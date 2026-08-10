Mercados: las acciones argentinas rebotaron y subió el riesgo país, en un escenario bajista para Wall Street

La aversión al riesgo impuso la tendencia bursátil.

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Los índices de Wall Street negociaron con tendencia negativa este lunes y el panel tecnológico Nasdaq recortó un 0,3%, mientras que las cotizaciones del petróleo crudo emprendieron nuevamente el alza, cercana al 5 por ciento.

Con dicho trasfondo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo un buen desempeño: cerró con ganancia de 1,1% pesos, en los 3.122.065 puntos, para cortar una racha de seis ruedas negativas consecutivas.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- recortaron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan -que mide el diferencial de tasas de los bonos del tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes- avanzó 13 unidades para la Argentina, en los 465 puntos básicos, en lo más alto desde el 10 de junio de este año.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo más altas que bajas, encabezadas por Bioceres (+4%), Vista Energy (+3,5%) y Globant (+2,8%).

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“Los bonos soberanos corrigieron, el riesgo país volvió a superar los 450 puntos básicos y las tasas en pesos permanecieron tensionadas, mientras la actividad aún no logra consolidar su recuperación”, indicó un reporte de Cohen Aliados Financieros.

“El contexto internacional jugó a favor, de la mano de un dólar global más débil y una compresión en las tasas de los Treasuries. Detrás de este movimiento estuvo la moderación de las expectativas de subas de tasas de la Fed, reforzada por señales de enfriamiento del mercado laboral estadounidense. Un combo favorable para los activos emergentes, al reducir el costo de fondeo en dólares y apuntalar el apetito global por riesgo”, reseñaron desde Portfolio Personal Inversiones.

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Los precios del crudo subieron ante la insistencia de Irán en que Estados Unidos debe cumplir varias exigencias antes de que se pueda reabrir la vía navegable.

Los futuros del Brent ganaron 4,8%, a USD 87,58 el barril para entregar en octubre, y los del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos avanzaron 5%, a USD 82,07 el barril para septiembre.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Ambos referenciales del crudo cayeron más de un 7% la semana pasada, por esperanzas de que Irán y Omán estuvieran cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del conflicto en Oriente Medio que comenzó a fines de febrero.

Teherán afirmó el domingo que el acuerdo con Omán estaba en su fase final, pero reiteró que la vía navegable solo se reabriría cuando Washington cumpliera otras condiciones, entre ellas una indemnización por los ataques generalizados contra Irán de los últimos meses.

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Irán y Estados Unidos no están celebrando conversaciones y Teherán no las iniciará mientras Washington incumpla el acuerdo provisional firmado en junio, declaró el domingo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

“Aunque el Estrecho sigue estando prácticamente cerrado, el petróleo se cotiza actualmente entre 80 y 85 dólares por barril, lo que refleja la esperanza de que se alcance una solución en un futuro próximo”, señalaron los analistas de SEB Research en una nota reproducida or Reuters.

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Mientras tanto, en una nueva amenaza para el suministro, los hutíes, alineados con Irán, afirmaron haber atacado el domingo la refinería de Jazan, propiedad de Saudi Aramco.

El ataque se produjo dos días después de que el reino firmara un pacto de defensa con sus aliados musulmanes suníes Turquía y Pakistán, en respuesta a la creciente inestabilidad regional provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra el Irán chií.

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