Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Las tostadas belgas anuncian su presencia en casa con aroma a vainilla y manteca caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma a vainilla y manteca caliente suele ser el primer aviso: hay tostadas belgas en casa. Inspiradas en los waffles europeos, ganaron popularidad en la Argentina como una opción rápida y deliciosa. Son perfectas para cualquier momento, pero suelen aparecer en la mesa cuando se busca algo especial y reconfortante, sobre todo en días frescos.

Receta de tostadas belgas

Las tostadas belgas son una masa semilíquida hecha a base de harina, huevos, azúcar y leche, cocida en wafflera o sartén hasta formar porciones doradas y esponjosas. Su textura recuerda a un cruce entre pancake y pan de leche, y pueden servirse dulces o saladas.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

2 huevos

250 cc de leche

200 gr de harina leudante

40 gr de azúcar

40 gr de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

La lista de ingredientes de la receta detalla 2 huevos, 250 cc de leche y 200 gr de harina leudante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tostadas belgas, paso a paso

Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla espumosa. Añadir la manteca derretida (no caliente) y mezclar. Incorporar la leche y luego la harina leudante junto con la pizca de sal, mezclando hasta que no queden grumos. Calentar una wafflera o una sartén antiadherente y pincelar con un poco de manteca. Verter una porción de la mezcla y cocinar hasta que la superficie burbujee y los bordes se vean dorados. Dar vuelta (si es sartén) o cerrar la wafflera y cocinar hasta que estén bien cocidas y doradas. Servir calientes, acompañadas de miel, dulce de leche, mermelada o frutas frescas. Consejo: No sobrebatir la mezcla para lograr una textura aireada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 230 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 30 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días (bien tapadas). Se pueden freezar por 1 mes. Para consumir, recalentar en horno o tostadora.