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Receta de polenta con verduras y huevo, rápida y fácil

El plato combina harina de maíz instantánea cocida con caldo o agua, manteca y queso, se completa con un salteado de cebolla, zanahoria y morrón, y se sirve con un huevo con yema apenas líquida

Plato de polenta con huevo frito, verduras (tomates, calabacín, berenjena, espinaca), queso y tomillo, sobre mesa de madera. Una copa de vino tinto y pan.
La polenta con verduras y huevo es un plato asociado al calor de hogar y a las cenas simples y nutritivas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La polenta con verduras y huevo es ese plato que muchos asocian con el calor de hogar, las cenas simples y nutritivas, y el clásico aroma de la cocina argentina en días frescos. Nada reconforta tanto como una polenta cremosa, dorada y acompañada de vegetales salteados, coronada con huevo a la plancha o poché. Es una receta que invita a sentarse juntos, compartir y saborear sin apuro.

En Argentina, la polenta es infaltable en otoño e invierno, aunque también aparece como almuerzo rápido en días de semana durante todo el año. Suele prepararse con lo que hay en la heladera: zapallito, zanahoria, cebolla, morrón, y es ideal para aprovechar verduras de estación. El huevo suma proteína y una textura irresistible.

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Receta de polenta con verduras y huevo

La polenta con verduras y huevo combina harina de maíz cocida en agua o caldo, mezclada con manteca y queso, y servida con un salteado de verduras (cebolla, morrón, zanahoria, zapallito o lo que tengas a mano). Se completa con un huevo hecho a la plancha o poché arriba, que al romperse se mezcla con la polenta.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de polenta instantánea
  • 2 tazas de agua o caldo de verduras
  • 1 cucharada de manteca
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1/2 morrón rojo
  • 1 zapallito (opcional)
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco (opcional)
Taza de polenta con perejil, plato con cebolla, zanahoria, morrón rojo, zapallito, y compotera con dos huevos cocidos y cuchara sobre mesa de madera.
La lista de ingredientes combina polenta instantánea, verduras, huevos y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer polenta con verduras y huevo, paso a paso

  1. Picar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el zapallito en cubos pequeños.
  2. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que esté transparente.
  3. Agregar la zanahoria y el morrón, cocinar 3 minutos. Sumar el zapallito y saltear 2 minutos más. Salpimentar.
  4. En una olla, calentar el agua o caldo hasta que hierva. Bajar el fuego y verter la polenta en forma de lluvia, revolviendo sin parar para evitar grumos.
  5. Cocinar la polenta a fuego bajo 1 a 2 minutos, hasta que espese. Apagar el fuego y agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar bien.
  6. En otra sartén, calentar 1 cucharada de aceite y cocinar los huevos a la plancha (o hacerlos poché si preferís).
  7. Servir la polenta en platos, colocar encima el salteado de verduras y terminar con un huevo por porción. Espolvorear con perejil fresco.

Consejos técnicos:

  • Para una polenta más cremosa, usar mitad leche y mitad agua.
  • La polenta instantánea requiere solo 1 a 2 minutos de cocción.
  • El huevo debe quedar con la yema apenas líquida para que se mezcle con la polenta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 37 g
  • Proteínas: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. En freezer: la polenta sola se puede congelar por 1 mes; los huevos no se recomienda congelar ya cocidos.

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