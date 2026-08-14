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Por qué conviene dejar de usar tablas plásticas de cortar, según especialistas

Nuevas investigaciones analizaron cuántas partículas pueden desprenderse durante el uso diario, mientras organismos internacionales siguen de cerca la evidencia disponible

Manos con un cuchillo cortan zanahoria en tabla verde. En la mesa: pepinos, tomates, aguacate, pimiento rojo, brócoli y albahaca en maceta.
Las tablas de cortar de plástico quedan bajo revisión por el desprendimiento de microplásticos durante el uso doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las tablas de cortar de plástico quedaron bajo revisión tras la difusión de un estudio sobre el desprendimiento de microplásticos durante el uso doméstico.

La discusión no se limita a la cocina: organismos internacionales de salud y alimentación ya advirtieron que estas partículas aparecen en el agua, en alimentos y en el ambiente, aunque todavía persisten vacíos sobre su impacto exacto en el cuerpo humano.

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Qué observó el estudio sobre las tablas de plástico

Infografía: Cuchillo en tabla plástica con partículas. Microplásticos por corte, ingesta anual. Polietileno y polipropileno. Íconos de agua, comida, incógnita y planeta. Infobae.
El desgaste por cortes repetidos en polietileno y polipropileno libera partículas que pueden pasar a utensilios y alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo de Clean Eating, publicación de contenidos sobre alimentación y estilo de vida saludable, retomó una investigación de la North Dakota State University, en Estados Unidos, centrada en el desgaste de tablas de cortar de polietileno y polipropileno. Según ese reporte, los ensayos compararon ambos materiales con tablas de madera y calcularon cuántas partículas podían liberarse después de una secuencia de cortes repetidos.

De acuerdo con dicha publicación, los investigadores estimaron entre 1 y 14 microplásticos por corte en tablas de polietileno y entre 3 y 15 en las de polipropileno. El mismo artículo señaló que, bajo un supuesto de 128.000 cortes al año, la exposición acumulada podía ubicarse entre 7,4 y 50,7 gramos anuales. El trabajo también incluyó pruebas preliminares sobre células de ratón, sin efectos agudos detectados en esa etapa inicial.

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Mujer con delantal y jersey lava tabla de cortar de plástico blanca en fregadero de metal con esponja, agua y jabón, cerca de una ventana.
Un estudio comparó superficies plásticas con madera para estimar diferencias de liberación y retención de partículas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen los organismos internacionales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) abordó este problema en el informe “Microplastics in drinking-water”. Allí indicó que la presencia de microplásticos en agua tratada, de red y embotellada generó preocupación por sus posibles efectos sobre la salud, y precisó que aún hacen falta más datos para evaluar con mayor certeza los riesgos y definir acciones de gestión.

La OMS amplió esa revisión en otro informe. Ese documento describió a los microplásticos como un contaminante emergente presente en el ambiente y examinó la exposición por alimentos, agua y aire. La evaluación reunió evidencia publicada hasta diciembre de 2021 e identificó necesidades de investigación para reducir la incertidumbre actual.

Vista aérea de una mesa de madera con tres tablas de cortar con salmón crudo, pollo, verduras frescas y pan. Hay boles metálicos, aceite y una mano rociando un limpiador.
La Organización Mundial de la Salud reconoce preocupación, pero mantiene cautela por la evidencia aún incompleta sobre riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el tema preocupa más allá de una tabla

El punto central del debate no pasa solo por una superficie de cocina. La OMS señaló que los microplásticos ya fueron detectados en distintas etapas del ciclo del agua y que su presencia puede relacionarse con fuentes múltiples, desde aguas residuales hasta envases y sistemas de distribución. Esa observación ubica a las tablas de cortar dentro de un problema más amplio, vinculado al uso cotidiano de materiales plásticos.

En el artículo de Clean Eating, la autora consultó a la investigadora Himani Yadav, quien explicó que los cortes dejan marcas visibles sobre la superficie y que ese desgaste implica pérdida de material. El texto también recordó que el estudio comparó la respuesta de distintos plásticos bajo condiciones similares para medir la cantidad de partículas retenidas en el tablero, cuchillo y alimento.

La revisión internacional muestra una doble realidad. Por un lado, existe evidencia suficiente para confirmar la exposición cotidiana a microplásticos por varias vías. Por otro lado, los organismos técnicos todavía no establecieron un consenso definitivo sobre el daño concreto asociado a las cantidades habituales que puede ingerir una persona en su vida diaria.

Una mano sostiene un cuchillo que corta una remolacha en rodajas sobre una tabla de madera, con gotas de líquido rojo y las hojas de la remolacha visibles.
El debate no se limita a la cocina y se integra a un problema más amplio asociado al uso cotidiano de plásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se sabe y qué falta saber

La propia OMS sostuvo en sus publicaciones que persisten lagunas de información sobre el tamaño de las partículas, su comportamiento dentro del organismo y los efectos de una exposición prolongada. Esa cautela también aparece en el artículo, que presentó los resultados del experimento como una señal de alerta, no como una prueba concluyente sobre enfermedad o toxicidad humana.

Esa combinación de evidencia parcial y exposición extendida explica por qué el tema ganó espacio en la agenda científica. Los datos del estudio citado aportan una medida concreta sobre el desgaste de las tablas plásticas.

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