Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Con huevos, leche, harina leudante, azúcar y manteca derretida, la mezcla se cocina en wafflera o sartén hasta quedar esponjosa, y se sirve con miel, dulce de leche, mermelada o frutas

Un plato blanco con borde azul contiene tres tostadas de pan lactal apiladas, cubiertas con jarabe, azúcar glas, una fresa, una mora y arándanos. Mantequilla en fondo.
Las tostadas belgas anuncian su presencia en casa con aroma a vainilla y manteca caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El aroma a vainilla y manteca caliente suele ser el primer aviso: hay tostadas belgas en casa. Inspiradas en los waffles europeos, ganaron popularidad en la Argentina como una opción rápida y deliciosa. Son perfectas para cualquier momento, pero suelen aparecer en la mesa cuando se busca algo especial y reconfortante, sobre todo en días frescos.

Receta de tostadas belgas

Las tostadas belgas son una masa semilíquida hecha a base de harina, huevos, azúcar y leche, cocida en wafflera o sartén hasta formar porciones doradas y esponjosas. Su textura recuerda a un cruce entre pancake y pan de leche, y pueden servirse dulces o saladas.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 250 cc de leche
  • 200 gr de harina leudante
  • 40 gr de azúcar
  • 40 gr de manteca derretida
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
Caja de madera con huevos, dos huevos sueltos, cáscara de huevo, tazón con huevos rotos, botella de leche, bolsa de harina leudante con cuchara metálica, mesa de madera.
La lista de ingredientes de la receta detalla 2 huevos, 250 cc de leche y 200 gr de harina leudante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tostadas belgas, paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla espumosa.
  2. Añadir la manteca derretida (no caliente) y mezclar.
  3. Incorporar la leche y luego la harina leudante junto con la pizca de sal, mezclando hasta que no queden grumos.
  4. Calentar una wafflera o una sartén antiadherente y pincelar con un poco de manteca.
  5. Verter una porción de la mezcla y cocinar hasta que la superficie burbujee y los bordes se vean dorados.
  6. Dar vuelta (si es sartén) o cerrar la wafflera y cocinar hasta que estén bien cocidas y doradas.
  7. Servir calientes, acompañadas de miel, dulce de leche, mermelada o frutas frescas.
  8. Consejo: No sobrebatir la mezcla para lograr una textura aireada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días (bien tapadas). Se pueden freezar por 1 mes. Para consumir, recalentar en horno o tostadora.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPanaderíaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Súper El Niño en Argentina: qué zonas tendrán más impacto y qué fenómenos pueden esperarse

El episodio climático, que ya provoca nevadas excepcionales y olas de frío en la Patagonia, amenaza con episodios de precipitaciones extremas y tormentas severas en algunas provincias, que podrían incluir crecidas de ríos históricas

Súper El Niño en Argentina: qué zonas tendrán más impacto y qué fenómenos pueden esperarse

Receta de budín integral de naranja, rápida y fácil

Con jugo y ralladura de dos cítricos, huevos, azúcar y aceite neutro, la mezcla suma harina y leudante para una miga húmeda, lista en una hora e ideal como acompañamiento de desayunos y meriendas

Receta de budín integral de naranja, rápida y fácil

Qué cualidad ayuda a fortalecer una pareja y puede ser más relevante que la honestidad

Un psicólogo citado por Forbes analizó una característica poco visible de los vínculos afectivos y explicó cómo puede influir en la comunicación, el acompañamiento y la confianza entre dos personas

Qué cualidad ayuda a fortalecer una pareja y puede ser más relevante que la honestidad

Vinagre de manzana en el pelo: qué beneficios puede aportar y qué cuidados exige

Entre recomendaciones virales y asesoramiento profesional, este ingrediente despertó interés por sus posibles efectos cosméticos. El uso inadecuado, de todos modos, puede causar irritación o resequedad

Vinagre de manzana en el pelo: qué beneficios puede aportar y qué cuidados exige

8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina

Un gesto cotidiano dentro de la casa puede afectar terminaciones sensibles, dejar residuos visibles y acortar la vida útil de varios elementos de uso diario

8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina

DEPORTES

Los desgarradores gritos de la figura de Racing que sufrió una dura lesión en la derrota con Argentinos

Los desgarradores gritos de la figura de Racing que sufrió una dura lesión en la derrota con Argentinos

Lionel Messi y su familia permanecen en Rosario tras la íntima despedida a su padre Jorge

La revelación sobre el pase de Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona que da que hablar en Europa: “Se lo prometieron”

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

La dura carta de UEFA, AFC y Concacaf contra Infantino en medio de la crisis política en FIFA: “La confianza se rompe por medio del engaño”

TELESHOW

“¿Es Darín o no?”: el video que muestra la reacción del actor ante el reconocimiento de dos fanáticas

“¿Es Darín o no?”: el video que muestra la reacción del actor ante el reconocimiento de dos fanáticas

Nicki Nicole reflexionó sobre su año alejada de la música: “Escuché mi intuición y luché contra mis miedos”

Cande Molfese anunció su primer embarazo con palabras repletas de felicidad: “Ahora somos 5″

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

Las postales íntimas de María Belén Ludueña y su familia en Brasil: “Este bebé que nos regaló la virgencita”

INFOBAE AMÉRICA

Familias piden mantener la búsqueda tras casi un mes de la desaparición de pescadores en el Caribe nicaragüense

Familias piden mantener la búsqueda tras casi un mes de la desaparición de pescadores en el Caribe nicaragüense

Polvo del Sahara dispara la contaminación y baja la calidad del aire en San Salvador

Alcalde de La Paz denuncia déficit, deuda millonaria y 12 presuntas redes de corrupción en la gestión anterior

Panameños salen a las calles al sentir los efectos del sismo de 7.4 registrado en Colombia

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico