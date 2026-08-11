Receta de huevos revueltos con cúrcuma y jamón, rápida y fácil

Hay mañanas en las que el aroma de los huevos revueltos recién hechos es sinónimo de hogar y de un comienzo lleno de energía. Sumar cúrcuma y jamón transforma ese desayuno clásico en una explosión de color y sabor, que invita a salir de la rutina y permite un mimo rápido, sabroso y saludable.
En Argentina, los huevos revueltos se disfrutan tanto en desayunos como en almuerzos ligeros o cenas improvisadas. La cúrcuma, cada vez más presente en las cocinas locales por su toque especiado y su color dorado, encuentra en el jamón cocido un compañero ideal para una comida fácil, rendidora y con ese plus de alegría visual.
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Receta de huevos revueltos con cúrcuma y jamón
Los huevos revueltos con cúrcuma y jamón son una preparación rápida: simplemente se baten huevos con un toque de cúrcuma, se cocinan suavemente en sartén y se suman daditos de jamón cocido. El resultado es un revuelto cremoso, de color vibrante y sabor delicado, ideal para cualquier momento del día.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 4 huevos
- 80 gr de jamón cocido (en cubos o tiritas)
- 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 1 cucharada de leche (opcional, para más cremosidad)
- 1 cucharada de manteca
Cómo hacer huevos revueltos con cúrcuma y jamón, paso a paso
- Agregar los huevos en un bol, sumar la cúrcuma, la leche, la sal y la pimienta. Batir sólo hasta integrar.
- Calentar la manteca en una sartén antiadherente a fuego medio. Cuidar que no se queme la manteca.
- Verter la mezcla de huevos y, con cuchara de madera, revolver suavemente desde los bordes hacia el centro.
- Cuando empiecen a coagular, pero aún estén algo cremosos, agregar el jamón cocido.
- Continuar cocinando 1 minuto más, siempre revolviendo. Retirar los huevos del fuego antes de que estén completamente secos; el calor residual termina la cocción.
- Servir de inmediato. No sobrecocinar para lograr un revuelto húmedo y tierno.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 2 gr
- Proteínas: 18 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que los huevos pierden textura y sabor.
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