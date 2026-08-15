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Los 4 mejores ejercicios de agilidad para sumar a tu rutina

Entrenadores especializados explican cómo mejorar la velocidad, la coordinación y la capacidad de reacción con movimientos simples que se pueden incorporar al final de cualquier entrenamiento

Mujer caucásica en ropa deportiva inclinada sobre un cono naranja, en un gimnasio con estantes de mancuernas, bandas de resistencia y ventanas al atardecer.
Los ejercicios de agilidad ganan espacio en el fitness funcional porque mejoran la velocidad, la coordinación y la capacidad de reacción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mejorar la rapidez para cambiar de dirección, frenar con control y reaccionar ante estímulos externos ya no forma parte exclusiva del entrenamiento deportivo de alto nivel. Los ejercicios de agilidad ganan espacio como una pieza central del fitness funcional, con aplicaciones que van desde el rendimiento en la cancha hasta movimientos cotidianos como esquivar a una persona en la vereda o evitar una mala pisada.

De acuerdo con GQ, entrenadores especializados en preparación física recomiendan sumar este tipo de trabajo a la rutina semanal sin necesidad de reorganizar por completo el plan de entrenamiento. La propuesta apunta a incorporar sesiones breves, con ejercicios progresivos y foco en la técnica antes que en el volumen.

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La idea, según explicó Steve Stonehouse, entrenador personal, consiste en entrenar al cuerpo para responder mejor en situaciones dinámicas. GQ también recogió la mirada de Clif Marshall, director sénior de entrenamiento y formación profesional, quien planteó una progresión simple para empezar.

Qué es la agilidad y por qué importa

La agilidad se define como la capacidad del cuerpo y del sistema nervioso para moverse con rapidez y cambiar de dirección en distintos planos. Ese concepto incluye acciones deportivas, aunque también abarca desplazamientos habituales que exigen coordinación, estabilidad y reacción.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La agilidad entrena al cuerpo y al sistema nervioso para cambiar de dirección con rapidez en el deporte y en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stonehouse señaló a GQ que este tipo de trabajo resulta especialmente útil porque la vida diaria exige respuestas rápidas e imprevistas. El entrenador ubicó la agilidad dentro del corazón del fitness funcional, por encima de una visión limitada del entrenamiento asociada solo a la fuerza o al levantamiento de cargas.

Marshall, por su parte, recomendó empezar con dos sesiones por semana al final de los entrenamientos habituales. La propuesta no requiere una jornada exclusiva ni una entrada en calor separada si la persona ya trabajó antes fuerza, movilidad o resistencia. La prioridad, según detalló GQ, pasa por sumar tres o cuatro ejercicios y sostener la regularidad.

1. Escalera de agilidad

Mujer de camiseta gris y pantalones cortos negros pisa una escalera de agilidad amarilla en un campo verde con conos y vallas de entrenamiento.
La escalera de agilidad funciona como una base de la progresión y ayuda a mejorar la coordinación, la velocidad de pies y el control corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la progresión sugerida, la escalera de agilidad funciona como primer contacto con este tipo de estímulos. Marshall la ubica como una preparación previa para trabajos más exigentes, mientras Stonehouse la considera una herramienta útil para acostumbrar al cuerpo a moverse rápido en distintas direcciones.

Entre los movimientos sugeridos aparecen el Icky shuffle y el Ali shuffle, dos variantes orientadas a mejorar coordinación, velocidad de pies y control corporal. Según explicó Stonehouse a GQ, la ventaja de la escalera reside en que permite desplazamientos hacia adelante y laterales, con trabajo sobre el control excéntrico, la estabilización dinámica y la generación de fuerza.

En el Icky shuffle, el patrón básico repite una secuencia de apoyos dentro y fuera de la escalera. El objetivo consiste en avanzar sin perder la orientación frontal, con el peso sobre la punta de los pies y con una trayectoria corta, pegada al implemento. Stonehouse advirtió que uno de los errores más frecuentes aparece cuando la persona se aleja demasiado del eje de la escalera y genera un balanceo innecesario del cuerpo.

El Ali shuffle, en cambio, propone un desplazamiento lateral de un extremo al otro con un movimiento de pies alternado y veloz, parecido al de una tijera. En este ejercicio, el foco se concentra en mantener el centro de gravedad estable y evitar inclinaciones excesivas en la dirección del movimiento. GQ indicó que la rutina puede completarse con pausas breves de 30 segundos entre pasadas.

2. Correr hasta detenerse

Un hombre joven en primer plano corre por un parque con césped verde brillante y árboles sin hojas bajo un cielo despejado y soleado, sin llevar gorro.
Correr hasta detenerse entrena la desaceleración con control, una base técnica de la agilidad para frenar y girar sin perder postura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo eje del circuito parte de una idea simple: antes de girar o reaccionar, hay que saber detenerse. Para Marshall, esta fase constituye una base técnica indispensable y suele recibir menos atención de la que merece en muchos planes de entrenamiento.

El ejercicio consiste en correr en línea recta durante unos 10 metros y desacelerar de forma rápida pero controlada al llegar al punto final. La detención no debe hacerse con rigidez, sino con una postura atlética, caderas bajas, pecho erguido y pies activos sobre el suelo. Clif Marshall explicó a GQ: “Una buena agilidad empieza con una técnica de frenado sólida”.

La lógica detrás de esta propuesta alcanza tanto a deportistas como a personas que buscan moverse mejor en su vida diaria. Marshall vinculó ese gesto técnico con acciones tan distintas como eludir a un rival en un partido o correr detrás de un hijo en el jardín sin castigar la rodilla.

El especialista remarcó además que este tipo de trabajos exige calidad antes que cantidad. La recomendación de GQ apunta a evitar repeticiones extra cuando la fatiga compromete la postura, ya que una ejecución deficiente puede quitar eficacia al ejercicio y elevar el riesgo de error mecánico.

3. Ejercicio en cuadrado

Mujer corriendo en un campo de hierba con cuatro conos naranjas. Viste ropa deportiva negra y reloj en la muñeca. Árboles en el fondo.
El ejercicio en cuadrado combina aceleración, desaceleración, estabilización y giros de 90° para reforzar el cambio de dirección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de la desaceleración, la progresión suma un ejercicio con recorrido predeterminado. Marshall lo define como una forma de agilidad preprogramada, donde la persona ya conoce el trayecto, pero debe ejecutar frenadas y giros con precisión.

La estructura utiliza cuatro conos en un cuadrado de cinco metros por cinco metros. Desde un cono inicial, la persona corre hacia el siguiente, frena cerca de la marca, sostiene una postura atlética durante tres segundos y gira 90° para continuar con el recorrido. La secuencia se repite hasta completar la vuelta.

Según detalló GQ, este formato obliga al cuerpo a combinar aceleración, desaceleración y estabilización en un mismo ejercicio. Marshall sostuvo que esa combinación resulta más funcional que una simple carrera con frenado, ya que introduce el componente del cambio de dirección sin abandonar el control técnico.

La propuesta contempla cuatro vueltas, con alternancia de sentido y descansos de 40 segundos. Si no hay espacio suficiente o faltan conos, el entrenador aclaró que puede adaptarse el diseño con un triángulo o con ángulos de entre 60° y 90°, siempre con distancias cercanas a cinco metros entre detenciones.

4. Desplazamiento de reacción

Hombre atlético en movimiento rápido sobre césped con cuatro conos de entrenamiento naranjas. Al fondo, árboles y edificios de una ciudad.
El desplazamiento de reacción suma agilidad cognitiva al exigir decisiones rápidas ante estímulos externos y salidas hacia conos numerados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La etapa final introduce incertidumbre. En este caso, la persona ya no conoce de antemano hacia dónde tendrá que desplazarse, por lo que el ejercicio suma una exigencia mental a la carga física. Para Marshall, ahí aparece una dimensión clave de la agilidad cognitiva.

La rutina requiere cinco conos: cuatro en los vértices del cuadrado y uno en el centro. Cada cono exterior recibe un número, y un compañero indica en voz alta cuál debe tocar la persona desde el centro. Tras cada salida lateral, el regreso también termina en la posición central, siempre con pies activos y postura atlética.

GQ señaló que el ejercicio se completa cuando la persona va y vuelve de los cuatro conos exteriores, con un descanso de 60 segundos y un total de cuatro series. Marshall definió esta instancia como la más demandante de la progresión, porque pone a prueba la capacidad de decidir y ejecutar en pocos segundos.

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