Receta de huevos revueltos con cúrcuma y jamón, rápida y fácil

Huevos revueltos con cúrcuma y jamón: un desayuno rápido, lleno de color y sabor, ideal para arrancar el día con energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay mañanas en las que el aroma de los huevos revueltos recién hechos es sinónimo de hogar y de un comienzo lleno de energía. Sumar cúrcuma y jamón transforma ese desayuno clásico en una explosión de color y sabor, que invita a salir de la rutina y permite un mimo rápido, sabroso y saludable.

En Argentina, los huevos revueltos se disfrutan tanto en desayunos como en almuerzos ligeros o cenas improvisadas. La cúrcuma, cada vez más presente en las cocinas locales por su toque especiado y su color dorado, encuentra en el jamón cocido un compañero ideal para una comida fácil, rendidora y con ese plus de alegría visual.

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Receta de huevos revueltos con cúrcuma y jamón

Los huevos revueltos con cúrcuma y jamón son una preparación rápida: simplemente se baten huevos con un toque de cúrcuma, se cocinan suavemente en sartén y se suman daditos de jamón cocido. El resultado es un revuelto cremoso, de color vibrante y sabor delicado, ideal para cualquier momento del día.

Tiempo de preparación

Esta versión criolla suma el toque especiado de la cúrcuma y la practicidad del jamón cocido, en una receta lista en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

4 huevos

80 gr de jamón cocido (en cubos o tiritas)

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra molida

1 cucharada de leche (opcional, para más cremosidad)

1 cucharada de manteca

Cómo hacer huevos revueltos con cúrcuma y jamón, paso a paso

Agregar los huevos en un bol, sumar la cúrcuma, la leche, la sal y la pimienta. Batir sólo hasta integrar. Calentar la manteca en una sartén antiadherente a fuego medio. Cuidar que no se queme la manteca. Verter la mezcla de huevos y, con cuchara de madera, revolver suavemente desde los bordes hacia el centro. Cuando empiecen a coagular, pero aún estén algo cremosos, agregar el jamón cocido. Continuar cocinando 1 minuto más, siempre revolviendo. Retirar los huevos del fuego antes de que estén completamente secos; el calor residual termina la cocción. Servir de inmediato. No sobrecocinar para lograr un revuelto húmedo y tierno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 2 gr

Proteínas: 18 gr

Preparación sencilla, ingredientes accesibles y una textura cremosa que transforma cualquier comida en un momento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 día en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que los huevos pierden textura y sabor.