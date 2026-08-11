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Receta de huevos revueltos con cúrcuma y jamón, rápida y fácil

Se prepara con pocos ingredientes, queda cremoso y rinde dos porciones abundantes para resolver un desayuno, un almuerzo liviano o una cena rápida

Imagen de un sándwich con huevo revuelto, jamón y pimientos en pan tostado, mostrando una opción sabrosa y nutritiva. Otras opciones: desayuno equilibrado, comida rápida, mezcla de ingredientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Huevos revueltos con cúrcuma y jamón: un desayuno rápido, lleno de color y sabor, ideal para arrancar el día con energía (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay mañanas en las que el aroma de los huevos revueltos recién hechos es sinónimo de hogar y de un comienzo lleno de energía. Sumar cúrcuma y jamón transforma ese desayuno clásico en una explosión de color y sabor, que invita a salir de la rutina y permite un mimo rápido, sabroso y saludable.

En Argentina, los huevos revueltos se disfrutan tanto en desayunos como en almuerzos ligeros o cenas improvisadas. La cúrcuma, cada vez más presente en las cocinas locales por su toque especiado y su color dorado, encuentra en el jamón cocido un compañero ideal para una comida fácil, rendidora y con ese plus de alegría visual.

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Receta de huevos revueltos con cúrcuma y jamón

Los huevos revueltos con cúrcuma y jamón son una preparación rápida: simplemente se baten huevos con un toque de cúrcuma, se cocinan suavemente en sartén y se suman daditos de jamón cocido. El resultado es un revuelto cremoso, de color vibrante y sabor delicado, ideal para cualquier momento del día.

Tiempo de preparación

Imagen de un sándwich con huevo revuelto, jamón y pimientos en pan tostado, mostrando una opción sabrosa y nutritiva. Otras opciones: desayuno equilibrado, comida rápida, mezcla de ingredientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta versión criolla suma el toque especiado de la cúrcuma y la practicidad del jamón cocido, en una receta lista en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 80 gr de jamón cocido (en cubos o tiritas)
  • 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 1 cucharada de leche (opcional, para más cremosidad)
  • 1 cucharada de manteca

Cómo hacer huevos revueltos con cúrcuma y jamón, paso a paso

  1. Agregar los huevos en un bol, sumar la cúrcuma, la leche, la sal y la pimienta. Batir sólo hasta integrar.
  2. Calentar la manteca en una sartén antiadherente a fuego medio. Cuidar que no se queme la manteca.
  3. Verter la mezcla de huevos y, con cuchara de madera, revolver suavemente desde los bordes hacia el centro.
  4. Cuando empiecen a coagular, pero aún estén algo cremosos, agregar el jamón cocido.
  5. Continuar cocinando 1 minuto más, siempre revolviendo. Retirar los huevos del fuego antes de que estén completamente secos; el calor residual termina la cocción.
  6. Servir de inmediato. No sobrecocinar para lograr un revuelto húmedo y tierno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 2 gr
  • Proteínas: 18 gr
Imagen de un sándwich con huevo revuelto, jamón y pimientos en pan tostado, mostrando una opción sabrosa y nutritiva. Otras opciones: desayuno equilibrado, comida rápida, mezcla de ingredientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparación sencilla, ingredientes accesibles y una textura cremosa que transforma cualquier comida en un momento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que los huevos pierden textura y sabor.

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