Las crepas rellenas de Nutella es mejor consumirlas al momento.

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