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¿Té de manzanilla para las plantas? Qué dice una experta sobre este truco casero

Christina Stembel, especialista en flores y jardinería, analizó esta costumbre que circula entre aficionados y explicó sus posibles efectos y los cuidados necesarios para evitar daños en el sustrato y las raíces

Ilustración de una persona con camisa clara regando dos plantas verdes en macetas blancas sobre un alféizar, con edificios al fondo.
El té de manzanilla se populariza como recurso casero para el riego de plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Regar las plantas con té de manzanilla ganó visibilidad en redes y foros de jardinería. Pero su utilidad real para prevenir hongos o mejorar la salud de las plantas parece limitada, de acuerdo con información publicada y con la evaluación de una especialista del sector.

Qué se dice sobre el té de manzanilla en el jardín

La idea parte de una propiedad conocida de la manzanilla. Según explicó un medio internacional especializado en hogar y jardinería, algunos aficionados la usan por su presunto efecto antifúngico, con la expectativa de proteger el sustrato o reducir problemas vinculados con hongos. The Spruce recogió la opinión de Christina Stembel, especialista en flores y jardinería, quien señaló que conoce esa práctica, aunque no la aplica en su propia rutina de cultivo.

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Manos con teteras vierten té sobre plantas. Iconos de interrogación, lupa, peligro y laboratorio. Gráficos de celular, balanza, hongos, prohibiciones y test de plantas. Logos Infobae.
La supuesta acción antifúngica de la manzanilla tiene un efecto limitado en aplicaciones domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stembel indicó que su primera impresión es que se trata de una recomendación sobredimensionada frente a su efecto concreto. La especialista sostuvo que, aunque la manzanilla contiene propiedades antifúngicas en teoría, no hay indicios de que una aplicación doméstica común aporte un beneficio perceptible en plantas de interior o de jardín.

La experta planteó además un límite práctico. Para que el té tuviera una acción más intensa, haría falta una cantidad mucho mayor, y eso abriría otro problema para la planta. El exceso de riego puede causar más daño que el beneficio esperado de la infusión, remarcó Stembel.

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Primer plano de una mano enguantada vertiendo agua de una regadera crema sobre el sustrato de un árbol de jade, cuyas hojas verdes están cubiertas de gotas de agua.
La infusión para uso en jardinería se prepara solo con manzanilla y sin ningún agregado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos de probar remedios caseros sin control

La advertencia principal no apunta solo a la manzanilla, sino al uso de cualquier mezcla casera sin prueba previa. Stembel recomendó que, si alguien decide ensayar con té en el jardín, use solo una preparación simple, sin azúcar ni otros agregados, y que la deje enfriar por completo antes de aplicarla.

También aconsejó hacer una prueba puntual sobre una sola planta antes de extender el uso al resto. La razón es concreta: una dosis mal tolerada puede afectar hojas, raíces o brotes, sobre todo en ejemplares delicados. La especialista desaconseja verter té sobre plántulas o sobre plantas que ya muestran signos de debilidad.

Taza de té de manzanilla con flores secas a un lado. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mezcla debe aplicarse fría para reducir el riesgo de estrés en hojas y raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto señalado por Stembel es la composición de la bebida. Miel, azúcar, leche o limón pueden alterar el sustrato, favorecer la aparición de moho o atraer plagas. Por eso, el eventual uso de té en jardinería se limita, según esa recomendación, a una infusión de manzanilla sola y en cantidades moderadas.

A eso se suma el factor humedad. La especialista advirtió que demasiada agua en el sustrato puede generar daños comparables o superiores a los del problema que se intenta resolver. En plantas sensibles, ese exceso puede derivar en deterioro de raíces o en condiciones propicias para nuevos hongos.

Un hombre de mediana edad con camisa de mezclilla riega plantas en maceta de lavanda y toronjil, que están en el alféizar de una ventana.
Las plántulas y las plantas debilitadas son más vulnerables a daños por riego inapropiado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas tienen más respaldo

Frente a estos remedios difundidos como soluciones rápidas, la fuente consultada propuso volver a prácticas más habituales de cuidado. El compost bien descompuesto, fertilizantes orgánicos, restos de cocina compostados y buena circulación de aire aparecen como herramientas más confiables para sostener la salud del jardín.

Entre esos recursos, Stembel destacó el compost terminado por su aporte a la estructura y calidad del suelo. La recomendación incluye mezclarlo en los canteros antes de plantar y también usarlo en superficie en plantas ya establecidas. En paralelo, mencionó residuos orgánicos de cocina ya compostados, como restos vegetales, café molido y cáscaras de huevo.

La circulación de aire también ocupa un lugar importante, en especial en espacios cerrados. Un ambiente con ventilación suficiente puede ayudar a reducir condiciones que favorecen la aparición de hongos, una cuestión relevante en invernaderos y en sectores con alta humedad.

Varias plantas de interior en macetas, un estante de madera con libros y una taza, una cortina y una pared clara.
La ventilación y la circulación de aire ayudan a reducir condiciones que favorecen la aparición de hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una práctica llamativa, pero con beneficios acotados

La revisión del tema muestra que el interés por el té de manzanilla como insumo de jardinería responde más a su popularidad como truco casero que a un respaldo claro dentro de los cuidados básicos.

La información reunida por el medio especializado no presenta ese método como una solución comprobada, sino como una práctica de efecto incierto y con riesgos si se aplica sin control.

En ese marco, el consejo central de la especialista fue mantener criterios simples de manejo y no reemplazar con infusiones los cuidados convencionales del jardín. La salud de las plantas depende más del riego adecuado, del suelo y de la nutrición orgánica que de aditivos caseros de resultado impreciso.

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