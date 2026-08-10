Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

El aroma a vainilla y manteca caliente suele ser el primer aviso: hay tostadas belgas en casa. Inspiradas en los waffles europeos, ganaron popularidad en la Argentina como una opción rápida y deliciosa. Son perfectas para cualquier momento, pero suelen aparecer en la mesa cuando se busca algo especial y reconfortante, sobre todo en días frescos.
Receta de tostadas belgas
Las tostadas belgas son una masa semilíquida hecha a base de harina, huevos, azúcar y leche, cocida en wafflera o sartén hasta formar porciones doradas y esponjosas. Su textura recuerda a un cruce entre pancake y pan de leche, y pueden servirse dulces o saladas.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 250 cc de leche
- 200 gr de harina leudante
- 40 gr de azúcar
- 40 gr de manteca derretida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Cómo hacer tostadas belgas, paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla espumosa.
- Añadir la manteca derretida (no caliente) y mezclar.
- Incorporar la leche y luego la harina leudante junto con la pizca de sal, mezclando hasta que no queden grumos.
- Calentar una wafflera o una sartén antiadherente y pincelar con un poco de manteca.
- Verter una porción de la mezcla y cocinar hasta que la superficie burbujee y los bordes se vean dorados.
- Dar vuelta (si es sartén) o cerrar la wafflera y cocinar hasta que estén bien cocidas y doradas.
- Servir calientes, acompañadas de miel, dulce de leche, mermelada o frutas frescas.
- Consejo: No sobrebatir la mezcla para lograr una textura aireada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 30 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días (bien tapadas). Se pueden freezar por 1 mes. Para consumir, recalentar en horno o tostadora.
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