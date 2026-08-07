Receta de polenta con verduras y huevo, rápida y fácil

La polenta con verduras y huevo es un plato asociado al calor de hogar y a las cenas simples y nutritivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La polenta con verduras y huevo es ese plato que muchos asocian con el calor de hogar, las cenas simples y nutritivas, y el clásico aroma de la cocina argentina en días frescos. Nada reconforta tanto como una polenta cremosa, dorada y acompañada de vegetales salteados, coronada con huevo a la plancha o poché. Es una receta que invita a sentarse juntos, compartir y saborear sin apuro.

En Argentina, la polenta es infaltable en otoño e invierno, aunque también aparece como almuerzo rápido en días de semana durante todo el año. Suele prepararse con lo que hay en la heladera: zapallito, zanahoria, cebolla, morrón, y es ideal para aprovechar verduras de estación. El huevo suma proteína y una textura irresistible.

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Receta de polenta con verduras y huevo

La polenta con verduras y huevo combina harina de maíz cocida en agua o caldo, mezclada con manteca y queso, y servida con un salteado de verduras (cebolla, morrón, zanahoria, zapallito o lo que tengas a mano). Se completa con un huevo hecho a la plancha o poché arriba, que al romperse se mezcla con la polenta.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 taza de polenta instantánea

2 tazas de agua o caldo de verduras

1 cucharada de manteca

2 cucharadas de queso rallado

1 cebolla

1 zanahoria

1/2 morrón rojo

1 zapallito (opcional)

2 huevos

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco (opcional)

La lista de ingredientes combina polenta instantánea, verduras, huevos y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer polenta con verduras y huevo, paso a paso

Picar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el zapallito en cubos pequeños. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que esté transparente. Agregar la zanahoria y el morrón, cocinar 3 minutos. Sumar el zapallito y saltear 2 minutos más. Salpimentar. En una olla, calentar el agua o caldo hasta que hierva. Bajar el fuego y verter la polenta en forma de lluvia, revolviendo sin parar para evitar grumos. Cocinar la polenta a fuego bajo 1 a 2 minutos, hasta que espese. Apagar el fuego y agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar bien. En otra sartén, calentar 1 cucharada de aceite y cocinar los huevos a la plancha (o hacerlos poché si preferís). Servir la polenta en platos, colocar encima el salteado de verduras y terminar con un huevo por porción. Espolvorear con perejil fresco.

Consejos técnicos:

Para una polenta más cremosa, usar mitad leche y mitad agua.

La polenta instantánea requiere solo 1 a 2 minutos de cocción.

El huevo debe quedar con la yema apenas líquida para que se mezcle con la polenta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 37 g

Proteínas: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. En freezer: la polenta sola se puede congelar por 1 mes; los huevos no se recomienda congelar ya cocidos.