La variante secreta de la sentadilla que activa piernas, abdomen y glúteos en un solo movimiento

La sentadilla con elevación de rodilla convierte la sentadilla tradicional en un ejercicio integral que trabaja piernas, glúteos y abdomen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A simple vista parece un ajuste menor dentro de una rutina conocida, pero su incorporación cambia por completo la intensidad del movimiento y el esfuerzo que hace el cuerpo en cada repetición.

La sentadilla con elevación de rodilla transforma uno de los movimientos más clásicos del entrenamiento en un ejercicio integral que trabaja piernas, glúteos y abdomen de forma simultánea. La propuesta llega de la mano de la entrenadora Carlotta Chacón, quien toma la sentadilla tradicional y le añade una elevación de rodilla al incorporarse, convirtiendo un gesto básico en un movimiento mucho más completo y funcional.

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El resultado es una variante que incorpora nuevos retos de fuerza, coordinación y equilibrio para que el cuerpo siga progresando.

La posición de partida exige colocar los pies algo más separados que el ancho de las caderas. Desde ahí, se desciende en una sentadilla profunda, buscando superar los 90 grados de flexión siempre que la movilidad individual lo permita.

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Al subir, el movimiento no termina en la posición inicial: se eleva una rodilla hacia el pecho mientras el tronco realiza un ligero giro, como si se ejecutara un pequeño crunch de pie. En la repetición siguiente se cambia de lado, de modo que ambas piernas reciben el mismo trabajo a lo largo de la serie.

Carlotta Chacón explicó que la sentadilla con elevación de rodilla suma fuerza, coordinación y equilibrio al entrenamiento funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chacón recomendó acompañar la elevación con el brazo contrario a la rodilla que sube. Ese movimiento de braceo cumple una doble función: ayuda a mantener el equilibrio y genera el impulso necesario en la cadera para llevar la rodilla lo más alto posible.

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La respiración también tiene un papel preciso en la técnica. La entrenadora aconseja exhalar justo en el momento en que la rodilla asciende, ya que esa salida de aire favorece una mayor activación de la musculatura abdominal y potencia el efecto del crunch de pie.

Músculos que trabajan: piernas, glúteos, core y estabilizadores

Según dijo la experta a ¡HOLA!, la sentadilla con elevación de rodilla es un ejercicio multiarticular que recluta varios grupos musculares en distintas fases del movimiento. Durante el descenso, los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales son los principales responsables de controlar la bajada y generar la fuerza para volver a subir.

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Crédito: Marcelo Regalado

Al elevar la rodilla, el abdomen debe contraerse para estabilizar el tronco y acercar la pierna al pecho, lo que añade un trabajo directo del core. Los flexores de la cadera entran en acción para levantar la rodilla con control, mientras la pierna de apoyo realiza un intenso trabajo de estabilidad para sostener todo el peso del cuerpo en ese instante.

Protocolo de series e intervalos recomendado

Para trabajar este ejercicio, la entrenadora propone un formato de intervalos: cuatro series de 30 segundos de ejercicio con 10 segundos de descanso entre cada una, alternando la elevación de una rodilla y otra en cada repetición.

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El objetivo no es acumular el mayor número posible de sentadillas en ese tiempo, sino controlar el movimiento, bajar con buena técnica y percibir cómo trabajan de forma conjunta piernas, glúteos y abdomen en cada repetición.

La entrenadora propuso cuatro series de 30 segundos de sentadilla con elevación de rodilla y 10 segundos de descanso, con prioridad en la técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cinco beneficios de las sentadillas que pocos conocen

Practicar sentadillas con regularidad va mucho más allá de tonificar las piernas. En una nota reciente de Infobae, el médico especialista en salud integral, metabolismo y longevidad Rodrigo Arteaga detalló cinco efectos positivos de este ejercicio que, según sus palabras, “mucha gente no conoce, no porque sean un secreto, sino porque nadie los cuenta”.

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El punto de partida de Arteaga es claro: “Hacer sentadillas no solo te ayuda a verte mejor”. Cada uno de los beneficios que enumera opera en un plano distinto del organismo, desde el cerebro hasta el esqueleto.

El primer beneficio que señala el especialista es la estimulación neuronal. Al realizar sentadillas, los músculos liberan unas moléculas llamadas mioquinas, señales químicas que viajan al cerebro y estimulan la formación de nuevas conexiones neuronales. “Entrenar tus piernas también fortalece tu mente”, afirma Arteaga.

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El segundo efecto opera a nivel celular. Según el médico, las sentadillas activan las mitocondrias, las estructuras responsables de producir energía dentro de las células. Tras completar una serie, el cuerpo interpreta que necesita mayor capacidad energética y comienza a generar más, lo que se traduce en una mejora del metabolismo, la resistencia y la vitalidad cotidiana. “No son beneficios momentáneos, se quedan aún en reposo”, subraya.

El secreto del éxito está en mantener la tensión constante de la banda, realizar repeticiones controladas y ajustar la resistencia según la capacidad individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer punto que destaca Arteaga es el fortalecimiento óseo. La presión y el peso que se generan al bajar y subir en cada repetición estimulan las células formadoras de hueso nuevo. “Ese estímulo mecánico no te lo da ningún suplemento”, advierte el especialista, y añade que “cada repetición literalmente fortalece tu esqueleto”.

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El cuarto beneficio tiene que ver con la regeneración tisular. Durante una serie exigente, el cuerpo libera hormonas como la testosterona y la hormona de crecimiento, sustancias que indican a los tejidos que deben repararse, reconstruirse y rejuvenecerse. Para Arteaga, entrenar las piernas equivale a potenciar la capacidad regenerativa de todo el organismo.

El quinto y último beneficio es el más estratégico a largo plazo: la independencia funcional. “Poderte levantar del suelo sin apoyo es uno de los mejores indicadores de salud y longevidad”, sostiene el médico. Las sentadillas aportan la fuerza, la coordinación y el equilibrio necesarios para mantener esa capacidad durante toda la vida. “Cada sentadilla que haces hoy te da más años de independencia mañana”, concluye.

El reto de las 100 sentadillas diarias: qué dice la ciencia

En otra nota de Infobae, hacer 100 sentadillas al día se presenta como uno de los desafíos fitness más difundidos en redes sociales y plataformas de entrenamiento. Lo que distingue a este reto de otros fenómenos virales es que cuenta con respaldo científico: un estudio realizado en Japón, publicado en el Journal of Sports Science and Medicine y citado por GQ, analizó sus efectos sobre el cuerpo con resultados concretos y medibles.

Las sentadillas también estimulan conexiones neuronales, activan mitocondrias, fortalecen huesos, favorecen la regeneración tisular y sostienen la independencia funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta atrae por su accesibilidad. No requiere equipamiento ni experiencia previa en entrenamiento de fuerza, y puede integrarse en la rutina diaria sin mayor infraestructura. Esa sencillez es, precisamente, uno de los factores que explican su popularidad masiva.

Lo que midió el estudio japonés

La investigación evaluó a un grupo de adolescentes que realizó 100 sentadillas diarias durante ocho semanas. Los participantes ejecutaron las repeticiones en sesiones de tres minutos, manteniendo un ritmo constante y priorizando la correcta ejecución del movimiento en cada serie.

Los resultados fueron concretos: al cabo de las ocho semanas, los participantes registraron una reducción del 4,2% en el porcentaje de grasa corporal y un aumento del 2,7% en la masa corporal magra. El volumen muscular total de las piernas creció un 3,2% y la fuerza de los extensores de rodilla se incrementó un 16%. Los investigadores calificaron estos avances como mejoras notables tanto para la salud física como para el rendimiento deportivo.

Técnica correcta y errores frecuentes

La efectividad de la sentadilla depende en gran medida de cómo se ejecuta. Según un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NCBI), una mala postura durante el movimiento genera activación muscular insuficiente, tensión adicional en ligamentos y articulaciones, y un riesgo considerablemente mayor de lesiones.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Los errores más habituales son despegar los talones del suelo, inclinar el torso hacia delante y dejar que las rodillas se cierren hacia dentro. Las limitaciones de movilidad en caderas y tobillos agravan estos problemas, ya que impiden una correcta distribución del peso corporal y pueden derivar en lesiones de espalda baja, rodillas o pies.

Pautas técnicas y frecuencia recomendada

Los expertos citados por Men’s Health coinciden en la necesidad de una ejecución precisa para aprovechar los beneficios del ejercicio y reducir riesgos. Entre las indicaciones esenciales figura adaptar el rango de movimiento a la flexibilidad propia, mantener el pecho erguido y controlar tanto la bajada como la subida.

Para quienes comienzan sin peso, los especialistas aconsejan entre tres y cuatro series de 12 a 20 repeticiones, con descanso suficiente entre cada una. Quienes ya dominan la técnica pueden incorporar peso o variantes más complejas de forma gradual. En todos los casos, la prioridad es la calidad del movimiento por encima del volumen, evitando la sobrecarga que pueda generar fatiga o lesión.