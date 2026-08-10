El presidente de El Salvador Nayib Bukele ofrece a Colombia el envío inmediato de equipos de rescate tras terremoto de 7.4

“Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia”, indicó el mandatario salvadoreño en un comunicado difundido este lunes a través de su cuenta de X.

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El presidente de El Salvador Nayib Bukele se puso a disposición de Colombia este lunes para enviar de forma inmediata equipos de rescate, personal médico, paramédicos e insumos tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente del país sudamericano en la mañana del 10 de agosto.

El sismo tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento se percibió con fuerza en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Barranquilla, entre otras ciudades.

Daños registrados en varias regiones

La gobernadora del Chocó, Carolina Córdoba Curi, reportó heridos graves en Quibdó y manifestó preocupación por posibles réplicas.

Un hombre sale de un edificio de apartamentos después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

En Manizales, una de las torres de la catedral sufrió daños de consideración. El aeropuerto Matecaña de Pereira registró el colapso parcial de una zona de tránsito de pasajeros.

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El Metro de Medellín suspendió las líneas A y B de trenes, además de varias líneas de metrocable, mientras los equipos técnicos evaluaban la infraestructura. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) descartó alerta de tsunami para la costa del Pacífico.

Hasta el cierre de esta nota se reportaban al menos 21 fallecidos, decenas de heridos y varias personas atrapadas.

Además, el primer reporte oficial de la Aerocivil precisó a las 8:54 a. m. del lunes 10 de agosto: “Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el sismo alcanzó una profundidad aproximada de 103 kilómetros,convirtiéndose en el evento sísmico de mayor magnitud en Colombia en la última década.

El mensaje de El Salvador

“Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia”, indicó el mandatario salvadoreño en un comunicado difundido este lunes a través de su cuenta de X.

Añadió que su país se encuentra “en comunicación y listo para apoyar de inmediato” con los recursos que las autoridades colombianas consideren necesarios.

El presidente salvadoreño se solidarizó con el pueblo colombiano y expresó su apoyo logístico y humanitario-.

El presidente reconoció la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia colombianos, pero subrayó que El Salvador permanece en alerta para actuar sin demora si se lo solicitan.

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México y Guatemala también ofrecen respaldo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum también se refirió al sismo durante su conferencia de prensa matutina. “Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos”, declaró la mandataria, quien precisó que el seguimiento se realiza a través de la embajada mexicana en Bogotá y del embajador colombiano en Ciudad de México.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó Sheinbaum. La Embajada de México en Colombia habilitó el número +57 313 878 6028 para asistencia consular a ciudadanos mexicanos en el país.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum también se refirió al sismo durante su conferencia de prensa matutina. (Captura de pantalla)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo también fue uno de los primeros en solidarizarse con el pueblo colombiano.

“Estamos siguiendo con mucha preocupación y pesar la situación que ha generado el sismo de esta mañana en la República de Colombia. Le enviamos al presidente Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano, en nombre propio y del pueblo de Guatemala, toda nuestra solidaridad”, afirmó Arévalo durante la conferencia de prensa La Ronda.