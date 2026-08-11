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Cuáles son los 5 muebles para sala de estar que conviene pensar dos veces antes de comprar, según expertos

Hay factores que suelen pasar inadvertidos y que con el paso del tiempo influyen en la comodidad y la duración de cada elección

Una ilustración de acuarela muestra un sofá rosa con cojines, una mesa auxiliar con revista y vaso, un jarrón con flores y cuadros en la pared.
Cinco compras habituales para el living revelan límites prácticos con el uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Antes de elegir muebles para el living, muchas decisiones suelen apoyarse en la estética, tamaño o primera impresión. Pero el uso cotidiano, mantenimiento y comodidad real del ambiente terminan por definir si una compra funciona con el paso del tiempo.

Según expertos consultados por The Spruce, hay cinco piezas de mobiliario para sala de estar que varios diseñadores dicen lamentar haber comprado. El eje común no debería pasar por la tendencia del momento.

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El planteo apunta a decisiones que suelen parecer acertadas en la tienda o en una foto, pero que con el tiempo exponen límites prácticos. Los señalamientos surgen a partir de la experiencia de diseñadores que revisaron compras que no rindieron como esperaban una vez incorporadas al living.

1. Sillón blanco

Salón con sofá, sillón, puf, mesa de centro con flores, estantería con libros, chimenea, planta, lámpara de pie y ventanales.
El mantenimiento define si un tapizado claro se sostiene en una rutina realista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sillón blanco figura entre las piezas que más arrepentimiento generan por una razón concreta: el mantenimiento. En un ambiente de uso frecuente, cualquier marca, mancha o roce puede quedar a la vista con rapidez. Ese tipo de elección puede funcionar en términos visuales, aunque exige un nivel de cuidado que no siempre se sostiene en la rutina cotidiana.

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La observación coincide con un criterio más amplio sobre el hogar: la facilidad de limpieza influye en la permanencia de un mueble. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la calidad del ambiente interior depende también de prácticas de ventilación e higiene doméstica, y ese contexto vuelve más relevantes las superficies que admiten mantenimiento regular sin mayores dificultades.

2. Una alfombra demasiado pequeña

Un salón moderno con un sofá mullido de color beige, un otomán a juego, una alfombra texturizada y una lámpara de pie dorada. Un gran ventanal muestra árboles y un jardín.
La escala de una alfombra cambia la proporción del ambiente y la circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alfombra demasiado pequeña también aparece en la lista porque altera la proporción del ambiente y puede dar una sensación visual desarticulada. Cuando la escala no acompaña el tamaño del living o la disposición de los asientos, la pieza pierde capacidad de integrar el conjunto y deja áreas clave fuera de la composición.

Ese problema no es solo estético. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus principios sobre ergonomía y diseño del entorno físico, sostiene que los espacios deben adaptarse a las actividades y favorecer un uso claro y seguro. En un living, una alfombra mal dimensionada puede afectar la circulación, interrumpir recorridos y dificultar la relación entre sofá, sillones y mesa de apoyo.

3. Almohadas decorativas de baja calidad

Sofá seccional de terciopelo verde con cojines, una lámpara roja con pantalla de tela rayada, una mesa auxiliar, una planta y libros. Una pared gris con muchos cuadros.
La calidad del relleno y la tela determina cuánto duran las almohadas decorativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almohadas decorativas de baja calidad completan otro de los puntos mencionados por The Spruce. El problema central pasa por la pérdida rápida de forma, rellenos poco firmes y telas que muestran desgaste en poco tiempo. En piezas de uso diario, esos detalles reducen la vida útil del conjunto y pueden afectar la percepción general del espacio.

En este caso, la objeción se vincula con la durabilidad de materiales blandos y textiles. Distintas guías internacionales sobre diseño circular de muebles recomiendan priorizar productos reparables o de mayor permanencia para evitar reemplazos frecuentes. Cuando un accesorio se deteriora en poco tiempo, el costo de recambio aumenta y el resultado final suele alejarse de la idea inicial de confort.

4. Un sofá áspero

Un salón con un sofá curvo marrón-anaranjado, una pequeña mesa auxiliar hexagonal de madera, una estantería oscura con libros y una lámpara de mesa tipo hongo.
La textura del sofá pesa más que la estética cuando el contacto es diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sofá áspero forma parte de las compras que varios diseñadores dijeron lamentar porque el contacto diario con el tapizado termina por pesar más que el aspecto visual. Una textura puede parecer interesante al momento de elegirla, aunque la experiencia prolongada cambia la evaluación cuando el mueble se usa todos los días.

La comodidad, en este caso, se vuelve un criterio central. La OIT señala que el diseño del entorno debe responder al bienestar de las personas y a las exigencias del uso real. En la sala de estar, ese principio lleva a revisar no solo medidas y estructura, sino también la sensación del tapizado sobre la piel, ropa y tiempo de permanencia en el asiento.

5. Silla de lectura incómoda

Un rincón interior con una chaise lounge verde, estanterías de madera repletas de libros y plantas, un globo terráqueo y una ventana a la izquierda.
Una silla de lectura debe sostener postura y descanso, además de verse bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La silla de lectura incómoda cierra la lista con un problema frecuente: una pieza puede verse adecuada como objeto decorativo y fallar cuando debe sostener una postura durante un período prolongado. Si el respaldo, la profundidad o la altura no acompañan el cuerpo, el mueble pierde su función principal.

Ese punto encuentra respaldo en los criterios de ergonomía. La OIT indica que el entorno físico debe adecuarse a las tareas y capacidades de las personas, un principio que también sirve para el hogar cuando se trata de asientos destinados a lectura o descanso. En ese tipo de compra, la apariencia no alcanza para anticipar la experiencia de uso.

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