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Receta de tarta de coco y yogur, rápida y fácil

Esta versión reemplaza el queso crema por un ingrediente más fresco que equilibra el dulzor, con una base crocante y un interior suave que funciona muy bien después del almuerzo o en la merienda

El resultado es una tarta que se siente menos pesada que las versiones tradicionales, ideal para terminar un almuerzo familiar o para la merienda de cualquier día de la semana
El resultado es una tarta que se siente menos pesada que las versiones tradicionales, ideal para terminar un almuerzo familiar o para la merienda de cualquier día de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tarta de coco y yogur es una de esas recetas que no necesita ocasión especial para aparecer en la mesa. Alcanza con tener ganas, un par de ingredientes de heladera y menos de una hora libre. Y aun así, el resultado sorprende: una base crocante, un relleno cremoso y ese sabor dulce y levemente tropical del coco que pocas cosas pueden igualar.

El coco tiene una presencia discreta pero constante en la repostería argentina. Aparece en las clásicas cocadas de las panaderías de barrio, en los alfajores bañados, en los budines de las abuelas del litoral. Lo que cambia en esta versión es el papel del yogur natural, que reemplaza a la crema o al queso crema en el relleno y aporta una textura más liviana, con un toque ácido que equilibra el dulzor del coco. El resultado es una tarta que se siente menos pesada que las versiones tradicionales, ideal para terminar un almuerzo familiar o para la merienda de cualquier día de la semana.

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Receta de tarta de coco y yogur

Se trata de una tarta con base de galletas dulces trituradas y manteca, rellena con una mezcla de yogur natural, coco rallado, huevos, azúcar y crema de leche que cuaja en el horno formando una textura firme por fuera y suave por dentro. Sin técnicas complejas ni equipos especiales: solo un bol, un batidor y una tartera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

Para la base:

  • 200 gr de galletas dulces tipo vainilla, molidas
  • 80 gr de manteca derretida
  • 1 cucharada de azúcar

Para el relleno:

  • 400 gr de yogur natural firme (o yogur griego)
  • 3 huevos
  • 120 gr de azúcar
  • 150 gr de coco rallado
  • 100 cc de crema de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 pizca de sal

Para decorar:

  • 30 gr de coco rallado tostado (opcional)
Tarta de coco y yogur con base crocante de galletas y relleno cremoso al horno. Una receta rápida y fácil, ideal para el postre o la merienda de cualquier día
Tarta de coco y yogur con base crocante de galletas y relleno cremoso al horno. Una receta rápida y fácil, ideal para el postre o la merienda de cualquier día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de coco y yogur, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecár una tartera de 24 cm de diámetro, preferentemente desmontable.
  2. Mezclar las galletas molidas con la manteca derretida y el azúcar hasta obtener una masa húmeda y arenosa.
  3. Presionar esa mezcla sobre la base y los bordes de la tartera formando una capa pareja. Llevar a la heladera 10 minutos para que tome firmeza.
  4. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee un poco.
  5. Agregar el yogur, la crema de leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar bien hasta integrar.
  6. Incorporar el coco rallado y la pizca de sal. Revolver hasta que todo quede homogéneo.
  7. Verter el relleno sobre la base fría de galletas.
  8. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que el centro esté firme al mover la tartera levemente. Si los bordes se doran demasiado rápido, cubrir con papel aluminio los últimos 10 minutos.
  9. Retirar del horno y dejar enfriar completamente a temperatura ambiente antes de desmoldar. No desmoldar caliente: el relleno necesita asentarse para mantener su forma.
  10. Llevar a la heladera al menos 1 hora antes de servir. Decorar con coco rallado tostado espolvoreado por encima.

Consejo técnico: Para tostar el coco rallado, colocarlo en una sartén seca a fuego medio y revolver constantemente durante 2 a 3 minutos hasta que tome color dorado. Retirar del fuego de inmediato para evitar que se queme.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal
  • Grasas totales: 18 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 7 gr
  • Fibra: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Tapada con film o en un recipiente hermético, la tarta se conserva en la heladera hasta 4 días sin perder su textura cremosa. No se recomienda freezarla, ya que el relleno con yogur puede separarse al descongelarse y perder consistencia.

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