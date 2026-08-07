Receta de pan relleno con jamón y aceitunas, rápida y fácil

Un aroma a pan recién horneado puede cambiar el ánimo de cualquier casa. ¿Y si ese pan, al cortarlo, revela un corazón de jamón, aceitunas y mucho queso fundido? Así se explica el fanatismo por el pan relleno en tantas mesas argentinas: una receta tan simple como sabrosa, que huele a reunión, mate y picada improvisada.
Se prepara rápido y sin complicaciones, ideal para quienes buscan sabor y resultado sin pasar horas en la cocina. El toque de las aceitunas aporta ese guiño criollo que lo diferencia de otros panes rellenos y convierte cada porción en una invitación a repetir.
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Receta de pan relleno con jamón y aceitunas
El pan relleno con jamón y aceitunas es una miga tierna, rellena con jamón cocido, aceitunas verdes y queso, cocido al horno hasta lograr una corteza dorada. Se prepara a partir de una masa básica, que se estira y se enrolla con el relleno en su interior, logrando un efecto arrollado y tentador en cada corte.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora 30 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Leudado: 40 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 500 gr de harina 000
- 1 sobre de levadura seca (10 gr) o 25 gr de levadura fresca
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 3 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
- 300 ml de agua tibia (aprox.)
- 200 gr de jamón cocido en fetas
- 150 gr de queso mozzarella o cremoso
- 12 aceitunas verdes descarozadas y en rodajas
- 1 huevo (para pintar)
Cómo hacer pan relleno con jamón y aceitunas, paso a paso
- En un bol, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura, el azúcar y el aceite.
- Sumar el agua tibia de a poco mientras se mezcla, hasta formar un bollo tierno. Amasar hasta que la masa quede lisa y elástica.
- Tapar y dejar leudar en un lugar tibio durante 40 minutos o hasta que duplique el volumen.
- Desgasificar la masa y estirarla en forma rectangular, de aproximadamente 1 cm de espesor.
- Distribuir sobre la masa el jamón cocido, el queso y las aceitunas, dejando 2 cm libres en los bordes.
- Enrollar la masa desde el lado más largo, presionando bien para que no se escape el relleno. Sellar los extremos.
- Colocar el pan arrollado en una placa aceitada, tapar y dejar leudar 10 minutos más.
- Pintar la superficie con huevo batido.
- Hornear en horno precalentado a 180 ℃ durante 30 minutos o hasta que esté bien dorado. Importante: el horno debe estar bien caliente para que el pan crezca y no se humedezca por dentro.
- Retirar y dejar entibiar antes de cortar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien envuelto, se conserva hasta 3 días. Freezado (en porciones o entero), hasta 1 mes. Para recalentarlo, llevar unos minutos al horno para que recupere su textura crujiente.
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