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Receta de crema de cacao y avellanas, rápida y fácil

La clave aparece cuando los frutos secos se trituran con paciencia durante varios minutos, hasta soltar sus aceites naturales y formar una mezcla cremosa, densa y fácil de untar

Tarro de cristal con crema de cacao y avellanas, una cuchara metálica. Avellanas enteras y granos de cacao sobre mesa de madera rústica.
La receta de crema de cacao y avellanas permite controlar los ingredientes, reducir el azúcar y elegir la calidad del cacao - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Untarla en tostadas, mezclarla con una banana o comerla directamente a cucharadas: la crema de cacao y avellanas tiene ese poder adictivo que pocos alimentos logran. No importa la edad ni la hora del día: aparece en el desayuno, en la merienda y, muchas veces, a escondidas frente a la heladera abierta a las once de la noche.

Lo que la hace especial no es solo el sabor. Es la combinación de texturas: la suavidad de la crema, el amargor del cacao y el fondo tostado de las avellanas forman un conjunto que resulta difícil de resistir. Y cuando esa crema es casera, el placer es doble.

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Esta preparación nació en Italia como una alternativa económica al chocolate puro durante la posguerra. Pietro Ferrero, un pastelero del Piamonte, la ideó en 1946 mezclando avellanas locales —abundantes y baratas— con una pequeña cantidad de cacao. Décadas después, esa receta humilde se convirtió en uno de los productos alimenticios más vendidos del mundo.

En Argentina, la crema de cacao y avellanas entró fuerte por la influencia de la comunidad italiana y hoy es un clásico de las alacenas de todo el país. La versión casera permite elegir la calidad del cacao, reducir el azúcar y evitar los conservantes de las versiones industriales. El resultado es una crema más intensa, más real e igual de irresistible.

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Receta de crema de cacao y avellanas

Se trata de una crema untable elaborada a base de avellanas procesadas hasta lograr una pasta suave, a la que se incorpora cacao amargo, chocolate derretido y aceite de coco. La textura final es sedosa y densa, similar a la Nutella comercial, pero con un sabor más intenso a cacao. No requiere cocción y se prepara íntegramente en procesadora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

  • Preparación activa: 15 minutos.
  • Tostado de avellanas: 10 minutos.

Ingredientes

  • 1 taza de avellanas sin cáscara
  • 0,5 taza de stevia (o azúcar a gusto)
  • 0,5 taza de cacao amargo sin azúcar (70% cacao)
  • 1,5 taza de chocolate amargo sin azúcar, derretido
  • 3 cucharadas de aceite de coco
Un frasco de vidrio con crema de cacao y avellanas y una cuchara metálica, con avellanas, trozos de chocolate, tostadas y un paño sobre madera.
La receta de crema de cacao y avellanas no requiere cocción y se hace por completo en procesadora en 25 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crema de cacao y avellanas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180℃. Distribuir las avellanas en una bandeja para horno en una sola capa.
  2. Tostar las avellanas durante 10 minutos, o hasta que tomen un leve color dorado. Retirar y dejar enfriar completamente antes de continuar.
  3. Colocar las avellanas tostadas en una procesadora y triturar hasta obtener una pasta cremosa. Este paso puede llevar entre 3 y 5 minutos; la consistencia cremosa se logra con paciencia y sin apuros.
  4. Agregar la stevia y el cacao amargo a la procesadora. Procesar hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
  5. Incorporar el chocolate amargo derretido —se puede derretir a baño María o en el microondas en intervalos de 30 segundos— y procesar nuevamente.
  6. Agregar el aceite de coco de a poco, con la procesadora en marcha, hasta que la mezcla quede completamente lisa y sin grumos. El aceite de coco es clave para lograr la textura untable final.
  7. Volcar la crema en un frasco de vidrio con tapa hermética y llevar a la heladera hasta que enfríe y tome consistencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones de 2 cucharadas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardada en un frasco de vidrio con tapa hermética en la heladera, la crema se conserva en perfectas condiciones hasta 3 semanas. Al estar fría, la textura se vuelve más firme; si preferís una consistencia más untable, dejá el frasco a temperatura ambiente durante 10 minutos antes de usar.

No se recomienda congelarla, ya que el aceite de coco puede separarse y alterar la textura final.

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