Receta de polenta con verduras y huevo, rápida y fácil

La polenta con verduras y huevo es ese plato que muchos asocian con el calor de hogar, las cenas simples y nutritivas, y el clásico aroma de la cocina argentina en días frescos. Nada reconforta tanto como una polenta cremosa, dorada y acompañada de vegetales salteados, coronada con huevo a la plancha o poché. Es una receta que invita a sentarse juntos, compartir y saborear sin apuro.
En Argentina, la polenta es infaltable en otoño e invierno, aunque también aparece como almuerzo rápido en días de semana durante todo el año. Suele prepararse con lo que hay en la heladera: zapallito, zanahoria, cebolla, morrón, y es ideal para aprovechar verduras de estación. El huevo suma proteína y una textura irresistible.
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Receta de polenta con verduras y huevo
La polenta con verduras y huevo combina harina de maíz cocida en agua o caldo, mezclada con manteca y queso, y servida con un salteado de verduras (cebolla, morrón, zanahoria, zapallito o lo que tengas a mano). Se completa con un huevo hecho a la plancha o poché arriba, que al romperse se mezcla con la polenta.
Tiempo de preparación
Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 tazas de agua o caldo de verduras
- 1 cucharada de manteca
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1/2 morrón rojo
- 1 zapallito (opcional)
- 2 huevos
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco (opcional)
Cómo hacer polenta con verduras y huevo, paso a paso
- Picar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el zapallito en cubos pequeños.
- Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que esté transparente.
- Agregar la zanahoria y el morrón, cocinar 3 minutos. Sumar el zapallito y saltear 2 minutos más. Salpimentar.
- En una olla, calentar el agua o caldo hasta que hierva. Bajar el fuego y verter la polenta en forma de lluvia, revolviendo sin parar para evitar grumos.
- Cocinar la polenta a fuego bajo 1 a 2 minutos, hasta que espese. Apagar el fuego y agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar bien.
- En otra sartén, calentar 1 cucharada de aceite y cocinar los huevos a la plancha (o hacerlos poché si preferís).
- Servir la polenta en platos, colocar encima el salteado de verduras y terminar con un huevo por porción. Espolvorear con perejil fresco.
Consejos técnicos:
- Para una polenta más cremosa, usar mitad leche y mitad agua.
- La polenta instantánea requiere solo 1 a 2 minutos de cocción.
- El huevo debe quedar con la yema apenas líquida para que se mezcle con la polenta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 37 g
- Proteínas: 13 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. En freezer: la polenta sola se puede congelar por 1 mes; los huevos no se recomienda congelar ya cocidos.
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