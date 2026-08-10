Micropausas laborales: cómo potenciar esta estrategia para revitalizar la jornada

La investigación publicada en el Journal of Business and Psychology identificó cinco perfiles de gestión de la energía durante la jornada laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dar una caminata corta o conversar con un colega durante la jornada laboral puede parecer una distracción, pero un estudio de la Universidad de Queensland publicado en el Journal of Business and Psychology encontró que esas micropausas, cuando se combinan en la misma hora con acciones de organización del trabajo, se asocian con niveles más altos de vitalidad, motivación y sensación de control sobre las tareas.

La investigación, dirigida por Stacey L. Parker, profesora asociada de la School of Psychology de la universidad australiana, analizó distintas formas en que los trabajadores gestionan su energía a lo largo del día y las relacionó con indicadores de bienestar, regulación del estrés y estados motivacionales. El equipo identificó cinco perfiles o patrones de comportamiento: estrategia activa, movimiento, socialización, organización significativa y estrategia pasiva.

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El perfil denominado estrategia activa —que combinó micropausas con acciones como actualizar listas de tareas, revisar calendarios, fijar metas o reflexionar sobre el sentido del trabajo dentro de una misma hora— fue el que se asoció con los resultados más favorables en términos de vitalidad, motivación intrínseca y dominio del trabajo. Los perfiles de socialización y movimiento también superaron a los de organización significativa y estrategia pasiva en vitalidad, aunque no se detectaron diferencias significativas respecto a la fatiga.

La estrategia activa, que combina micropausas con listas de tareas, calendario, metas y sentido del trabajo en una misma hora, mostró los resultados más favorables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué midió el estudio y qué encontró en cada perfil

El perfil de movimiento —que agrupó micropausas físicas breves como caminar o estirarse— registró el mejor desempeño en variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador fisiológico de la regulación del estrés. Ese resultado superó al de los perfiles de organización significativa, estrategia pasiva y estrategia activa en ese parámetro concreto.

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La estrategia pasiva, por su parte, describió horas de trabajo centradas principalmente en las tareas laborales, con escaso uso de recursos para gestionar la energía, y fue la que presentó los resultados menos favorables en los indicadores de bienestar.

La estrategia activa apareció en apenas el 6% de las más de 600 horas de trabajo analizadas. El artículo precisó que la muestra incluyó 602 observaciones y que los participantes aportaron una media de 6,62 mediciones válidas a lo largo de su jornada.

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La estrategia pasiva, centrada en las tareas laborales y con poco uso de recursos para gestionar la energía, presentó los resultados menos favorables en bienestar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes participaron y cómo se recogieron los datos

El estudio contó con 91 empleados de oficina que usaron monitores de frecuencia cardíaca y respondieron encuestas breves cada hora, con recordatorios electrónicos al final de cada período. De los 105 participantes que iniciaron el proceso, ocho tuvieron problemas técnicos con el monitor y uno quedó fuera por su horario irregular.

La muestra final tuvo una edad media de 35,61 años y una participación femenina del 76%. Casi el 74% de los participantes transitó por más de un perfil a lo largo del día, lo que refleja cambios frecuentes en la manera de gestionar la energía según la hora o las circunstancias.

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Parker señaló en un comunicado de la Universidad de Queensland que estos comportamientos tienden a agruparse en cinco patrones comunes y que las pausas cortas combinadas con actividades de organización pueden contribuir a manejar los niveles de energía durante la jornada.

La Universidad de Queensland afirmó que las empresas pueden aprovechar las micropausas laborales con apoyo e información para mejorar la gestión de la energía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una oportunidad para las empresas

Alrededor del 25% de los empleados pudo clasificarse como estratega eficaz, es decir, personas que recurrían con regularidad a enfoques beneficiosos de gestión de la energía. Parker afirmó que ese dato evidencia una oportunidad para que las organizaciones ofrezcan información, herramientas y apoyo concreto a sus trabajadores.

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Los autores del estudio reconocieron sus limitaciones: la muestra fue pequeña, de conveniencia y observada en una única jornada laboral. Futuras investigaciones deberán comprobar si los perfiles identificados se replican en otras muestras, contextos y a lo largo de varios días de trabajo.

Parker subrayó que los resultados muestran que los trabajadores no tienen que elegir entre descansar y avanzar en sus tareas. Actividades de recuperación y estrategias de enfoque en el trabajo pueden coexistir dentro de una misma hora, con beneficios tanto para el bienestar como para el rendimiento percibido. El estudio fue publicado el 25 de julio de 2026 en el Journal of Business and Psychology y contó con la colaboración de investigadores de la Universidad de Sídney y la Universidad de Leipzig.

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