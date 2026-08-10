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Receta de panqueques de manzana y canela con caramelo, rápida y fácil

La fruta suma humedad y un punto de acidez que modera el dulzor, mientras que la especia aporta una nota aromática y la salsa azucarada genera un contraste crocante y ligeramente amargo al final

Cuatro panqueques enrollados con relleno de manzana y canela, bañados en caramelo y espolvoreados con canela, en un plato. Un mate con bombilla y una pava.
La manzana aporta humedad y acidez, mientras la canela suma un perfil especiado que equilibra el postre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación de manzana y canela en un panqueque realza tanto la textura como la complejidad del postre. La fruta aporta humedad y un punto de acidez que equilibra el dulzor general, mientras que la especia introduce una nota aromática que complementa. El caramelo, utilizado como cobertura, añade un contraste crocante y un matiz ligeramente amargo, logrando un resultado final armónico y atractivo para distintas ocasiones. Esta preparación puede servirse tanto a temperatura ambiente como tibia, adaptándose a diferentes preferencias.

En Argentina, los panqueques forman parte de la gastronomía cotidiana y suelen encontrarse en la mayoría de los bodegones y restaurantes familiares. La versión más popular incluye dulce de leche como relleno, aunque las variantes con frutas han ganado espacio en los últimos años. La incorporación de ambos ingredientes responde a una búsqueda de sabores alternativos y de mayor ligereza, manteniendo la esencia tradicional.

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El panqueque de manzana y canela permite ajustar la cantidad de azúcar según el gusto o la ocasión, y admite ingredientes adicionales como nueces o pasas para sumar textura. La masa base debe ser fina para equilibrar la proporción entre la fruta y el panqueque.

Receta de panqueques de manzana y canela con caramelo

Se preparan panqueques finos utilizando una mezcla básica de harina, huevo, leche y una pizca de sal. Una vez cocidos, se rellenan con manzana salteada en manteca y espolvoreada con canela, logrando que la fruta conserve su textura y sabor. Para finalizar, los panqueques se enrollan o se pliegan y se cubren con un baño de caramelo dorado, que se obtiene al fundir azúcar y dejarla alcanzar el punto justo.

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El procedimiento requiere cocinar la manzana hasta que esté tierna pero firme, evitando que se desintegre en exceso. La masa debe resultar flexible y delgada para envolver el relleno de manera uniforme. El caramelo se aplica sobre los panqueques ya montados, formando una capa brillante que aporta contraste en sabor y textura. El resultado final es un postre de presentación cuidada, con equilibrio entre el dulzor, la acidez de la fruta y el toque especiado de la canela.

Panqueque cocinándose en sartén sobre estufa, pila de panqueques, bol con masa y batidor, manteca, manzanas, canela en rama sobre mesada de cocina.
La masa se elabora con harina 0000, huevos, leche, sal y manteca derretida, y debe reposar 30 minutos en heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 200 g de harina 0000
  • 5 g de sal
  • 30 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 500 cc de leche
  • 50 g de manteca derretida
  • 6 manzanas verdes (tipo Granny Smith)
  • 2 cucharaditas de canela en polvo
  • 60 g de azúcar extra (para las manzanas)
  • 80 g de azúcar (para el caramelo)
  • 30 g de manteca (para saltear las manzanas)
  • Ralladura de 1 limón (opcional)

Cómo hacer panqueques de manzana y canela con caramelo, paso a paso

  1. Mezclar la harina, sal, azúcar, huevos y leche en un bol o licuadora hasta lograr una mezcla lisa y sin grumos. Agregar la manteca derretida al final y dejar reposar en heladera 30 minutos.
  2. Pelar y cortar las manzanas en juliana fina o rallarlas grueso. Saltearlas en sartén con la manteca y el azúcar extra hasta que estén apenas doradas. Sumar la canela y la ralladura de limón. Cocinar 3-4 minutos. Reservar.
  3. Calentar una sartén antiadherente. Volcar una porción de masa y girar para cubrir la base. Cocinar a fuego medio hasta que los bordes se despeguen. Dar vuelta y dorar del otro lado. Repetir hasta terminar la masa.
  4. Rellenar cada panqueque con la mezcla de manzana y canela. Doblar o enrollar.
  5. En una sartén limpia, colocar el azúcar para el caramelo y calentar a fuego medio hasta que tome color dorado (no remover, solo mover la sartén).
  6. Pasar cada panqueque relleno por el caramelo, dorando ambos lados rápidamente. Atención: el caramelo quema, hacerlo con pinza y rapidez.
  7. Servir tibios, solos o con una cucharada de crema batida o helado.

Consejos técnicos:

  • La sartén para panqueques debe estar bien caliente y apenas enmantecada.
  • El caramelo debe usarse ni bien está dorado, para evitar que se queme y amargue.
  • Si se desea, se puede flamear con un chorrito de rhum para sumar aroma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 42 g
  • Proteínas: 6 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se recomienda recalentar antes de servir. No es apto para freezer, ya que la textura de la manzana y el caramelo se altera.

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