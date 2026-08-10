Receta de crema de cacao y avellanas, rápida y fácil

La receta de crema de cacao y avellanas permite controlar los ingredientes, reducir el azúcar y elegir la calidad del cacao - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Untarla en tostadas, mezclarla con una banana o comerla directamente a cucharadas: la crema de cacao y avellanas tiene ese poder adictivo que pocos alimentos logran. No importa la edad ni la hora del día: aparece en el desayuno, en la merienda y, muchas veces, a escondidas frente a la heladera abierta a las once de la noche.

Lo que la hace especial no es solo el sabor. Es la combinación de texturas: la suavidad de la crema, el amargor del cacao y el fondo tostado de las avellanas forman un conjunto que resulta difícil de resistir. Y cuando esa crema es casera, el placer es doble.

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Esta preparación nació en Italia como una alternativa económica al chocolate puro durante la posguerra. Pietro Ferrero, un pastelero del Piamonte, la ideó en 1946 mezclando avellanas locales —abundantes y baratas— con una pequeña cantidad de cacao. Décadas después, esa receta humilde se convirtió en uno de los productos alimenticios más vendidos del mundo.

En Argentina, la crema de cacao y avellanas entró fuerte por la influencia de la comunidad italiana y hoy es un clásico de las alacenas de todo el país. La versión casera permite elegir la calidad del cacao, reducir el azúcar y evitar los conservantes de las versiones industriales. El resultado es una crema más intensa, más real e igual de irresistible.

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Receta de crema de cacao y avellanas

Se trata de una crema untable elaborada a base de avellanas procesadas hasta lograr una pasta suave, a la que se incorpora cacao amargo, chocolate derretido y aceite de coco. La textura final es sedosa y densa, similar a la Nutella comercial, pero con un sabor más intenso a cacao. No requiere cocción y se prepara íntegramente en procesadora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

Preparación activa: 15 minutos.

Tostado de avellanas: 10 minutos.

Ingredientes

1 taza de avellanas sin cáscara

0,5 taza de stevia (o azúcar a gusto)

0,5 taza de cacao amargo sin azúcar (70% cacao)

1,5 taza de chocolate amargo sin azúcar, derretido

3 cucharadas de aceite de coco

La receta de crema de cacao y avellanas no requiere cocción y se hace por completo en procesadora en 25 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crema de cacao y avellanas, paso a paso

Precalentar el horno a 180℃. Distribuir las avellanas en una bandeja para horno en una sola capa. Tostar las avellanas durante 10 minutos, o hasta que tomen un leve color dorado. Retirar y dejar enfriar completamente antes de continuar. Colocar las avellanas tostadas en una procesadora y triturar hasta obtener una pasta cremosa. Este paso puede llevar entre 3 y 5 minutos; la consistencia cremosa se logra con paciencia y sin apuros. Agregar la stevia y el cacao amargo a la procesadora. Procesar hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Incorporar el chocolate amargo derretido —se puede derretir a baño María o en el microondas en intervalos de 30 segundos— y procesar nuevamente. Agregar el aceite de coco de a poco, con la procesadora en marcha, hasta que la mezcla quede completamente lisa y sin grumos. El aceite de coco es clave para lograr la textura untable final. Volcar la crema en un frasco de vidrio con tapa hermética y llevar a la heladera hasta que enfríe y tome consistencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones de 2 cucharadas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 15 g

Carbohidratos: 9 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardada en un frasco de vidrio con tapa hermética en la heladera, la crema se conserva en perfectas condiciones hasta 3 semanas. Al estar fría, la textura se vuelve más firme; si preferís una consistencia más untable, dejá el frasco a temperatura ambiente durante 10 minutos antes de usar.

No se recomienda congelarla, ya que el aceite de coco puede separarse y alterar la textura final.