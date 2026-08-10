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Receta de budín integral de naranja, rápida y fácil

Con jugo y ralladura de dos cítricos, huevos, azúcar y aceite neutro, la mezcla suma harina y leudante para una miga húmeda, lista en una hora e ideal como acompañamiento de desayunos y meriendas

Un budín de naranja con glaseado y rodajas de naranja cortada sobre un plato, con una porción separada. Alrededor hay naranjas y una taza de té.
El budín integral de naranja aporta un aroma fresco y cítrico que se destaca en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma fresco y cítrico invade la cocina y nos transporta a una tarde de invierno, cuando un simple budín casero puede transformar el mate o el té en una pausa reconfortante. Nada más tentador que cortar una rodaja y sentir la humedad y el perfume de la naranja, con ese toque rústico y nutritivo que aporta la harina integral.

En muchas casas argentinas, el budín integral de naranja se volvió un clásico para quienes buscan algo rico, fácil y un poco más saludable. Ideal para las meriendas, desayunos en familia o hasta para llevar a la escuela o la oficina. Su preparación sencilla y rápida lo convierte en una receta aliada para el día a día.

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Receta de budín integral de naranja

El budín integral de naranja es una variante más saludable de la versión tradicional: lleva harina integral, jugo y ralladura de naranja, aceite y azúcar, logrando una miga húmeda y sabrosa. Es perfecto para quienes buscan sumar fibra y sabores naturales sin complicarse en la cocina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 2 naranjas (jugo y ralladura)
  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 2 tazas de harina integral fina
  • 1 taza de harina leudante
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Naranjas en cesta, jarra con jugo de naranja, tazón con ralladura, paquete y tazón de harina integral fina, seis huevos en cartón, rallador y batidor sobre una mesa.
La lista de ingredientes presenta cantidades precisas para naranjas, huevos y harina integral fina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín integral de naranja, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170°C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
  2. Lavar bien las naranjas y rallar la piel (solo la parte naranja). Exprimir el jugo.
  3. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
  4. Agregar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, y la esencia de vainilla.
  5. Incorporar las harinas, el polvo para hornear y la sal. Mezclar con espátula hasta integrar, sin batir de más.
  6. Volcar la preparación en el molde.
  7. Hornear unos 50 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga seco. Si la superficie dora muy rápido, cubrir con aluminio.
  8. Dejar enfriar 10 minutos en el molde antes de desmoldar.

Consejos técnicos:

  • Usar ingredientes a temperatura ambiente mejora la textura.
  • No sobrebatir la mezcla para que el budín quede tierno.
  • Verificar el punto de cocción con un palillo en el centro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260
  • Grasas: 11 g
  • Carbohidratos: 37 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 5 días en recipiente hermético. Se puede freezar por hasta 2 meses, bien envuelto en film y bolsa.

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